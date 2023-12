Los votantes del PSOE "en el pecado llevan la penitencia"

El Mundo



"Un PSOE sin argumentos entrega Pamplona al proyecto anexionista de Bildu". ¿Qué mejor argumento que necesitar sus votos para permanecer en Moncloa? Los socialistas son la mayor vergüenza de España. Y los que los votan. "Cuatro ediles socialistas propiciaron ayer uno de los momentos más reaccionarios de nuestra democracia al entregar la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu. Los concejales del PSN Marian Curiel, Xabier Sagardoy, Eloy del Pozo y Nuria Medina cumplieron las órdenes de Ferraz y, como pago por los votos de la izquierda abertzale a la investidura de Pedro Sánchez, se atrevieron a romper uno de los pactos éticos y políticos que más progreso ha traído a nuestra convivencia: el de no facilitar el poder a los herederos políticos de ETA". El PSOE de Sánchez no tiene ninguna ética. Ni palabra, ni honor, ni decencia.



Ayer se produjo "un cambio en la esencia del propio PSOE, un disenso moral contra todo lo que el socialismo había defendido y por lo que había luchado décadas en un País Vasco y una Navarra asoladas por el terrorismo. Este es el nuevo PSOE de Sánchez, cuya estrategia, basada en la división de la sociedad en bloques enfrentados, incluye quebrar un consenso básico que regía entre los partidos democráticos", dice el editorial. "Ayer se enmendó la voluntad de las urnas con una moción de censura sin fundamento". De eso vive Sánchez, de alterar la voluntad de las urnas pactando con lo peor de España.



El nuevo alcalde de Pamplona, el proetarra Joseba Asirón, se estrenó enalteciendo el "«consenso, el respeto por el que piensa diferente y la convivencia». Sus palabras son un insulto a las víctimas de ETA y a la verdad". Bueno, la costumbre de los suyos era pegar un tiro en la nuca al que pensaba diferente. Eso es lo que blanquea Sánchez. El tiro en la nuca.

"La entrega de Pamplona, que tantas veces había negado Sánchez, es la última línea «que ni siquiera los españoles más opuestos a Sánchez podrían creer que cruzaría», definió ayer Feijóo". Sí, las negaciones de Sánchez, ese embustero patológico, ese psicópata que nos gobierna. Hace nada se pavoneaba de haber facilitado la alcaldía de Pamplona a UPN, el ganador de las elecciones. Y ahora, ya ven. Es un misterio que haya gente que aún le vote, incomprensible. La única explicación es que compartan la indecencia del personaje.



Para Sánchez, "sangre pasada no mueve molino. El muerto al hoyo y el vivo a la alcaldía. Para Bildu la perra gorda y para mí la perrera", dice Jorge Bustos. "ETA era el derecho a decidir a tiros de una minoría fanática; Bildu es lo mismo sin tiros, pero orgulloso de los que dispararon. Ese proyecto reaccionario, racista y ruinoso lo acaba de adoptar el PSOE como propio, entregándole sus votos". El PSOE se ha convertido en cómplice de los asesinos.

El País

"Bildu recupera la alcaldía de Pamplona con el voto del PSOE". "El PSOE consumó este jueves un acuerdo del que había renegado hasta ahora y facilitó a EH Bildu hacerse con uno de sus más preciados botines políticos". Votar PSOE ya es lo mismo que votar el tiro en la nuca. "Tras la operación consumada este jueves, EH Bildu se hace con una plaza de enorme fuerza simbólica, parte sustancial de la "Euskal Herria" que reivindica el imaginario nacionalista, y con la mayor cuota de poder institucional que tendrá en la actualidad". Traición, no operación. El País ya no sabe cómo cubrirle las espaldas a Sánchez, se lo está poniendo francamente difícil. Pero hay que intentarlo. "Joseba Asiron, el ‘abertzale’ que prefiere apagar fuegos". Hay que blanquear al partido de los asesinos como sea.



La traición lleva la firma de Pedro Sánchez. "Los socialistas habían preferido en los últimos años permitir los gobiernos en minoría de UPN antes que entregar el poder a Bildu, la fuerza mayoritaria de la izquierda. Volvieron a asegurar que no lo harían en la campaña de las municipales de mayo y lo repitieron cuando los abertzales facilitaron las investiduras de Pedro Sánchez y de su compañera María Chivite como presidenta foral. Hasta que el día 13, solo seis meses después de las elecciones municipales, acabaron firmando la moción de censura". Mentiras, engaños, embustes, fraudes, o sea, Pedro Sánchez. Hasta el periódico ultrasanchista lo denuncia.



