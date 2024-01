Raúl del Pozo sentencia: "Sánchez parece invencible. La calle no es suya, pero sí el poder"

El Mundo

"El PP ganaría por nueve puntos al PSOE, dobla su representación e Irene Montero conseguiría un escaño para Podemos en las europeas". Otra de esas encuestas que ya demostraron para lo que sirven el 23J. Son el 9 de junio. A ver quién va a votar. Parece que Jorge Bustos piensa lo mismo sobre la decepción con Europa. "Afrontamos año electoral y los augures encuentran inquietantes señales de eurofobia en el vientre de las ocas demoscópicas. Pero los augures deberían asustar menos y comprender más. Deberían recordar que el europeísmo no es un estado sólido del espíritu sino una virtud en movimiento, un reequilibrio constante entre lo propio y lo ajeno", dice. "Este año los europeos van a graduar en las urnas su sentido de pertenencia. Y necesitan que sus líderes les expliquen que nadie les obliga a excluir nada de lo que ya son cuando voten lo que quieren ser. Porque el europeísmo es la posibilidad de lo múltiple, mientras que el nacionalismo es la imposición de lo uniforme". A ver si los líderes lo explican un poco mejor que Bustos.



Raúl del Pozo dice que Pedro Sánchez "está dispuesto a seguir en el puesto que disfruta desde 2018. La calle no es suya, pero sí el poder. Aunque no lo es, parece invencible. No le hunden los fracasos, que convierte en oportunidades. Es una mente implacable que provoca descontento". Y unas nuevas elecciones no cambiarían nada. "Seguiría el bipartidismo imperfecto y el sanchismo en el bloqueo, pactando con los partidos antisistema. Las inercias, la destrucción de consensos, los muros nos condenan a seguir gobernados por lo que la mayoría no quiere, y el minotauro seguirá creciendo hasta exigir sacrificios humanos, referéndums e independencias". Y lo tendrán. Y no le pasarán factura.



"El próximo acto circense de Pedro Sánchez va a ser el más difícil todavía para medir su audacia. Todos los presidentes de autonomías en sus discursos de Año Nuevo han amenazado con convertir las acrobacias de Sánchez en un salto mortal si castiga con la infrafinanciación a sus regiones para favorecer a la Cataluña en bancarrota". Se hará lo que mande el dictador y todos a callar.

El País

"Los desembarcos en Canarias sitúan a España como el segundo país de la UE con más entradas irregulares". "Sánchez da a Montero las llaves de la legislatura". "El Gobierno basculará sobre la vicepresidenta primera y el ministro Bolaños, mientras que las elecciones gallegas amenazan con bloquear cualquier negociación y el PSOE reconoce que la estabilidad de Sumar es la suya propia", dice Anabel Díez.



David Trueba se siente muy ofendidito. "El partido de la oposición utiliza la expresión "me gusta la fruta" para llamar hijo de puta al presidente". El partido y todos los antisanchistas, que es la mitad de los españoles a los que Sánchez ha declarado la guerra y contra los que ha levantado un muro. Cómo no les va a gustar la fruta. "Es una ocurrencia que tuvo su origen en un susurro de la presidenta madrileña mientras asistía a la investidura de Pedro Sánchez". Naturalmente, a un sectario ultra como Trueba, se le olvida mencionar que ese susurro se debió a una difamación de Pedro Sánchez contra la presidenta de Madrid desde la tribuna del Congreso amparado en su inmunidad parlamentaria. Otra de las macarradas de Sánchez, que son incontables.



"El susurro es ahora un clamor en forma de latiguillo que se repite a toda hora, incluso se ha incluido en vídeos propagandísticos, discursos institucionales y hasta en la cena de partido donde el regalo de una cesta de fruta al líder nacional provocó la hilaridad general. Se viene a sumar esta nueva gracieta al lema que inundó la campaña electoral, que bajo el grito de "que te vote Txapote" relacionaba a los votantes socialistas con un sanguinario preso etarra". Eso ya lo aclaró Santiago González, Trueba, que no te enteras. Que es Sánchez quien vota a Txapote.



