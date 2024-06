Bolaños "se hace de vientre" sobre el acuerdo que él mismo firmó

El Mundo

"La Fiscalía fulmina al fiscal de los CDR para imponer la amnistía del terrorismo". "González Mota se oponía a aplicar la medida a los 12 acusados, a los que hasta ahora se pedían hasta 27 años de prisión, y fue sustituido por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez". La dictadura sanchista no pierde el tiempo.

Federico Jiménez Losantos dice que "el «pacto para la independencia judicial» del PP y del PSOE suscita una ola de escepticismo cuya base no es que Sánchez mienta siempre, lo que él llama «cambios de opinión», sino que nunca se equivoque o caiga en las trampas del enemigo, es decir, el extendido dogma de la infalibilidad de Sánchez". "¿Estamos más lejos o más cerca de la independencia judicial? Igual, no. Como mínimo, algo más cerca. ¿Respetará Sánchez el pacto? Con el PP, no; con la UE, que, según Feijóo, le ha forzado a pactar, le será difícil no hacerlo. ¿Tiene marcha atrás? Con pérdidas mortales para Sánchez. En todo caso, al final de julio todo estará hecho o deshecho. Y si va pronto a elecciones, le conviene fingirse moderado. Ni el diablo ni Sánchez son siempre infalibles". Bueno, yo no me confiaría.

El País

"Vox amaga con romper gobiernos con el PP si acepta el reparto de menores migrantes", abre a todo trapo el diarios ultra. Ya será menos. "En el entorno de Abascal no se quiere decir aún públicamente que Vox esté dispuesto a poner en peligro los gobiernos de coalición de la derecha y la extrema derecha en cinco autonomías, pero sí quieren que vaya calando la idea de que la inmigración no es un asunto más para ellos". Qué haría El País sin Vox.

"El PP llevó al Constitucional la mayoría reforzada en el CGPJ que ahora cree clave para su independencia". "La reforma legal que han pactado ahora PP y PSOE para garantizar la renovación del Consejo mantiene la exigencia de las mayorías reforzadas para los principales nombramientos y también para los presidentes de las diputaciones provinciales. Feijóo sostiene que esta es una de las claves para reforzar y blindar la independencia judicial. Es la misma clave que el PP rechazó, recurrió al Constitucional sin éxito y derogó cuando gobernó". PP y PSOE coinciden siempre en eso. Ninguno cumple su palabra sobre los jueces cuando están en la oposición y cuando gobiernan. Pero lo que no es discutible que el asalto a la justicia la inició el PSOE con el grito de guerra de Guerra: "Montesquieu ha muerto".



ABC

"El presidente del Senado exige a Armengol que impida al Gobierno burlar el control de la Cámara Alta". "El PSOE persiste en su tramposa práctica legislativa, desactiva la capacidad del Senado para vetar el techo de gasto y reforma la ley de Enjuiciamieno Civil para satisfacer a Junts", denuncia el editorial.



Álvaro Martínez se pregunta de qué se hablará ahora en el metro una vez que PP y PSOE han negociado el CGPJ. "De entre todas las hipérboles discursivas de la última década, aquella de Pilar Llop, por entonces ministra de Justicia, es quizá la más esmeradamente ridícula, con permiso del laborioso rosario de sandeces que procura semanalmente Patxi López, convertido últimamente en orgulloso comentarista hasta del cartel de las fiestas del barrio de Chueca".

"Pero Pilar Llop no debe dar todo por perdido pues aún puede regresar el asunto del CGPJ a la parrilla de temas de los que la gente habla en el metro, alzándose como prioritario, o al menos compitiendo, con el papel de España en la Eurocopa, la detención del Yoyas o el embarazo de la hija de Terelu. Sobre todo si nos atenemos al discurso de Bolaños haciéndose de vientre sobre el contenido del acuerdo que sólo unas horas antes él mismo había firmado con Pons en Bruselas, al asegurar que ese papel no compromete al PSOE con nada y que lo acordado con los populares no es vinculante para los socialistas. Ole, ole y ole... ". Bolaños en estado puro. "Todo les da igual, viven en un mundo paralelo donde no existe sonrojo, turbación o azoramiento alguno en su inextinguible idilio con la mentira o el ridículo". Simplemente son una mafia, una panda de sinvergüenzas indecentes a los que mucha gente vota porque son como ellos.

La Razón

"El Gobierno no presentará los Presupuestos hasta cerrar los votos de ERC y Junts". Como pollos sin cabeza. Para Abel Hernández, "es con el presidente Sánchez, perdido en sus delirios, braceando en las aguas oscuras del poder con el cuchillo en los dientes, con el que se está llegando a extremos inquietantes". "El acuerdo sobre el Poder Judicial no es más que una leve corrección de esta anomalía, un paso obligado, porque a la fuerza ahorcan".

Vozpopuli

Luis Algorri explica hasta que punto ha llevado Sánchez a la desconfianza a los españoles en sus políticos. "Se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Muchos creíamos desde hace tiempo que no llegaríamos a verlo; quizá nuestros nietos, pero no nuestra generación. La foto de Esteban González Pons y el ministro Félix Bolaños, ambos exhibiendo sus mejores sonrisas de plástico y tomándose de las manos junto con la vicepresidenta de la Comisión Europea, la checa Vera Jourová (garantía de que las manos de los otros dos no estaban untadas de veneno), nos llenó los ojos de lágrimas". Pero... "Ese acuerdo, creo yo, o tiene trampa o, conociendo a los firmantes, no tardará mucho en aparecer la trampa. La hará uno de los dos o, más probablemente, los dos. Así que no nos hagamos demasiadas ilusiones". Es lo que vale la palabra de Sánchez, que ni firmada con sangre se la cree nadie.