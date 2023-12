El Supremo explota con el paripé de Bolaños: "No ha defendido la actuación de los jueces en el 1-O"

El Tribunal Supremo ha explotado con el paripé en defensa del sistema judicial que ha protagonizado en los últimos días el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: "No ha defendido la actuación de los jueces en el 1-O"

Según anunció El País, Bolaños llamó el pasado miércoles de forma discreta al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena; el magistrado instructor del 1-O, Pablo Llarena; y al expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Dichas llamadas se producían después de que el día anterior la portavoz de Junts, Míriam Nogueras llamase "indecentes" a los magistrados y afirmase que "en un país normalizado estos personajes serían cesados y juzgados". También fueron señaladas la magistrada del Supremo, Carmen Lamela y la magistrada del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel.

Ese mismo día, Bolaños afirmaba ante los medios: "Como ministro de Justicia voy a defender a los jueces y magistrados de este país de los ataques y de las descalificaciones que reciban de partidos independentistas, pero también de la larga mano que tiene el Partido Popular y que pretende influir en el Poder Judicial en España. Sí, de las dos cosas".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "Bolaños ha escenificado un paripé en los últimos días mostrando una supuesta defensa del sistema judicial ante el temor de que este asunto pueda desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Únicamente llamó a los magistrados del Supremo para que lo pudiera publicar el diario El País al día siguiente".

"No obstante, Bolaños no ha hecho una defensa expresa de las decisiones judiciales efectuadas por los magistrados en relación con los procedimientos del 1-O, que es lo que han atacado los independentista en sede Parlamentaria. No ha dejado claro en ningún momento que los jueces interpelados actuaron aplicando el ordenamiento jurídico vigente", añaden.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes era interpelado el pasado martes en la Cámara alta por el senador de Junts, Josep Lluís Cleries. El dirigente del partido del prófugo Carles Puigdemont le preguntaba si consideraba que las sentencias judiciales sobre los delitos cometidos por los separatistas de Cataluña desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha eran casos de lawfare. Bolaños contestaba: "No comparto las críticas que hace a los jueces. España es un Estado de derecho, una democracia plena, se lo tengo que decir con toda claridad".

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que "Bolaños ha defendido muy tímidamente a los magistrados, después de que el PSOE, haya pactado con Junts la organización de investigaciones parlamentarias contra jueces para luchar contra supuestos casos de lawfare. Sólo ha defendido la división de poderes en sentido general, sin embargo, no hace falta que defienda la división de poderes, porque ya la garantiza la Constitución".

El plantón efímero del presidente del TS a Bolaños

El pasado miércoles, el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, suspendía a última hora la reunión prevista para ese día que iba a mantener con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el señalamiento de los jueces efectuada por los socios de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Dicho plantón aplaudido desde el mundo judicial fue efímero y apenas se mantuvo durante 4 horas, ya que Bolaños llamó a Marín Castán y acordaron fijar una nueva reunión en la sede del Alto Tribunal para este martes, que podría anularse finalmente por cuestiones de agenda. Fuentes ministeriales afirmaban que Bolaños trasladó al presidente del Supremo que "España es un Estado de derecho, con una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación de poderes", y que iba "a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga".