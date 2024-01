Puigdemont, a Sánchez: "Se te está acabando el cuento, campeón"

El Mundo

"Moncloa pide auxilio al PP para aprobar sus decretos 621 días después de su última llamada para salvar una votación". Cuadrados, los tienen cuadrados. Y claro, lanza a toda su tropa mediática a decirle al PP que ser responsables, que cómo no van a aprobar bajada del IVA en alimentos básicos, que si tal y pascual. Ni agua, Feijóo, a este gobierno ni agua. Que busquen los votos donde los buscaron para la investidura. "La número dos de Alberto Núñez Feijóo le contestó a Bolaños que únicamente se plantearían la abstención ante el decreto ómnibus, y sólo a cambio de tres exigencias que el Ejecutivo rechaza: la rebaja del IVA de la carne y del pescado, el mantenimiento de la rebaja del IVA de la luz y el gas y la deflactación del IRPF a rentas menores de 40.000 euros. El Gobierno no lo negocia". Encima chulos. Está claro que están haciendo un paripé y su baza es convencer a Puchi.



Dice Raúl del Pozo que "la absoluta minoría del Ejecutivo en el Congreso y en el Senado les puede hacer la vida imposible aún en el caso de que llegaran a un acuerdo antes del miércoles en el que se debatirán tres decretos". Con su pan se lo coman. "Sánchez se empeñó en gobernar sin ganar las elecciones, despreciando a la oposición y a merced de unas minorías revoltosas, radicales y desleales. Y ahora empieza una zigzagueante legislatura". Hala, hala, a currar. Desde el otro lado del muro les observamos con gran interés.



"El muro contra el consenso que edificó Sánchez está siendo derribado, como las murallas de Jericó, no por las trompetas de la derecha, sino por la deslealtad y el chantaje de sus propios patrocinadores. Unas semanas atacará Feijóo; otras, los separatistas de derechas; otras, los separatistas; y alguna, los de Podemos. El Congreso, que era la fuerza del sanchismo, puede precipitar su caída en una de las emboscadas". No caerá esa breva.

El editorial critica el giro del Gobierno sobre Kosovo." La sorpresiva decisión de reconocer como válidos los pasaportes de Kosovo es un nuevo giro en política exterior que el Gobierno ha ejecutado de forma unilateral, sin explicárselo a los ciudadanos ni abordarlo con la oposición". Como todo en el dictadorzuelo Pedro Sánchez. "El movimiento sienta además un peligroso precedente respecto a Cataluña. Junto a Rumanía, Chipre, Grecia y Eslovaquia, España nunca ha reconocido la república de Kosovo por haber nacido de una declaración unilateral de independencia -respecto a Serbia, en 2008-. Tras sumarse Kosovo al espacio Schengen desde el 1 de enero, España era el único país que no admitía la libre circulación de los kosovares en su territorio. Hace unos meses, el propio ministro Albares razonó la «consistencia» de esa posición. Ahora defiende lo contrario". Sanchismo puro.



"El asunto es sensible y merece un debate. Lo inasumible es un reconocimiento de facto que resulta difícilmente desligable de las alianzas de Pedro Sánchez con el independentismo, cuando el propio Puigdemont se ha referido repetidamente a la vía kosovar como un modelo". Además Sánchez ha dicho que no va a reconocer a Kosovo, prueba irrefutable de que lo va a reconocer mañana mismo. Palabrita de Sánchez.

El País

"Tensa cuenta atrás para la primera gran votación de la legislatura: el Gobierno ve factible incorporar cambios de Junts pero no del PP". Vamos, que al final Puchi les votará los decretos, que sólo se está haciendo el durito. Pues muy bien, para eso son socios.

Naturalmente, como no podía ser de otra manera, los medios sanchistas se han puesto de nuevo a las órdenes del amo para presionar a Feijóo. "Feijóo está diciendo: ‘No vamos a salvar a Sánchez’. Y los principales afectados no son ni Sánchez ni su Gobierno, son los ciudadanos de nuestro país". A Parla, Cué y compañía de siervos sanchistas.

Y da un poco de risa, pero esta basura ultrasanchista que dirige Pepa Bueno quiere en serio resucitar el Prestige. Sánchez tira incluso de su Fiscalía. "La Fiscalía de Medio Ambiente investida el vertido de pellets". ¿De quién depende la Fiscalía? Anda que no les da trabajo este Sánchez. Que si me declares al PSOE colectivo vulnerable, que si ahora mete la mano en las elecciones gallegas, un no parar.

"El PP teme que la crisis de los ‘pellets’ de plástico movilice a la izquierda en Galicia", dice Elsa García de Blas poniendo una velita a la virgen del mar para que así sea. Que toda galicia se cubra de basura, por favor, dice Elsa. O no lo dice pero lo piensa. Como todos los medios sanchistas, por otra parte, viven de eso, de esparcir basura sobre la derecha para mayor gloria del amado líder. "La inquietud es creciente en el PP, que constata que los partidos de la izquierda ya están volcándose con este problema medioambiental y que reconoce que actúa "a ciegas" con el alcance potencial de la crisis", se frota las manos Elsa. En fin, ya sabemos la clase de gentuza que se da cita en ese medio.

ABC

"El Gobierno pide al PP que le libre de la presión de Puigdemont". "Junts condiciona su apoyo a los decretos a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017". Puf, ahora las empresas. La cosa se pone fea para Sánchez. Muchas perderán clientela si vuelven a Cataluña.



"Gobierno e izquierda alimentan el fantasma del Prestige a 40 días de las urnas gallegas". "Rueda pide prudencia a la oposición, que usa el vertido de pellets para caldear la precampaña". Esperemos que los votantes gallegos sean más espabilados que los del resto de España y no se dejen engañar por Pedro Sánchez.



"No deben ser especialmente favorables para la izquierda los pronósticos electorales en Galicia porque de lo contrario ni el PSOE ni el BNG estarían sobreactuando tanto tratando de convertir en un nuevo caso Prestige la llegada a las costas de un cargamento de pellets de plástico procedente del accidente de un mercante", dice el editorial. "Primero, porque desde un punto de vista medioambiental no son equiparables en ningún caso, y segundo, porque parte de la carga está llegando a playas de Cantabria y Asturias, pero solo se cuestiona al Gobierno gallego". A la izquierda cualquier cosa le sirve para el juego sucio, es su naturaleza.



Isabel San Sebastián dice que "hace muy bien Feijóo dejando que este nuevo Frankenstein se cueza en su propia salsa"." El partido mayoritario no debe proporcionar a Sánchez ni un miligramo de oxígeno, so pena de alimentar los caladeros de Vox, cuyos excesos constituyen una justificación impagable de los abusos cometidos en nombre del 'progresismo'". A Sánchez ni agua. Además, se basta y se sobra él solito para vender a su madre si es necesario para que Puchi y toda la banda le apoye. Le tenemos más que visto.



En cuanto a la declaración del PSOE como colectivo vulnerable, ay que me da la risa, dice Isabel que "sirve a Patxi López de pretexto para intentar silenciarnos a quienes ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión al referirnos al líder representado en ese monigote. Para culparnos preventivamente de cualquier incidente posible y, sobre todo, para colocar sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de la Fiscalía. Primero el victimismo, después la mordaza, con el auxilio indispensable de los tertulianos dispuestos a comprar ese mensaje tóxico". Lo peor son los medios sanchistas, es el mayor veneno de este país.

La Razón

"Afines a Sánchez: "Hay que darles todo lo que piden o esto se cae"". Es lo que tiene el poder a cualquier precio. Que hay que pagarlo. Pero vaya, para Sánchez eso no supone ningún problema. Que las llamadas al PP son puro teatro, dice Morodo. Son para entretener a La Sexta, la SER, El Diario, TVE y la interminable lista de medios al servicio de Sánchez dándoles carnaza a las fieras contra el PP.



"Los dirigentes socialistas que han encontrado refugio «laboral» en el acuerdo con los partidos independentistas y nacionalistas, del que nace la investidura del presidente Sánchez, ven ya temblar el suelo bajo sus pies, su estabilidad en el cargo y las nóminas que cobran a medio plazo". Hombres de poca fe, mirar que dudar de que el amo pueda tener un mínimo de decencia, se ve que no le conocen bien.



"«Avisados estaban, pero o no han querido tomarse en serio los avisos o se han creído su propio discurso respecto a la supuesta mayoría progresista que respalda a Pedro, que no existe tal y como la describen sus portavoces, o no han tomado todavía conciencia de su debilidad parlamentaria, y no tener los pies en la tierra te lleva a esto sustos», reflexionan en el entorno de Puigdemont". Sí, oye, seguro que algún tonto se ha creído lo de la mayoría progresista, como lo repite tanto el embustero de Sánchez. Que no, oiga, que los 7 votos son comprados, qué mayoría de progreso ni qué niño muerto.



José Antonio Vera dice que Puigdemont "está contento y con razón". "Por obra y gracia de Sánchez, ha pasado de ser un paria a estrella mundial. Impone y dicta las normas, encoge o ensancha el campo a conveniencia, y le dice al del gobierno central que, mira Pedro, se te ha acabado ya el chollo de los decretos ley, la engañifa legal con la que sacasteis a trompicones las leyes en la anterior legislatura y pretendes repetir en la actual. Los decretos-ley son una farsa, como sabe todo el mundo. Y el decreto-ómnibus una tomadura de pelo colosal. Metes ahí veinte cosas, entre otras ayudas a los parados o similar, y si no lo apoyas eres un fascista. Pues parece que se te está acabando el cuento. Campeón". La horma de su zapato.