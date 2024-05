En un debate en las Cortes de Aragón, Jorge Azcón ha hecho una encendida defensa de la libertad de prensa frente al ataque del diputado de Podemos a la misma y las risas cómplices de la bancada socialista.

Andoni Corrales preguntó cuál era la política comunicativa del Gobierno de Aragón. En su primera respuesta, Azcón ya dejó claro que la pregunta seguramente escondía una trampa: "Mucho me temo que lo que usted va a hacer es atacar la libertad de prensa y atacar a determinados periodistas", como efectivamente ocurrió.

Corrales empezó hablando de la política trumpista del Gobierno de Azcón, que da subvenciones a medios de desinformación. En su ataque a la libertad de prensa, Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital y esRadio, e incluso esRadio Orihuela del Tremedal, ocuparon un lugar destacado, todo ello acompañado de las risas de los diputados socialistas.

"Han decidido invertir el dinero de los aragoneses en seudopersonajes", seguía Corrales su deposición, "como Jiménez Losantos", con citas de frases dichas por el presidente de Libertad Digital y esRadio. Sigue citando otros medios y periodistas que no son de su cuerda ideológica, y el dinero que el Gobierno de Aragón ha destinado a los que considera seudomedios de desinformación.

Termina su ataque pidiendo a Azcón que "no invierta en noticias falsas y en fakes news, que lo haga en sanidad, en educación pública, y en servicios públicos, que es lo que necesitan los aragoneses".

En su demoledora réplica, Jorge Azcón hace una cerrada defensa de la libertad de prensa y de los medios de comunicación, réplica que reproducimos casi íntegramente:

"Señor Corrales. Creo que lo que usted acaba de hacer en esta cámara es extremadamente grave. Y fíjese si creo que es extraordinariamente grave que todavía me ha parecido peor que le rían las gracias los diputados del partido socialista cuando usted está atacando la libertad de prensa y atacando a los medios de comunicación (…) Mire, usted ha nombrado periodistas de la talla de Federico Jiménez Losantos. Es evidente que usted no escucha al señor Losantos, porque si usted escuchara al señor Losantos sabría lo que dice de mí todas las mañanas, que son cosas parecidas de las que decía del señor Lambán. Por lo tanto, no podrá acusarnos de financiar a un medio de comunicación que lo que habla es bien de este presidente. Pero fíjese lo que le digo: el señor Jiménez Losantos tiene derecho a opinar sobre mí lo que crea conveniente, aunque a mí no me guste. Y esa es la gran diferencia que hay entre usted y nosotros, entre usted, nosotros y ellos (en alusión a los socialistas). Porque usted ataca la libertad de prensa, usted señala a periodistas, con nombres y apellidos, y los diputados socialistas les ríen las gracias, señor Corrales. Miren, mientras yo sea presidente del Gobierno de Aragón y en esta cámara haya una mayoría sustentada por mi partido, le aseguro que no vamos a permitir ataques a periodistas. Le aseguro que este tema, en esta pregunta, va a volver a esta cámara, y vamos a defender la libertad de prensa y vamos a defender a los periodistas, también a los que nos critican, no solamente a los que dicen aquello que nos guste. Miren: que ustedes critiquen a medios de comunicación nacionales, que ustedes critiquen a medios de comunicación locales, como el que dirige el señor Sierra, es simple y llanamente impresentable, les califica a todos ustedes, y demuestra el talante democrático de quien lo dice y de quien lo aplaude, de quien murmura en estos momentos. Porque este debate es un debate sobre los pilares de la democracia, es un debate sobre la libertad en nuestra sociedad, y si de verdad ustedes se quedan callados, diputados del partido socialista, sobre lo que acaba de decir el diputado de Podemos, tienen un serio problema".