"Sánchez, como Gengis Khan extiende su imperio a sangre y fuego"

El Mundo



Tres titulares importantes. "Sánchez agrava la crisis con Israel con nuevas acusaciones". Se dedicó a insultar a los judíos el mismo día que Hamás asesinó a tres israelíes, él es así. "El Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no ser "jurista de reconocido prestigio". "El CGPJ se opone por primera vez en democracia al candidato del Gobierno a fiscal general: "No es idóneo"". Toma ya. También los jueces se revuelven contra la dictadura de Sánchez. Nuestro Daniel Ortega se está encontrando con mucha resistencia.

Dice Francisco Pascual que ayer fue un día "excepcional". "Como todos desde el 1 de junio de 2018. Aquel viernes Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con una moción de censura destructiva. Su mayoría sólo tenía en común desalojar al PP del poder y extender un folio en blanco sobre la futura historia del país". "El presidente desacredita al Poder Judicial para distraer la excepcionalidad del verdadero foco: su necesidad personal de negociar con un fugitivo y al margen de las instituciones democráticas, al parecer, contaminadas". Va como un loco hacia el precipicio y ha provocado una revuelta entre los jueces.



El editorial alucina con la deriva de Sánchez hacia la dictadura. "El presidente recurre de forma constante a la descripción de situaciones supuestamente «excepcionales» para justificar una forma de gobernar que está poniendo contra las cuerdas los pilares del Estado de Derecho". Vivimos en un continuo estado de excepción para que él siga en la Moncloa.



"En una entrevista en TVE, Pedro Sánchez arguyó que «la situación» que viven Junts y ERC «en el sistema político español» es «excepcional», y que esa condición inédita legitima al partido de Gobierno a sentarse este sábado en una mesa extraparlamentaria en Suiza con un prófugo y con un grupo secreto de verificadores extranjeros para hablar sobre un posible referéndum. El presidente asumió además la existencia de persecución política por parte de los jueces en España, de la que culpó al PP". No tiene límites, ha perdido totalmente el juicio.



En cuanto a Israel, ayer Netanyahu dijo basta y rompió relaciones diplomáticas con España. "Se trata de la medida más contundente de protesta diplomática, al retirarse la legación de manera indefinida, e indica el nivel de gravedad que ha alcanzado el choque entre Gobiernos. Es la primera vez que Israel recurre a tal iniciativa contra un país occidental". Contra un gobierno directamente antisemita rozando el nazismo.

El País

"El Poder Judicial se cruza en la bronca contra el Gobierno". Contra el Gobierno, ojo. Para el panfleto ultrasanchista, son fachas con toga. "La ofensiva de las cúpulas de distintos tribunales de Justicia contra el Gobierno por impulsar la amnistía para los encausados del ilegal proceso independentista catalán se ha cruzado en los últimos días con la bronca política en las instituciones y con las protestas en la calle azuzadas por la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox)". La cosa se va a poner muy pero que muy fea.



"Israel agrava la crisis al convocar a su embajadora en España". Olvida mencionar que fue después de que Sánchez insultará a Israel el mismo día en que Hamás asesinaba a ciudadanos israelíes. Hay que irse al último párrafo de la noticia para enterarse. "El objetivo, según un comunicado de su oficina, era "reprenderla tras los vergonzosos comentarios del presidente del Gobierno español el día en que los terroristas de Hamás asesinaron a israelíes en nuestra capital, Jerusalén [no reconocida internacionalmente]". Este se refería al ataque armado en una parada de autobús de esa ciudad este jueves, reivindicado por la milicia islamista, en el que han sido asesinadas tres personas antes de que los dos atacantes fueran abatidos". La milicia islamista son los terroristas de Hamás, en el lenguaje del periódico ultra. Y va Sánchez, y en lugar de condenar el asesinato, arremete contra Israel. Pero para el periódico ultra es Israel el que agrava la crisis.



Los Migueles tienen la osadía de criticar a su jefe por la payasada del relator misterioso. "Si el Gobierno de Pedro Sánchez pretende salir indemne de la decisión de pactar una amnistía a los líderes del procés para lograr su apoyo parlamentario, la peor estrategia es negociar los detalles del acuerdo político que alumbró la ley con opacidad, en el extranjero y bajo la mirada de un verificador internacional por ahora desconocido". Venga, Sánchez, díselo a Carlos Cue, es lo único que te pide tu periódico.



"A nadie se le escapa que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha eludido la acción de la justicia, pero la escenificación demandada al PSOE parece equiparar a su partido con una organización clandestina en el exilio, un victimismo absurdo en una formación legal. Si bien la estrategia de Junts se entiende perfectamente desde el nacionalismo, el Partido Socialista necesita un relato democrático que entienda toda España". Al Partido Socialista ya no le entiende ni la madre que lo parió.



