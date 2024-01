"Si Puchi concluye que Sánchez le ha toreado la venganza será de las que hacen época"

El Mundo

"Abascal abrirá la cúpula de Vox a los líderes territoriales para sofocar la rebelión". ¿Hay una rebelión en Vox? Según Vicente Coll sí, hay un "un manifiesto crítico que acusa a Abascal de la deriva del partido tras bunkerizarse". Abascal y Vox siempre han estado bunkerizados, eso más que un partido parece una secta. Según el editorial, "Abascal busca blindar su liderazgo de forma exprés y evitar cualquier debate sobre su figura, cuestionada por primera vez". "La formación de derecha radical lleva meses inmersa en una deriva cada vez más antipolítica, especialmente visible en sus llamamientos a rodear la sede del PSOE en Ferraz, pero también más autoritaria desde el punto de vista interno". Bueno, comparado con el PSOE de Sánchez, Vox es un ejemplo de democracia. Y ni hablamos de Sumar o Podemos. Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. "El enrocamiento de su cúpula, las purgas ideológicas de los disidentes y su obsesión con la prensa crítica van en el sentido contrario". Sin ningún ánimo de defender a Vox, no se distingue si habla de Abascal o de Sánchez.



"El PSOE confía en retrasar como mínimo hasta 2025 la cesión en inmigración a Junts". Sí que les ha hecho pupita, sí. Sánchez está de bolos por los (sus) medios de comunicación a ver si consigue explicarlo. Ayer, el periodista de RNE que le entrevistaba casi se lo hace encima por preguntar a Sánchez por los pactos con Bildu. La mirada asesina que le dedicó el presidente no presagia nada bueno. Por supuesto negó haber pactado con Bildu, ni siquiera en Pamplona. Es Pedro Sánchez, oiga.



"Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la norma es posible que, en todo caso, no esté preparada antes de 2025. Primero por el tema tan delicado y sensible que aborda, donde hay que hacer un trabajo jurídico de orfebrería. Segundo porque al ser una ley orgánica para salir adelante requiere de una mayoría absoluta. O lo que es lo mismo, que todos los socios del Ejecutivo voten a favor. Poner de acuerdo a ocho partidos. Tarea nada sencilla. Creen en el Gobierno que esa delegación de competencias será muy acotada o descafeinada respecto a lo que ahora proclama la formación de Puigdemont. Si llega a ser...". Ay, Puchi, que te le ha colado, que Sánchez es muy mentiroso y muy tramposo, que es un granuja, un bribón, un golferas, Puchi, mira que estabas avisado.

El País



El periódico del régimen está en salvar la cara a Sánchez por darle a un partido racista la gestión de la inmigración. "El documento PSOE - Junts no concreta las cesiones en inmigración". A ver qué relato se impone. Junts va a tener que dar un golpe en la mesa o quedar como unos pipiolos a los que Sánchez ha engañado. Fácil de colar, debido a la sobradamente conocida querencia del presidente por engañar y mentir a todo el mundo a todas horas. "El Gobierno y Junts tienen una interpretación diferente de lo que pactaron para que los independentistas se abstuvieran la semana pasada en el pleno del Congreso celebrado en el Senado en dos decretos decisivos". Junts siempre tiene la posibilidad de romper el pacto y dejar a Sánchez sin Moncloa. A ver si Nogueras y Puigdemont son tan peligrosos como los pintan, a ver si tienen...



"Turull ha admitido este lunes que en la negociación, que fue muy rápida y en el último minuto antes de la votación, no se pactaron los contenidos de la ley orgánica que desarrollará las competencias que se están delegando, pero sí insiste en que el acuerdo político era claro y suponía traspasar "todas" las competencias sobre inmigración". Serán primos. Un acuerdo político con Sánchez. Ni aunque lo hubiera firmado. Si no quiere cumplir, no cumplirá. Se ve que no le conocen, eso de vivir en Waterloo tiene sus desventajas.



