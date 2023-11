Arcadi Espada y las verdades del barquero

El Mundo

"Reynders extiende su vigilancia sobre la amnistía a los pactos del PSOE y descoloca al Gobierno". Llámenme euroescéptica, pero no creo que la UE nos vaya a ayudar con la dictadura sanchista. "El Gobierno responde al varapalo del Tribunal Supremo y premia al fiscal general del Estado con otro mandato". Ese es Sánchez, el chulo que castiga. Dice el editorial que lo del Parlamento Europeo "supone una mala noticia para el Gobierno". "El respeto del Gobierno a las sentencias judiciales es cada vez más escuálido y su ofensiva contra la justicia, cada vez más notoria". Y su despotismo cada vez más escandaloso. Pero en Europa no le conocen, se les subirá a la chepa.



Eso, al margen de lo que dice Arcadi Espada con más razón que un santo, sin que sirva de precedente. "El asunto interno ha sido la gran cruz del Estado en el asalto nacionalista a la democracia". En Europa no quieren saber nada del asunto catalán, y si lo hacen, es para perjudicar a España. "La difícil verdad, y especialmente difícil para el juez Pablo Llarena, es que los prófugos han pasado seis años en perfecta libertad europea". "El Parlamento europeo, por su parte, aceptó que dos presuntos criminales políticos alcanzaran la condición de diputados". "Europa no solo fue su refugio, sino también su legitimidad". Así que podemos presuponer lo que va a ocurrir con las llamadas a la puerta de Europa. "Los indultos y la Ley de Amnistía explican lo que España ha acabado por decirle a Europa. Hicieron ustedes bien en considerarnos gente no fiable". Europa se pondrá del lado de los golpistas. Lo ha hecho antes y lo volverá a hacer.

El País

"Israel y Gaza, en vilo, ante el inicio de la tregua acordada". Mira que les gusta lo del vilo a los ultras de El País. "Sánchez defenderá en Israel ante Netanyahu la solución de los dos Estados y la conferencia de paz que negoció en Bruselas". Puf, a ver cómo reciben en Israel al presidente de un gobierno plagadito de nazis.



"La derecha no logra europeizar el debate sobre la amnistía en la Eurocámara". "Reynders destaca durante un pleno con escasa asistencia sobre el asunto en el Parlamento Europeo que Cataluña es un asunto interno de España, pero promete analizar "muy de cerca" la ley". Vamos, que Arcadi ha hecho pleno.



El País nos explica "la gran diferencia que separa a España de Hungría y Polonia". "Cuando se comparara al líder húngaro con Sánchez, o a España con Polonia y Hungría conviene tener en cuenta que en el caso de estos países se observaron graves violaciones de una larga lista de los valores democráticos de la UE. En ellas se habla de vulneración consumada de la independencia judicial, de la libertad de expresión y de la académica, de falta de lucha contra la corrupción y los conflictos de interés, de vulneración de derechos de las minorías o cambios en los mecanismos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, y de la falta de rectificación después de apercibimientos". Caramba, pues es exactamente lo que está pasando en España. El Gobierno intentando cargarse la independencia judicial, deteniendo periodistas, poniendo un juez amiguete en el Constitucional. A El País le ha salido el tiro por la culata. Por lo que se ve, la única diferencia es la discrecionalidad de la UE.

ABC

"Europa "vigilará" a España como a Polonia y Hungría". Eso es lo que ABC quiere creer, pero, por desgracia, no es la realidad. "La separación de poderes, la autonomía judicial y los delitos que atañen a la malversación económica son ámbitos singularmente sensibles en el contexto europeo. Por más que la respuesta desde Bruselas pueda llegar con retraso, es ya innegable que las maneras de Sánchez han comenzado a inquietar". Asuntos internos.

John Müller habla del muro de Sánchez. "Los ministros son los albañiles del muro con el que piensa defendernos «de los profetas del odio, que quieren encerrar a las mujeres en la cocina». Pueden existir metáforas más tontas, pero no menos desafortunadas que la de un muro para defender una democracia que debería ser un prado sin vallas". No para la izquierda española.

La Razón

"Bruselas analizará la ley de amnistía con un enfoque europeo". Que, como ha dicho Arcadi, es que están muy bien amnistiados porque Europa los amnistió antes que Sánchez. "Se equivocarían quienes crean que el traslado al ámbito comunitario de la inicua ley de gracia no es más que un brindis al sol de la derrotada oposición española", dice esperanzado el editorial.



"La Comisión conoce de sobra, porque ya ha enfrentado procesos similares en Austria, Polonia y Hungría, que el problema real en España no es la supuesta adscripción «fascista» de la oposición conservadora, como proclaman histéricos los corifeos de la izquierda española, sino el intento nada discreto de los partidos gubernamentales de influir en las decisiones judiciales". "De ahí que el examen comunitario de la proposición de una ley, cuando menos, de dudosas credenciales jurídicas y constitucionales sea algo más que la repetición maniquea de las sesiones del parlamentarismo español. Por lo menos, la presidencia de la Cámara de Estrasburgo no aplica el doble rasero de Armengol y también retira de la tribuna a los energúmenos diputados comunistas". Ah, vale, algo es algo.



Julián Cabrera dice, es mejor no distraerse de lo importante, que "Sánchez se nos ha mostrado como constructor y además vigilante de todo un muro frente a Vox y el Partido Popular o lo que es igual, frente a once millones de electores que optaron por votar a unas derechas a las que se arrumba tras un cordón sanitario que veremos escenificado en cada comparecencia de la portavoz post consejo de ministros. Dos Españas dándose la espalda, ¿les suena?". Dándose la espalda no, a tiro limpio.



"La España de hoy esta inquietantemente polarizada como si nos encontrásemos en una permanente recta final de agria campaña electoral y eso es difícilmente sostenible, sencillamente porque lo que hasta hace poco eran lamentables trifulcas solo entre dirigentes políticos ahora amenaza con trasladarse a una sociedad que puede pasar de la convivencia y el día a día levantando la persiana del pequeño negocio directamente a la trinchera". "Confiemos ahora que se acercan las «entrañables» cenas navideñas en que el siempre animado diálogo entre cuñados no vaya a mayores". Y si no lo ve posible, ponga una excusa y evite a su cuñado.