Luis Aizpeolea, que ya es decir, no lo ve nada claro. "El PSOE ha rebasado la línea roja que se había trazado de no pactar con EH-Bildu mientras este partido no admitiera que la violencia no puede servir para lograr objetivos políticos como hizo ETA". "El alcance del proceso de EH-Bildu en un sentido democrático y sus límites requiere de una explicación clara, de una pedagogía que ha faltado por parte del Gobierno y del PSOE. El anuncio de la moción de censura, hace tres semanas y por sorpresa, no es la manera de gestionar un tema tan delicado y con tanta repercusión social. No basta con decir, a posteriori, que es una decisión limitada a Pamplona y que no se extenderá a otras localidades navarras ni a Euskadi". ¿Pedro ha dicho eso? Pues ya sabemos lo que nos espera, el PSOE entregará todas las localidades navarras y el País Vasco a Bildu. Nos lo ha puesto chupado, hará todo lo que dice que no hará. Para disimular sus críticas a Sánchez, Aizpeolea dedica el resto del artículo a darle al PP, no vaya a ser que le lancen al otro lado del muro.



Pepa Bueno critica primero que la gente opine de política y se manifieste en la calle. "La sesión fue más tensa en el salón de plenos que en la abarrotada plaza consistorial, algo que conviene subrayar en tiempos en los que se tiende a trasladar a la calle debates que tienen su propio cauce institucional". ¿Quiere la izquierda abolir el derecho a manifestación si no es de izquierdas? Se trata de la entrega de la capital de Navarra por parte del PSOE a los herederos de los del tiro en la nuca, Pepa, no un mero cauce institucional. Seguro que también criticará las manifestaciones en Argentina contra Milei.



" Los socialistas, que insisten en desvincular su cambio de criterio del apoyo de EH Bildu a la investidura de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España y de María Chivite como presidenta de Navarra, apelan a la "parálisis" de la gestión municipal de Ibarrola. El componente local no alcanza, sin embargo, a explicar convincentemente un giro tan decisivo". Seguro que mañana el periódico ultrasanchista encuentra la manera de convencer a los votantes del PSOE. "A nadie se le escapa que es en Pamplona donde los socialistas has traspasado la línea roja que ellos mismos se impusieron". Aupar a los gobiernos al brazo político de ETA. "El PSOE debe explicar su relación con la coalición abertzale". No hay nada que explicar, todos lo sabemos. Los necesita Sánchez para permanecer en Moncloa. Y eso es lo único que le importa a ese monstruo que vendería a su madre por un voto.



Y por cierto, me equivoqué con lo de Milei. El País no critica las manifestaciones contra Milei. "Se ha activado una oleada de movilizaciones y el principal sindicato de Argentina, la CGT, ya ha convocado a una huelga para finales de enero ante el recorte de derechos que se anuncia". Mira que trasladar a la calle un decreto que tiene su propio cauce institucional. Pues esto a Pepa Bueno le parece genial. Sólo se critican las manifestaciones en la calle si son contra Sánchez.

ABC

"El PSOE entrega Pamplona a Bildu y abre una etapa de pactos de alcance desconocido". "Los socialistas insisten en que no se repetirá el pacto en otros territorios, pero UPN y PP no dudan que lo harán". Palabrita de Sánchez, Es que es inevitable soltar una carcajada. "La huida hacia adelante de Pedro Sánchez en su afán por mantener el poder en La Moncloa ha atravesado este jueves una nueva línea roja. Otro cambio de opinión. Porque donde el PSOE decía que no iba a pactar nunca nada con Bildu, pactó". "Los abertzales se jactan de su éxito y toman la calle al grito de «¡UPN Kampora (fuera)!»". Estos son los amiguitos de los socialistas. Si yo fuera de UPN saldría por patas de Navarra, que los amiguitos de los socialistas, Pedro Sánchez y sus votantes pegaban tiros en la nuca hasta hace bien poco.

"En estricto cumplimiento del proceder sanchista, el PSOE hizo lo que en numerosas ocasiones prometió que jamás haría", dice el editorial. Hombre, es que el PSOE, es Pedro Sánchez. "La entrega de Pamplona a los proetarras se ocultó de manera deliberada a los electores". Sanchismo en estado puro. Pero los electores, los votantes socialistas, no tienen excusa. El 23 de julio no había ni un solo español que no supiera que Pedro Sánchez es un embustero consumado y hace todo lo contrario de lo que promete. Allá ellos con sus conciencias, si es que la tienen. "El acuerdo con los herederos políticos de ETA es el único que no se ha hecho público, aunque paulatinamente seremos testigos de su puntual ejecución". Sí, ya lo iremos viendo. Lo más fácil es repasar lo que Sánchez ha dicho que no hará para darlo por hecho.