"Puigdemont ya ha sido reconocido como interlocutor por el PSOE. La ley de amnistía ya se está tramitando. Sánchez ya es presidente. La escenificación de opacos contactos en el extranjero y con verificadores internacionales anónimos es una sobreactuación innecesaria y contraproducente". Sobre todo la tercera premisa. Sánchez ya es presidente, que era de lo que iba todo el asunto.



ABC

"El Poder Judicial reprueba al fiscal general por falta de imparcialidad". "Los excesos del Gobierno se hacen cada vez más evidentes en relación con las instituciones democráticas de nuestro país", dice el editorial. "Un análisis comparado entre lo que fue el primer Ejecutivo de Sánchez, con profesionales de renombre, y el último Consejo de Ministros, compuesto mayoritariamente por personas del aparato, muestra el desprestigio en el que Sánchez ha decidido sumir al PSOE con tal de perpetuarse en el poder".



María José Fuenteálamo comenta la que se lio ayer porque VOX y PP no aplaudieron a la presidenta del Congreso. "El PP no aplaudió a Armengol, porque lo consideró un discurso «de parte» y a saber si la decisión se tomó en ese momento o se traía consensuada de casa, porque la presidenta del Congreso, salvo a mí al principio, no sorprendió a nadie. Por eso está ahí. No por oposición pública sino por bendición privada de su señor". Vamos, que hizo de Armengol.



"Todo discurrió sin cambios, salvo el no aplauso del PP. Y ahí, permítanme dudar. La realidad es la que es desde hace tiempo y hacerse el sorprendido y el enfadado está muy bien, pero ¿qué más aporta?". Ciertamente, nada.

"No está claro si el PP quiere pasarse toda la legislatura enfadado, pero el partido que ganó las elecciones no puede permitirse hacerlo y menos aún hacerlo instalado en el desconcierto. Para ganarle a alguien lo primero, siempre, es conocerlo bien. Porque la mejor forma de que el partido se te complique cada vez más es esa: no saber contra quién juegas". Y juegan con un tipo lo suficientemente peligroso como para no andarse con tontunas como no aplaudir un discurso que a nadie importa un pito.

La Razón

"Puigdemont, rey del «lobby» económico gracias a Sánchez". Rey del mambo. Es quien realmente manda en España, gracias al PSOE. Ahora están muy chulitos, los socialistas, pero algún día lo pagarán.



Sánchez tiene ganas de bronca. "El presidente del Gobierno ha decidido actuar contra el Poder Judicial como si fuera Gengis Khan recorriendo las estepas asiáticas para extender su imperio a sangre y fuego", dice Marhuenda. Para haber logrado ser investido presidente podría estar más relajado y tranquilo. Pues no, la lía por donde pasa. "No entiendo muy bien por qué tiene interés en ganarse tantos enemigos, pero no dudo de que tendrá sus razones. No solo con este tema, sino que parece que es su estrategia en este nuevo mandato. El Supremo le ha tumbado el nombramiento de Valerio como presidenta del Consejo de Estado, porque «no es una jurista de reconocido prestigio». Con Israel ha conseguido crear una crisis diplomática cuando ejerce, además, como presidente de turno de la UE", continúa Marhuenda.



Y Anson, siempre tan imaginativo, lo fía todo a una moción de censura de Pablo Iglesias. "Pablo Iglesias es un hombre sereno, flexible y firme a la vez, un gran político. A Yolanda la apellidan Díaz Iscariote. Le debe todo lo que es al líder podemita y ha perpetrado contra él una traición insólita. Pero el muerto que la Iscariote ha creído políticamente matar goza de buena salud". Iglesias un hombre sereno y flexible. El mismo de la cal viva o el que daba alaridos en la tribuna del Congreso. O en la calle. Ahora creo que anda por una tele que nadie ve.



Pero para Anson es el hombre del futuro. Es más, va a formar una coalición con Feijóo y Vox. Ahí va su teoría. "Pablo Iglesias podría ponerse de acuerdo, por ejemplo, con varios pequeños partidos en el Congreso, aunque le bastarían los 5 escaños de los que dispone. Con los 172 de Núñez Feijóo se formaría una mayoría absoluta antisanchista. Está claro que el líder podemita no puede apoyar a Feijóo como presidente del Gobierno ni el presidente popular a un partidario de Iglesias. Pero sí pueden llegar a un acuerdo para que se presente una candidata o candidato independiente y de prestigio. Por ejemplo, un juez o un sindicalista como Nicolás Redondo. Descabalgado Sánchez en una moción de censura, el nuevo presidente y el Gobierno de independientes por él formado tendrían un solo punto programático que cumplir: la convocatoria de elecciones generales dentro de las fechas y los límites que la Constitución especifica. Correspondería entonces al pueblo español decidir sobre el futuro del país". Anson, eso lo podía haber hecho Iglesias no votando la investidura de Sánchez y no lo hizo. ¿Por qué lo va a hacer más adelante? Confunde sus deseos con la realidad.