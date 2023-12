La accidentada misión del Parlamento Europeo en el planeta de la inmersión lingüística

Defensa cerrada de la inmersión lingüística, desdén e insultos en la calle. Ese es el panorama que contemplan los parlamentarios europeos que analizan in situ el sistema de inmersión lingüística, la vulneración de derechos de los niños cuyo idioma materno es el español y el cumplimiento o incumplimiento de las sentencias lingüísticas.

El sindicato independentista de enseñanza, el mayoritario USTEC, se manifestó a las puertas de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. "¡Fuera fascistas de nuestros barrios!", gritaban los docentes del sindicato. En el interior, respondía a las preguntas de la misión la portavoz de ese sindicato, Iolanda Segura, que se ha despachado contra los eurodiputados alegando que venían con las conclusiones puestas. Otro grupo de manifestantes reprochaba a los eurodiputados las muertes de inmigrantes en aguas del Mediterráneo.

La tesis que defienden los medios y los partidos independentistas, más los socialistas y comunes, es que los eurodiputados están metiendo las narices donde no les llaman porque la educación en Cataluña es competencia exclusiva de la Generalidad y la Unión Europea no tiene vela alguna en ese entierro. Puigdemont alega desde Estrasburgo que las conclusiones de la misión, un informe no vinculante que todavía no ha sido emitido, y la misión en sí es "una mancha sin precedentes en el prestigio y la dignidad de las instituciones europeas". También destacan el boicot de los eurodiputados socialistas y que la misión esté formada por miembros de las familias conservadoras y liberales del Parlamento Europeo con el PP, Ciudadanos y Vox como puntas de lanza. Censuran que la Comisión de Peticiones esté presidida por Dolors Montserrat, del PP, y que en la misión participen diputados de Ciudadanos o de Vox como Jorge Buixadé. Todas las terminales del independentismo acentúan que los eurodiputados que inspeccionan el sistema educativo catalán son la "ultraderecha". Sin embargo, la misión cuenta con "observadores" como la eurodiputada de ERC Diana Riba, que no participa oficialmente por el boicot independentista y socialista a la iniciativa pero asiste a las reuniones.

Sorpresa por el incumplimiento de sentencias

Las impresiones de los eurodiputados del primer día de misión son desoladoras. Alemanes, franceses e italianos no comprenden cómo es posible que no se acaten las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ratificadas por el Tribunal Supremo. Les parece algo inconcebible, incluso tras escuchar a Iolanda Segura, la portavoz sindical, que los fallos no son de obligado cumplimiento porque "lo que piensa la mayoría está por encima de las sentencias".

Este martes, los enviados europeos se reunirán con jueces del TSJC y con la consejera de Enseñanza, la republicana Anna Simó, que ya ha aclarado que la misión le parece "demencial". También visitarán los dos centros seleccionados para comprobar sobre el terreno las supuestas excelencias del método de la inmersión lingüística y de privar a los alumnos cuya lengua materna es el español de su derecho a recibir clases en su idioma.

Se trata del centro en el que se aplicó por primera vez el 25%, la escuela de Canet de Mar donde la niña y la familia que lograron esa sentencia sufrió el acoso independentista con apoyo de la Generalidad y que degeneró en una manifestación independentista con antorchas. El otro es un centro de educación especial. Y para hoy se espera también la intervención de la portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, que nunca defrauda, en el curso de la habitual rueda de prensa tras el consejo ejecutivo del "Govern".