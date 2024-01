El condenado por pertenencia a banda terrorista ETA y líder de Bildu, Arnaldo Otegi, no deja de referirse a las siguientes y próximas cesiones de Pedro Sánchez a sus exigencias tras el regalo del Ayuntamiento de Pamplona a los proetarras. Reclama Vitoria, la diputación de Guipúzcoa, Durango, tres municipios navarros más, etc. Y el PSOE ha decidido amoldar su discurso a esas entregas en un claro anticipo del futuro que está por llegar. La última en confirmar ese rumbo ha sido la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, que no sólo ha defendido la entrega a los proetarras de Pamplona, sino que ha renegado de ninguna preferencia por pactar con el PNV. Y lo hace cuando ella es alcaldesa gracias a los votos del PNV y el PP, precisamente para evitar la llegada de Bildu al gobierno local y cuando los proetarras lograron más votos que el PSOE-PSE.

Etxebarria llegó a la alcaldía de Vitoria gracias al respaldo del PNV y del PP. La esencia del pacto se basó en cerrar las puertas a Bildu. Los proetarras fueron la primera fuerza en voto el pasado 28-M con casi mil votos más que los socialistas, que fueron segunda fuerza. El PSOE incumplió su pacto con el partido heredero de ETA -apoyar la gobernabilidad de la "fuerza progresista" con más voto- y Bildu ya le ha reclamado a Pedro Sánchez la entrega del municipio alavés. Y, aparentemente y a la vista de la entrega de Pamplona, el principal y único motivo para no haber permitido gobernar a Bildu desde el comienzo fue la cercanía de las elecciones generales del 23-J. Pero esa fecha ya ha pasado claramente, el Gobierno nacional ya se ha conformado y, ahora, Bildu quiere todas las plazas que considera que le corresponden.



Y, en medio de todo este contexto, la alcaldesa socialista de Vitoria ha hablado. Y lo ha hecho para distanciarse del PNV y mostrar su respaldo y comprensión por Bildu.

Etxebarria asegura que este tipo de "pactos" son meros "acuerdos locales, nada más". Que en Pamplona se ha hecho "para reaccionar ante un ayuntamiento con más de tres años paralizado". Y que ella es la primera en defender los "acuerdos con todos" en el ámbito municipal. "Desde el momento en que estamos gobernando PSE-PNV, vamos a intentar pactar con todos los grupos municipales de este ayuntamiento, para buscar acuerdos, como en los presupuestos". Porque, atención: "No tengo ninguna preferencia hacia ningún partido, pero ojalá se sumasen todos los grupos".



Traducido: quiere seguir gobernando con Bildu



Lo cierto es que no es la primera declaración de los socialistas que anticipa que el regalo de Pamplona es simplemente el inicio de una larga lista de entregas a los proetarras. El PSOE ha lanzado una campaña con sus principales líderes para defender su pacto con el partido heredero de ETA. La estrategia anticipa, como es obvio, nuevos pactos entre los socialistas y Bildu, previsiblemente, en el País Vasco, pero también en la misma Navarra. Y lo mejor es el argumento que Ferraz ha impuesto para atacar al PP: que es "antidemocrática" por no aceptar los pactos con un partido que ha metido 89 etarras en sus listas desde el año 2015.



El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, mostró desde el inicio el camino ordenado por Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Salió de inmediato a atacar a UPN, el PP y Vox por la concentración convocada para rechazar el pacto PSOE-Bildu de entrega a los proetarras el Ayuntamiento de Pamplona.



Alzórriz señaló que "empezaron con la presión sin límites a González, luego el 'tamayazo', siguieron con la utilización permanente de ETA, aunque fue derrotada por la democracia hace más de 12 años, con la mentira a sabiendas en los atentados de Atocha, con los ataques a Zapatero y Sánchez". Ahora se suman los líderes locales del socialismo de las plazas afectadas por las exigencias de Bildu. Los regalos no han hecho más que empezar.