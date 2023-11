Sánchez cabrea a Europa

El Mundo



"El PP Europeo reta a Sánchez con la amnistía en su pleno clave el 13-D en Estrasburgo". Y Feijóo hace cambios en en el PP y pone a Tellado como portavoz en el Congreso. Qué años tan duros le esperan a Feijóo.



Iñaki Ellakuría anuncia que Europa al fin descubre a Sánchez, ya era hora. A ver si dejan de hacerle mimitos y descubren al chuloplaya matón de barra de bar que hay detrás del supuesto guapetón. "La Amnistía y el apoyo al relato de Hamas han despertado una fuerte oposición a Sánchez en el Parlamento Europeo", dice Ellakuría.



"Tras sostener hasta el 23-J que Carles Puigdemont era un forajido que debía ser juzgado en España, con la amnistía exprés el Gobierno traslada el mensaje contrario: restituye políticamente al fugado y permite que Junts tutele el funcionamiento del Ejecutivo español con una reunión mensual en Ginebra". Vamos, que en Europa ya se han dado cuenta de que es un embustero patológico.



"En paralelo, los ataques desde el Ejecutivo socialista al poder judicial, con la ley de Amnistía como base y el ministro Óscar Puente acusando de prevaricación a los jueces, han unido todo el espacio del centro derecha europeo en contra de Sánchez, obligando a los socialistas a defender la amnistía también en Estrasburgo". A ver si le tratan como a Orban.



"Y por si fuera poco, Sánchez ha optado por convertirse en el sable europeo de Hamas, saboteando el consenso occidental que avala el derecho a Israel de defenderse pero respetando las leyes internacionales, y ha colocado a dos ministros antisemitas, Ernest Urtasun y Sira Rego, que como eurodiputados formaron parte de la minoría radical que dio reiterada cobertura en Bruselas al terrorismo de Putin en Ucrania". Y es que, que lo sepan en Europa, cuando Sánchez se pone chulo, tiembla el misterio.

El editorial habla de lo mal que le va al PNV, esa banda de traidores y maleducados que alguna vez fueron un partido serio. "El PNV ofrece signos evidentes de desnortamiento", mientras Bildu brilla. "Desde su giro en apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018, el partido que históricamente ha vertebrado el poder en el País Vasco se halla en un escenario imposible: depende del PSOE para seguir gobernando las instituciones, pero al mismo tiempo acusa el auge electoral de la izquierda abertzale que el propio PSOE ha facilitado con su blanqueamiento. Esa batalla interna amenaza con acentuar el perfil soberanista de un partido en crisis". Alguna vez tenían que pagar su traición. "El PNV está nervioso por el triunfo abertzale que vaticinan las encuestas, y que incluso podría ser mayor tras el paso a un lado de Otegi". Arrieritos somos, Aitor.

El País

"Israel y Hamas prolongan la tregua y el canje de prisioneros". Y se lanza a la yugular del PP por sus nuevos nombramientos. "Feijóo elige la línea dura y nombra a Miguel Tellado portavoz en el Congreso". Para El País en el PP todos son unos fachas sin remedio. "Línea dura. Con la elección de Miguel Tellado como el nuevo portavoz parlamentario del PP en el Congreso, confirmada por fuentes del PP, Alberto Núñez Feijóo lanza un mensaje claro: oposición sin cuartel a Pedro Sánchez", dice Elsa García de Blas, a la que hay que recordar que el que levantó un muro contra el PP y sus votantes fue el propio Sánchez. "El político gallego mete más leña en la hoguera y elige a un portavoz para el choque con el PSOE". La hoguera que encendió Sánchez en la investidura.



"Al aupar a Tellado, el líder del PP también revela que la estrategia para la nueva etapa mira más hacia Vox que hacia el centro". La estrategia del centro en el periódico ultra es más vieja que Matusalén. El PP nunca llegará al centro, según el panfleto sanchista.



"Junts apremia al PSOE a celebrar antes de diciembre la primera reunión en Suiza pactada en la investidura. Los socialistas alegan razones de agenda para posponer el encuentro y aseguran que cumplirán lo acordado con el partido de Puigdemont". Yo que los socialistas no jugaría mucho con Puigdemont. Tiene bastante mala leche y no se fía un pelo de Sánchez.



