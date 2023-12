Salvad Navarra

La entrega del ayuntamiento de Pamplona al partido de la ETA perpetrada por el PSOE es por supuesto una traición. Pero sus efectos son reversibles, como lo fue la cesión del ayuntamiento de Madrid que hicieron a los comunistas. Lo preocupante es lo que hay detrás de esta alianza de largo alcance entre el PSOE y la ETA, que en su día suscribió Zapatero con su malhadada negociación. Porque no debe olvidarse que lo que está haciendo Sánchez, con ademanes chulescos y mirando de soslayo, lo empezó Zapatero con sus boberías solemnes. Y lo que está detrás de lo de Pamplona es la anexión de Navarra al País Vasco para convertirla en la cuarta diputación foral. No es en absoluto una casualidad que las tres provincias vascas gocen de tanta autonomía fiscal en ese territorio y que allí la gestión de los impuestos, que son todos, esté repartida entre las tres provincias en vez de centralizada en un solo órgano. Es así por tradición, por supuesto. Pero se ha conservado el modelo para facilitar la incorporación en su día de Navarra.

Y es que Navarra es esencial para un País Vasco que tuviera la oportunidad de convertirse en Estado independiente ya que el viejo reino dotaría al conjunto de la suficiente entidad como para ser viable en términos económicos y políticos. Esta posibilidad de absorción está contemplada en la Constitución Española en la Disposición Transitoria Cuarta. Aunque la cuestión jurídica es complicada, aquella disposición se concibió básicamente como una excepción al régimen general del artículo 145, que prohíbe la federación de comunidades autónomas. Se admitió la posibilidad de que Navarra se uniera al País Vasco con la finalidad, entre otras cosas, de que el PNV votara a favor de la Constitución. Naturalmente, como siempre pasa con los nacionalistas, éstos aceptaron con sus habituales remilgos de niño mimado el regalo que se les hizo y siguieron sin respaldar la Constitución.

Hoy, no obstante la prohibición del 145, es discutible que la Constitución permita la fusión de dos o más comunidades autónomas, algo para lo que por otra parte no hay procedimiento. Pero, la que inequívocamente está prevista es la integración de Navarra en la comunidad del País Vasco. Dado que lo es por una disposición transitoria, de naturaleza esencialmente temporal, no pasaría nada porque, pasados ya más de cuarenta y cinco años desde su aprobación sin haber sido utilizada, fuera derogada. Y podría el PP aprovechar para exigir que así se haga con ocasión de la minirreforma que tienen previsto hacer socialistas y populares del artículo 49 para cambiar el término "disminuidos" por otro más piadoso.

Habrá quienes no quieran demandarlo por no enfurecer al PNV o por miedo a que se pretenda someter la reforma a referéndum o por tener la fiesta en paz. Ninguno de estos argumentos es hoy admisible. Los socialistas quieren imponernos el régimen confederal que ansían los separatistas a cambio de que éstos les redondeen la mayoría que les permita pacer en el presupuesto. Y ha llegado el momento de pararles los pies. Y quizá lo mejor sea hacerlo donde es más urgente, en Navarra.