Los recorridos éticos de Bildu y Sánchez

Todo el mundo sabe qué es Bildu y por si alguien no lo supiera, lo recuerdan constantemente con sus homenajes a los pistoleros de ETA. Esa es su historia, tales son sus raíces, de ahí proceden y no ocultan ni renuncian al capital político de sangre que los ha traído hasta esta fase de gloria creciente. Una fase, en ella estamos, en la que el PSOE pacta la investidura con Bildu, los ministros del Gobierno de España lo alaban como "partido progresista democrático" y los socialistas navarros lo apoyan para regalarle, moción de censura mediante, el gobierno municipal de Pamplona.

Igual que se sabe perfectamente qué es Bildu, se sabe también que hay a quienes no importa en absoluto que sean los herederos políticos de la ETA, que no hayan condenado el terrorismo y que perpetúen la comunidad del odio que crearon los pistoleros, sus auxiliares y sus cómplices a lo largo de muchas décadas. Esos a los que no importa nada, se sabía antes quiénes eran y se reducían a minoría, pero con el tiempo, en este tiempo, resulta que van creciendo y que andan crecidos. Los socialistas se han sumado a los que no importa nada de todo aquello.

El paso de Bildu de partido con el que no se podía pactar ("si quiere se lo digo 20 veces", decía Sánchez en 2015 y en 2016 y en 2019) a partido con el que se pactan Gobiernos y al que se dan gobiernos, lo han hecho los socialistas con alguna que otra fricción, mínima, aunque visible. No en los hechos, que son rotundos, pero en el discurso. Ahí tenemos la estruendosa contradicción de afirmar, por un lado, que a Bildu le queda por hacer "un recorrido ético y moral", como aseguran los dirigentes del socialismo navarro, y de darle, por otro, un Gobierno municipal de relevancia política y simbólica. ¿No les importa aupar a un partido al que le falta por hacer un recorrido ético y moral? No les importa.

Los socialistas pactan con Bildu mientras dicen que aún tiene pendiente la condena del terrorismo, y esto es pasmoso. Pensarán que se cubren poniéndole a Bildu esa pega, pero en lugar de cubrir se descubren. Vienen a decir (no es textual): "Todavía no han condenado el terrorismo, pero pactamos con ellos a ver si se animan a condenarlo". O bien: "Como aún no han condenado el terrorismo, les vamos a dejar que gobiernen Pamplona, pero nosotros, socialistas con sentido ético, no entraremos en el Gobierno". ¿Están de broma? Es mejor que blanqueen a Bildu de una vez por todas. Es preferible que digan que Bildu es un partido que ha estado siempre en contra del terrorismo.Que nos ahorren el bochorno. Pero no nos lo ahorran, por lo que la pregunta pertinente, la pregunta obligada es sobre el recorrido que ha hecho el PSOE de Sánchez para unirse, en nupcias políticas, con un partido al que reprocha que no condena el terrorismo. Algo está claro: es el tipo de recorrido en el que se dejan por el camino ética, moral y escrúpulos.