"Sánchez también trata de defenderse estos días de los que le acusan de estar pactando la política de inmigración con un partido como Junts", a los que el propio Sánchez tachó de xenófobos, de ser los Le Pen españoles. Carlos Cué, naturalmente, no se molesta en recordar eso. "Sánchez apela una vez más a la necesidad y el pragmatismo para entender que vale la pena ceder, y luego ajustar para aprobar decretos como los de la semana pasada". Sánchez está de bolos por los medios amigos para "explicar al mundo progresista que todas estas concesiones, que la oposición ve como una "humillación", valen la pena para sacar adelante el programa de la coalición progresista". O sea, para continuar en Moncloa. Tranqui, Sánchez, el mundo progresista es como Cué, Ferreras, o todos tus periodistas de servicio, tiene pocos escrúpulos. A ver por dónde sale Junts ante esta campaña.

ABC

"Ayuso acusa al Gobierno de negarle la electricidad para decenas de proyectos millonarios en Madrid". Capaces. Hala, a los tribunales. Con Sánchez uno no se puede andar con miramientos.

Cuartango se inclina ante la nueva faceta filosófica de Sánchez sobre la verdad y la realidad. "Sin duda, sus reflexiones guardan una estrecha relación con su trayectoria política y con sus cambios de opinión, que son expresión de una incesante búsqueda de la verdad. Promete una cosa y luego, hace la contraria porque es la realidad, siempre mutable y volátil, la que mueve sus actos". A El País y a sus votantes que le venda lo que quiera. Pero a los demás que no intente tomarnos el pelo. Como dice Quirós, "tenemos a un líder que se agarra a lo que sea para justificar sus bandazos políticos". Y no vamos a hacerle el juego.

Ignacio Camacho no se pierde en filosofías baratas y comenta la verdad verdadera de la cara dura de Sánchez. "La opinión pública asiste atónita al duelo de 'relatos' entre Moncloa y Waterloo sobre el control de la inmigración por la Generalitat catalana sin que nadie aporte ninguna prueba fehaciente de las condiciones negociadas. Alguien miente, quizá todos, pero la oscuridad permite a unos y otros el uso circunstancial de explicaciones falsas. En medio de esa nube de propaganda ni siquiera cabe descartar que en realidad no se haya convenido nada". Me temo que ahí es el relato de Sánchez el que gana y Puigdemont queda como un tontaina al que han vacilado.

La Razón

"Junts ligará los PGE a la cesión total de tributos". Lo que le pidió Mas a Rajoy antes de comenzar el procés. Rajoy no cedió al chantaje, no nos cabe ninguna dura de que Sánchez sí lo hará. " Junts sabe que los PGE son la gran oportunidad que les queda para seguir apretando a Moncloa: con ellos aprobados, su fuerza de extorsión a los socialistas quedará notablemente rebajada ya que son la «carta» que Sánchez necesita para garantizarse, en principio, dos años de gobierno, contando con una posible prórroga de lo que se llegue a aprobar este año. Esto explica que su estrategia pase por vincularlos a la financiación de Cataluña, y que, como ocurre con la inmigración, vayan ligados a las estructuras del nuevo Estado catalán". Bueno, eso si Sánchez no les vuelve a birlar la cartera.



José Antonio Vera dice, sobre la guerra de relatos de Sánchez y Puigdemont, que "da la impresión de que el presidente dijo «sí-a-todo» con tal de sacar adelante los decretos, pero ahora intenta recular al darse cuenta de la gravedad del compromiso contraído. Asunto delicado, pues sabemos cómo se las se las gasta el de Waterloo. Si Puchi llega a la conclusión de que Sánchez le ha toreado, la venganza del bandido no se hará esperar, y será de las que hacen época. Eso si no se amilana, porque en tanto que la amnistía no sea legal, su capacidad de maniobra es limitada". Apuesto a que se amilana. Sin amnistía no tiene nada. Y Sánchez ya ha sido investido y puede convocar elecciones y dejarle tirado en Waterloo. La semana pasada todo el mundo decía que había ganado Puigdemont. Está por ver. Sánchez es un psicópata muy peligroso.