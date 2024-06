El juez recrimina a la Fiscalía su "diligencia inusitada y celeridad nunca conocida" al recurrir el caso de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recriminado a la Fiscalía su "diligencia inusitada y celeridad nunca conocida" al recurrir la investigación abierta a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

Este martes, el juez acordaba citar a declarar en calidad de investigada a la mujer de Pedro Sánchez el próximo viernes 5 de julio, a las 10:00 horas, en el marco de la investigación por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Todo ello, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó el recurso presentado por la Fiscalía a las 24 de serle notificada la investigación a Gómez.

En el auto de citación de 3 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez subraya que "como quiera, que por parte del representante del Ministerio Fiscal con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida, se interpuso un recurso de Apelación directo para, ante la lima, Audiencia Provincial de Madrid, se considera por este Instructor, como se ha hecho en otras ocasiones, y para evitar una estigmatización infundada, esperar, tanto al resultado de otras diligencias acordadas, como las declaraciones testificales, de determinadas personas, cuyo testimonio pudiera resultar esclarecedor respecto de algunos extremos relevantes para poder comprobar, la existencia de sospechas de la concurrencia de indicios de los elementos normativos o descriptivos de los tipos penales, por los que se sigue la instrucción, así como a la resolución que, por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, fuera dictada, al resolver el recurso de Apelación del representante del Ministerio Fiscal".

A continuación, el instructor carga directamente contra el abogado de Begoña Gómez en la causa, el que fuera mano derecha del exministro del Interior socialista fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba durante el chivatazo del bar Faisán Antonio Camacho. Según Peinado, el letrado ha forzado el cambio de fecha en las declaraciones de los testigos acordadas para este jueves 6 de junio.

"El auto dictado con fecha 29 de mayo del presente año, 2024, por la Sección XXIII, de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, desestimando el citado recurso de Apelación del Ministerio Fiscal, en lo relativo, a la procedencia de la continuación de la investigación, realizando un profundo análisis, de los datos, con los que en este momento procesal se cuentan, y que, ya permiten concluir la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada, Begoña Gómez Fernández, y con independencia de que, todavía no haya sido posible practicar determinadas diligencias de instrucción acordadas, tales como las declaraciones, previstas y señaladas, inicialmente, para el próximo día 6 del presente mes de junio, y ello, por causas imputables exclusivamente, a las obligaciones profesionales del Letrado de la Investigada, quien ha considerado, que no era adecuado, que ningún otro Letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre Letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida, ha dado lugar a la suspensión de dichas declaraciones y su nuevo señalamiento, para el próximo día 16 del presente mes", afirma el juez.

"Una instrucción lo más ágil posible"

Finalmente, el magistrado justifica la citación en calidad de investigada de Begoña Gómez: "Todo lo anterior conduce a que una instrucción lo más ágil posible, tal y como preconiza el vigente artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace que resulte aconsejable, ponderando, lo anteriormente expuesto, la citación de la investigada, Begoña Gómez Fernández, para su toma de declaración en tal condición, de investigada, con asistencia letrada, el próximo día 05 de julio del presente año 2024 a las 10,00 de la mañana, en la sede de este Juzgado".

"Previamente, a proceder a citar a la referida investigada, y tras poner en conocimiento de la misma, con el objeto de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de nuestra Carta Magna de 1978, la existencia del procedimiento, a través de su representante legal, el cual se ha personado, en las presentes diligencias, y quien ha comparecido en las diligencias de toma de declaración de los responsables de las noticias difundidas a través de sus respectivos medios de comunicación digital, se acordó, también solicitar, una primera fase de diligencias de investigación, a pesar de contar tan sólo, con los contenidos de las noticias que se acompañaban a la denuncia inicial, lo que por parte de las autoridades policiales de policía Judicial comisionadas para tal fin, se realizó, como avance preliminar de informe, y como se ha dicho, se entregó en la sede de este órgano judicial, el día 14/05/2024", concluye.