Los investigadores del 'caso Voloh' sospechan que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acordó un pacto de no agresión con los separatistas en la anterior legislatura. Sánchez fue investido presidente por segunda vez en enero de 2020 gracias a la abstención de la formación que dirigía Oriol Junqueras.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona Joaquín Aguirre abrió la semana pasada una pieza separada sobre la injerencia rusa en el proceso independentista catalán. En este nuevo procedimiento se investigan por presuntos delitos de traición y malversación al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont; su abogado Gonzalo Boye; su director de oficina Josep Lluís Alay; el expresidente catalán Artur Mas; la exdiputada de Junts Elsa Artadi y otras 8 personas.

Fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital afirman que "las sospechas sobre la connivencia de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes y el posible acuerdo de un pacto de no agresión se fundamentan en la grabación de una conversación entre el independentista Xavier Vendrell y el director de la Agencia Catalana de Noticias, Carles Cuní, que se investiga en el ‘caso Voloh’".

Vendrell fue miembro de Terra Lliure y años después, secretario de Organización de ERC y consejero de Gobernación en el Gobierno tripartito. Dimitió después de exigir por carta un 3% del salario de todos los cargos de confianza de la Administración nombrados por Esquerra. Es uno de los principales imputados en el ‘caso Voloh’ y fue señalado como el máximo dirigente de la plataforma Tsunami Democràtic. Además, ha ejercido como asesor del presidente colombiano Gustavo Petro.

La conversación entre Vendrell y Cuní fue interceptada mediante un dispositivo instalado en el vehículo del exdirigente de ERC con autorización judicial un día después de la entrada y registro en su domicilio en octubre de 2020 en el marco de una diligencias que afectaron a otras personas que componían el llamado "sanedrín del procès". Vendrell recibió la llamada de Cuní para felicitarle por su puesta en libertad tras prestar declaración ante el juez Aguirre. Así quedo transcrita su conversación en el ‘caso Voloh’:

Carles Cuní: (…) yo también le he dicho al Gami: yo pensaba que esto ya lo tenían arreglado, que estos tíos esto no lo harían, porque esto ya formaría parte del acuerdo, del pacto, del trato, del no nos hagamos más daño, y tal, y es que estos tíos van por libre…

Xavier VENDRELL: …es que es esto… es que claro … es que aunque lo pactaras con el Estado, que esto no está pactado, pero aunque lo pactaras con el Estado, el Gobierno, el Gobierno no es el Estado…