Críticas de Sumar y ERC y advertencia de EH Bildu a Sánchez tras el varapalo de la Ley del Suelo

"Esto es la segunda vez que pasa esta semana", ha recordado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tras la decisión del Gobierno de retirar la reforma de la Ley del Suelo para evitar dos derrotas en el Congreso en la misma semana. El pasado martes, el Gobierno tampoco aprobó la proposición de ley socialista para abolir la prostitución con los votos en contra de Sumar y PP y la abstención de Vox y Podemos. De esta forma, Sumar hace constatar una vez más a Sánchez su debilidad parlamentaria. "El PSOE sabía que no contaba ni con nosotros, ni con ningún socio de investidura".

"Creo que eligieron de manera temeraria traerla aquí confiando en que les sacara las castañas del fuego el Partido Popular", ha criticado el dirigente de Sumar que considera esta Ley del Suelo "especulativa" y una absoluta ruptura con la "protección del territorio". Tachan esta norma como "la ley del pelotazo" haciendo referencia a la política de vivienda impulsada por el expresidente del Gobierno popular, José María Aznar. "Por cálculos electoralistas el Partido Popular ha decidido no apoyar una ley que en lo sustancial modifica un poquito de la última que ya hizo el PP".

Durante la presentación del programa electoral de Sumar para las elecciones europeas, el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha insistido en que esta reforma no forma parte del acuerdo de Gobierno y se ha desmarcado en que su negativa ante una ley que considera "equivocada y del pasada" haya sido consecuencia de la próxima cita electoral. "Es independiente el contexto en el cual estamos porque nuestra posición es conocida desde hace meses".

Sumar no ha descartado negociar "después de mucho tiempo de trabajo", tras confirman que los socialistas tienen la voluntad de "modificarlo". De esta forma, atribuyen el trabajo a fuego lento como la única forma de lograr acuerdos, mencionando el recién aprobado subsidio por desempleo.

Hay dos caminos recuperar la iniciativa y entendernos o entendernos para avanzar en una agenda de justicia social o seguir al "trantrán". Critican que el PSOE haya confiado en que el Partido Popular les "salvara los muebles".

Legislatura sin "recorrido"

Los socios de investidura de Pedro Sánchez han criticado haberse enterado de la retirada de la norma, "minutos antes" de que sucediera ya sea "a través de un mensaje de Whatsapp", como ha confirmado la líder de Podemos, Ione Belarra, o mediante "los medios de comunicación", como ha asegurado el dirigente de ERC, Gabriel Rufián.

En este sentido, Belarra ha sacado pecho, en los pasillos del Congreso, de haber "logrado por tercera vez" parar esta ley en la Cámara Baja, al tiempo que ha incidido en que lo contrario hubiera "reforzado la cultura del pelotazo".

En cuanto al transcurso de la legislatura, Rufián ha calificado como "dramático" que el PSOE "no sea capaz de negociar". De esta forma, el dirigente de ERC ha lamentado que el partido socialista no quisiera negociar, planteando "unas las lentejas, o las comes o las dejas". Unas declaraciones a las que también se han sumado en Bildu. Su portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, ha amenazado con que hay que cuidar la mayoría que apoya al Gobierno, por lo que avisa que si la parte socialista del Ejecutivo no asume esa realidad continuará esta "dinámica" de bloqueo y de "suma cero".