"Todo es escalada verbal y chabacanería". Que se lo digan a Óscar Puente, ¿no, Trueba? "Cuando se impone la receta del todo vale no queda otra que aceptar que todo vale. El todovalismo es un horror que deberíamos desactivar por nuestro bien. Entre otras cosas porque no se conoce acuerdo que acabe bien cuando comienza con el insulto incorporado al saludo". Hace tiempo que Sánchez pasó todas las líneas del todo vale. Todo vale para permanecer en Moncloa. El inventor del noesnoismo y ahora del todovalismo.

ABC

"El regreso de Puigdemont y las urnas anticipan un 2024 intenso en la esfera política". "La más que previsible entrada en vigor de la ley de amnistía propiciará la vuelta del prófugo a España". "Habrá elecciones en Galicia, en el País Vasco y en Europa que testarán la política de pactos del PSOE tras el 23". Pues a la mitad de España les parece mal y los socialistas y sus secuaces golpistas y proetarras están encantados.



Isabel San Sebastián dice que 2024 "no es un año cualquiera". "Por vez primera en la historia es el propio Gobierno quien pone en cuestión los pilares sobre los que se asienta la nación, lo cual dibuja un escenario sin precedentes". "Pónganse en lo peor y acertarán". Ya estamos en lo peor.



El editorial teme por los jueces. "La proposición de ley de amnistía que ha presentado el PSOE es una patada al tablero del equilibrio de poderes. La amnistía que se pretende es un comando contra la independencia de los jueces, cuyas sentencias firmes devendrán irrelevantes, pues se asienta en una soberanía parlamentaria que no responde a nuestro modelo constitucional y usurpa a los jueces su legítima función de juzgar y ejecutar lo juzgado".



"2024 será el año de muchos jueces, de todos aquellos llamados a aplicar, a cuestionar y a suspender la ley de amnistía, no por razones corporativas, no porque sea una ley que los anule en el concierto constitucional de poderes, sino porque atenta los valores y principios que fundaron la Constitución de 1978 y cuya custodia les corresponde por mandato de esa misma Constitución".



"No es una situación deseable la de tanto protagonismo judicial en una democracia, porque es indicio claro de que el país está inmerso en una crisis. Pero si la crisis es inevitable –y lo será por causa de la amnistía–, la respuesta judicial también ha de serlo y tendrá no solo el apoyo de la sociedad española, sino también la legitimidad de los principios más importantes de la Carta Magna que tendrán que defender". Lo dicho. Pónganse en lo peor.

La Razón

"El 65,9% de los votantes del PSOE, en contra de los pactos con Bildu". Que sí, que sí, pero volverían a votar al PSOE, está es la verdad y no lo niegan, no volvamos a hacernos trampas en el solitario que ya sufrimos bastante el 23 J.



Luis María Anson nos alerta de la habilidad de Pedro Sánchez. "Pedro Sánchez se ha esforzado en los últimos meses por enmascarar sus concesiones argumentando que resultan imprescindibles para la estabilidad de España y la tranquilidad autonómica en Cataluña y el País Vasco. Pero la verborrea presidencial no es cierta y está cuajada de sofismas. El único motivo para las concesiones que el líder sanchista ha hecho a los partidos secesionistas y a la extrema izquierda sólo tienen una explicación: necesitaba sus escaños para conseguir la investidura y continuar sentado en la silla curul del palacio de La Moncloa".

"Esta es la realidad. Y habrá que convenir que Pedro Sánchez ha culminado la operación, con gran éxito, lidiando al natural con la mano izquierda a Alberto Núñez Feijóo y engañando a sectores cualificados de la opinión pública. Los que desdeñen la habilidad política de Pedro Sánchez se equivocan". Nos has descubierto América, Anson.



"El año que comienza no trae, precisamente, buenos augurios para unos españoles que en su mayoría, estiman que su situación personal ha ido a peor y que consideran, salvo quienes se declaran votantes del PSOE, que las cesiones a los nacionalistas no les contentarán y España se verá abocada a la celebración de indeseados referendos de autodeterminación", dice el editorial.



"No cabe duda de que entre la ciudadanía, especialmente la que vota a partidos del centro derecha, pero, también, entre una parte de la izquierda más moderada, se ha instalado el convencimiento de que nos hallamos en un proceso de deterioro de la convivencia y que percibe como cierto el riesgo de un período de inestabilidad política que afectará negativamente al futuro de la Nación". Llevamos años así, más o menos desde que Pablo Iglesias apareció en nuestras vidas. Y no existe la izquierda moderada, a ver si nos lo metemos en la cabeza.