El editorial comenta los cambios en el País Vasco. "Dos hechos recientes simbolizan el cambio de ciclo en una comunidad afianzada en la normalidad democrática tras el fin de la violencia de ETA en 2011 y la disolución de la banda terrorista hace un lustro: la sorpresiva renuncia del PNV a que Iñigo Urkullu buscase, como probablemente era su deseo, un cuarto mandato como lehendakari, y la decisión de Arnaldo Otegi, el rostro más conocido de EH Bildu, de no competir por el puesto cuando ambas formaciones pugnan, como nunca antes, por la primacía del nacionalismo vasco". El PNV se ha ganado perder el gobierno del País Vasco.



Y el otro editorial critica , curiosamente, a Nicaragua por perseguir a la oposición. "A mediados de noviembre Murillo -la mujer de Ortega - llevó a cabo una gran purga en el Poder Judicial". ¿Les suena? "Y la semana pasada Nicaragua culminó su abandono de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras rechazar las críticas al gobierno de Managua por múltiples violaciones de derechos humanos. Un paso especialmente preocupante, ya que ante la aniquilación de la oposición política dentro del país las instancias internacionales son el principal escenario de mediación para explorar, por lejana que parezca, una salida de la dictadura". Aniquilación de la oposición. Se empiezan levantando muros y se acaba deteniendo a la disidencia. Todos los caminos llevan a Pedro Sánchez.

ABC

"Frustración en las embajadas por el volantazo del Gobierno con el 'procés". "La carrera diplomática lamenta que ahora tendrán que «decir lo contrario» de lo que han defendido durante más de seis años". Dice el editorial que Sánchez va de charco en charco. Lo de Israel ha sido un auténtico desastre. "Que Sánchez sondee la posibilidad de que España se desconecte de la UE con un reconocimiento unilateral del Estado palestino, mientras ejerce como presidente de turno del Consejo de la Unión es, probablemente, el mejor ejemplo de la temeridad y la falta de prudencia con la que el presidente exhibe su método en el marco internacional". ¿Se propone Sánchez sacar a España de la UE? "El desgaste de la reputación de España no se debe exclusivamente a la frivolidad comunicativa, sino a la manera en la que Pedro Sánchez es capaz de exportar la táctica del muro al ámbito exterior. La polarización que le funciona a nivel local en España se vuelve contraproducente cuando se traslada fuera".



Isabel San Sebastián dice que "nuestro presidente fue a Oriente Próximo con el propósito de erigirse en portavoz occidental de la izquierda populista que enmascara su antisemitismo abrazando la causa de un pueblo palestino presuntamente víctima de Israel, cuyos principales verdugos son, en realidad, los terroristas que lo gobiernan".

Respecto a los aplausos de Hamás, "Sánchez ha recibido con extremo agrado esa pasada por el lomo de las manos que semanas antes habían degollado bebés, violado a decenas de muchachas antes de asesinarlas, quemado vivos a niños junto a sus padres o abuelos y secuestrado a más de doscientas personas mantenidas como rehenes". Sencillamente, está de acuerdo con ellos. Abrazar a terroristas es muy de Sánchez.

La Razón

"Feijóo arma un equipo para seducir a los socios y controlar a Vox". "Otorga más poder a las mujeres y nombra un portavoz combativo, pero con capacidad negociadora". Pues hala, mucho ánimo. Tienen al menos cuatro años por delante.



Marhuenda habla del incendio vasco. "El PNV tiene un grave problema de envejecimiento ante las próximas elecciones vascas". Ha envejecido muy mal, mira que ponerse a juguetear con los jovenzuelos. "El peligro para el PNV es Bildu. Sus dirigentes saben que no se pueden fiar de Pedro Sánchez, porque está en su naturaleza, tal como lo ha reconocido, mentir, que es, simplemente, un cambio de opinión. Ortuzar y las huestes del tractor saben que no hay una mayoría alternativa, ya que no pueden votar con Vox. Es una paradoja curiosa, porque Ortuzar es tan de derechas como Abascal. Lo único que les diferencia son los matices de su fervoroso nacionalismo. El primero es vasco y el segundo español". Es que hay que ser muy cafre para hablar de ilegalizar al PNV cuando sabes que eso es imposible, mensajitos para la parroquia que luego tienen sus consecuencias. "La culminación de su agenda radical y frentista pasa por gobernar el País Vasco con Bildu y Cataluña con ERC. Ortuzar y Puigdemont serían los tontos que habrían pagado la fiesta de su reelección". Allá ellos. Quien con niños se acuesta meado se levanta.