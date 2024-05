Puigdemont anuncia que se presenta a la investidura y amenaza la estabilidad de Sánchez

El candidato de Junts, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que se presentará a la investidura y ha insistido en que la correlación de fuerzas entre él y Salvador Illa, el candidato del PSC, es la misma que entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El todavía prófugo Puigdemont ha señalado el pacto de investidura que firmó con el PSOE en Bruselas para ilustrar un aspecto crucial de dicha correlación de fuerzas. "¿Si llego a un acuerdo en Suiza con el PSOE sobre financiación, reconocimiento nacional o traspaso de competencias en inmigración lo boicoteará el PSC en Cataluña"?, se ha preguntado Puigdemont.

El líder de Junts también sostiene su pretensión de convertirse en el próximo presidente de la Generalidad en que un gobierno independentista sería más fuerte que un "gobierno coherente" de Salvador Illa. Según los cálculos de Puigdemont, un "gobierno coherente" de Illa es la suma del PSC y los Comuns, que es de 48 diputados. Frente a esa cifra, los 54 (Junts + ERC) o 59 incluyendo a la CUP que avalarían un mandato de Puigdemont.

Además, ha avisado de que "si el PSC se abraza al PP como en Barcelona, eso anularía el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid" y ha indicado que "no me imagino al PSC adoptando los acuerdos a los que nosotros lleguemos con el PSOE en Suiza con el apoyo del PP". "Lo que pondría en riesgo la legislatura sería el incumplimiento del acuerdo de Bruselas. Se pueden incumplir por demoras o porque se toman decisiones contradictorias, si el PSOE cumple, nosotros cumpliremos, pase lo que pase en Cataluña. No iremos a amenazar a Pedro Sánchez con que se acaba la investidura si hay un tripartito de izquierdas en Cataluña", ha abundado Puigdemont. Sus líneas rojas con Sánchez pasan por el PP. Cualquier conato de entendimiento similar al de Barcelona (cuando el PP votó a favor del candidato socialista para evitar un alcalde de Junts) reventaría la legislatura nacional.

El regreso

Como es habitual, Puigdemont se ha negado a contestar en español cuando se le ha solicitado. También ha intentado despejar dudas sobre su regreso. Dice que vendrá a España para el debate de investidura, incluso aunque sea el de Salvador Illa. En la composición del prófugo, el presidente del parlamento será el encargado de decidir quién accede a dicho debate en función de los apoyos explícitos que obtenga cada candidato. Puigdemont está convencido de que Illa contará con menos respaldos que él.

En su primera comparecencia con preguntas tras las elecciones, Puigdemont se ha parapetado tras el "acuerdo de Bruselas" para reforzar su posición. Ha explicado que dicho pacto con el PSOE no tiene que ver con lo que ocurre en Cataluña sino que se basa en la "coincidencia sobre los orígenes del conflicto y los marcos referenciales entre el Gobierno del Estado y el independentismo y en el intento de encontrar una solución".

Nueva hoja de ruta separatista

En cuanto a la "unidad independentista" para optar a formar gobierno, Puigdemont ha asegurado que ya han empezado las conversaciones. En primer lugar para designar la mesa del parlamento, en la que el prófugo quiere hacer valer la "mayoría relativa" del independentismo. Además, aboga por un gobierno de coalición con ERC, aunque está abierto, dice, a gobernar en solitario con el apoyo externo de los republicanos y la CUP. El señuelo para convencer a los diferentes actores del separatismo es la formulación de una nueva hoja de ruta hacia la independencia.