"En su huida hacia adelante, el PSOE sigue dilapidando su patrimonio político y este capítulo representa el abandono definitivo de aquel proyecto común que los demócratas de todas las ideologías construyeron para hacer frente al totalitarismo violento. Pedro Sánchez ha inaugurado muchas primeras veces en el PSOE, pero el blanqueamiento de los herederos de ETA que todavía se muestran incapaces de condenar a quienes asesinaron incluso a compañeros de su partido, supone un salto cuántico en el derrumbamiento moral del Partido Socialista". Sánchez chapotea en la sangre de sus compañeros. Y lo hace con mucho gusto, están a su lado del muro. O él está en el lado del muro de los herederos de los asesinos de sus compañeros, lo mismo da. "Que Pamplona pase a manos de Bildu es una noticia fatal. Pero que lo haga de mano del PSOE, en contra de lo comprometido y quebrando su condición de partido muñidor del pacto constituyente, es un hito definitivo en nuestra historia democrática". Otro hito de Sánchez. Gracias a los votantes socialistas.



Según Álvaro Martínez, ayer, día de los inocentes, Sánchez colocó "un monigote gigante en la espalda a todos sus votantes a los que prometió que nunca pactaría con los proetarras, si bien en el pecado llevan esos electores la penitencia teniendo en cuenta el ubérrimo historial de trolas que el personaje ha venido acumulando desde antes incluso de llegar a La Moncloa. Ahora no vale llorar, o al menos esas lágrimas sirven para más bien poco. No solo les mintió entonces y se burló de ellos antes de las elecciones de julio, sino que, a más a más, ahora no sólo se apoya en Bildu sino que les regala la capital navarra, subvirtiendo el hasta ahora papel de uno y otro socio, resignándose así el PSOE a ser una especie de lacayo periférico de Bildu. Costaleros de Otegi y sus secuaces, menuda broma macabra". ¿Y quién te dice que los votantes socialistas lloran? Volverían a votarle, fijo. Los votantes socialistas han demostrado tener unas tragaderas muy grandes. Todos ellos sabían que Sánchez miente como quien se toma un café, sin despeinarse. Es su naturaleza y estaba empíricamente demostrado el 23 de julio. Supongo que ya estamos de nuevo con lo de los socialistas buenos, pero como eso ya es indefendible, lo hacen con los que les votan. Los votantes socialistas prefieren al brazo político de los del tiro en la nuca antes que al PP, y no digamos a Vox. Todos.

La Razón

"El plan de Bildu: afianzar el apoyo social navarro a la anexión al País Vasco". Está en la Constitución, es lo que hay. "Bildu no hace ruido en público, pero no se anda por las ramas en la mesa de negociación: ETA se fundó para que Navarra acabara cediendo ante la Euskal Herria inventada por el independentismo vasco, y hasta ahora jamás ese independentismo, de la mano de Bildu, había tenido tanta capacidad de decisión y de intervención en la orientación ideológica de la sociedad". Quién iba a decir que sería el PSOE, pasando por encima de la sangre de sus compañeros, quienes facilitarían a ETA cumplir sus objetivos.

Dice el editorial que "Arnaldo Otegi ya tiene esa joya de la corona que es Pamplona para el universo proetarra. Pedro Sánchez cumplió con su parte del trato y situó al batasuno Joseba Asiron en el sillón de alcalde con un incumplimiento manifiesto de las promesas socialistas a la ciudadanía. Es un fraude más de un líder y unas siglas que se han especializado en burlar tanto como convenga el contrato social con los electores, al que toman a chirigota". ¿Cómo le van a tomar a chirigota si los votan? Sánchez vive del fraude, es el fraude. De hecho, el primero que se le conoce lo hizo siendo secretario general del PSOE escondiendo tras una cortina una urna con votos para que no le echaran. Lo ocurrido ayer en Pamplona "será una mancha indeleble que Sánchez y sus corifeos pagarán". La verdad, conociendo a los votantes socialistas eso no es seguro. Han demostrado que les da igual todo lo que haga Sánchez. "Mentir al votante resulta un hábito en ellos". Si te mienten una vez, la culpa es del mentiroso, si te mienten a todas horas y sigues votando lo mismo el culpable es el que deposita ese voto en la urna, que se convierte en cómplice de lo que haga el mentiroso. En este caso, cómplices de entregar Pamplona a los herederos de unos asesinos.