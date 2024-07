El odio de Sánchez: "Así empiezan las guerras"

El Mundo

"La gerente de la UCM también alertó de que Begoña Gómez saltó su control para adjudicar el 'contrato'". Dice el editorial que la forma de actuar de Begoña "denotan una manera de actuar inaceptable en cualquier cargo de responsabilidad, pero sumamente grave cuando se trata de la esposa del presidente del Gobierno. El episodio tiene difícil encaje con el relato de Sánchez, que el lunes insistió en que su mujer no ha hecho absolutamente nada «reprochable»".

"Aunque la mentira no se detiene ahí. La Moncloa intentó contrarrestar nuestra información con un argumentario -dócilmente aceptado por determinados medios- rotundamente falso, asegurando que la vicerrectora de la universidad dio «validez al encargo» porque la empresa cobró. En realidad, la vicerrectora secundó a la interventora, y si dio la orden de pago fue porque Making Science ya había prestado el servicio, y no hacerlo provocaría un perjuicio injusto en la empresa". Dócilmente aceptado por determinados medios. Adivinemos. La Sexta, El País, El diario.es, la SER. Los medios de Sánchez.



Raúl del Pozo dice que "el Gobierno aspira a durar contra la mayoría, incluso contra muchos de los que le votaron. Solo se preocupa del kabilismo separatista, unas minorías. Por esa razón no deja de dar tropezones". Vamos, es que están desatados, no hay un día que un ministro, Sánchez o la portavoz no insulte a la oposición, que solo por recordárselo, ganó las elecciones, están todo el día atacando a unos y a otros. Esto no puede seguir así. "No se puede gobernar sin pactos y estar contra partidos, jueces, fiscales, periodistas. Debería guardarse del odio".

"Declara que la caverna mediática degrada la democracia, y arremete contra los periódicos que mantienen las derechas"." Los del Gobierno tienen la obsesión de enfrentarse a los que no son de su cuerda. Su guerra contra jueces y periodistas va a ser un desastre. Las democracias tienden a hacerse autoritarias. Pero ya es imposible limitar la libertad de expresión, y solo les queda el Código Penal. Sin consensos, acuerdos y pactos es imposible gobernar, y si intentan limitar la libertad de expresión van a hacer el ridículo. Llegan tarde". Quieren acobardarnos. Es lo que tiene insistir en gobernar contra la mayoría. Al caudillo se le ve muy cabreado.

El País

"Abogacía del Estado y Fiscalía inician la batalla jurídica en el Supremo para que se aplique la amnistía". Sánchez arrastrará por el fango lo que sea con tal de salirse con la suya. Menudo personaje. Carlos Cué se reboza con gusto en el fango de Sánchez y se lanza a la yugular del Supremo. "El auto del Tribunal Supremo en el que deja la ley de amnistía en papel mojado con una interpretación de la malversación que deja fuera del perdón a los líderes del procés, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha recibido críticas muy duras de varios aliados del Gobierno. El Ejecutivo, con más cautela". ¿Cautela? ¿Insultar a los jueces que no son de tu cuerda es cautela? Vamos Carlos, intenta disimular un poco tu servilismo con Sánchez, que das vergüenza ajena. Por cierto, Carlos da mucha cancha al "voto particular de Ana Ferrer, magistrada de la sala de Lo Penal", esos votos que Cándido Conde Pumpido ha prohibido. Pero de eso no habla Cué.

"Los reveses del Constitucional al Supremo: los ERE, la condena a Alberto Rodríguez o la repetición del juicio a Otegi". El Constitucional es Sánchez. Conde Pumpido indultando a los delincuentes del PSOE porque son del PSOE. Este era una decente hasta que llegó Sánchez.

Javier Casqueiro, otro siervo sanchista del periódico ultra, intenta salvarle cara a mujer de Sánchez. "El PP de Feijóo lanza una "cacería" contra Begoña Gómez en vísperas de su declaración judicial". Cacería es lo que hacen los medios sanchistas todos los días contra el que se atreva a criticar a Sánchez. Basura mediática. "Los populares caricaturizan a Sánchez y su esposa "como los Kirchner de España" y amplifican informaciones como si fueran pruebas de corrupción pese a que el juez aún no halló indicios de delito". Tal vez se parezcan más a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

ABC

"El plan de Sánchez contra medios vulnera la norma europea a la que se agarra". "El reglamento que la UE aprobó en su presidencia de turno es para proteger a los periodistas, no para censurarlos". A Sánchez el reglamento de la UE se la suda, como todo. "Es muy revelador que el presidente Sánchez sólo haya comenzado a aludir a la desinformación en el momento en el que varios periódicos hemos publicado información veraz y contrastada sobre la actividad profesional de su esposa o su hermano", dice el editorial. "Asimismo, el sesgo ideológico con el que el presidente intenta circunscribir el problema de las noticias falsas a medios conservadores demuestra su indisimulada intencionalidad política. La desinformación es un riesgo real y cierto, pero intentar capitalizar este fenómeno en beneficio propio, dada la extraña relación que el propio presidente y su equipo guardan con la veracidad, resulta casi grotesco". Sí, para partirse de risa. Un embustero patológico hablando verdades y mentiras.

"La aversión de Pedro Sánchez al pluralismo informativo queda acreditada en el momento en el que se nombra presidente de la agencia EFE a un exsecretario de Estado o presidenta de RTVE a una militante de carnet, precedentes insólitos en la cultura política europea. La profesión periodística en su conjunto debería reaccionar de forma rotunda y unánime ante una eventual legislación que pudiera menoscabar un pacto de libertades que se remonta, como poco, a mediados del siglo XX". La profesión periodística en España está tan degradada como la política. No hay más que leer El País, el diario de Escolar, ver La Sexta con sus bulos coreados por los contertulios, pseudoperiodistas al servicio del sanchismo como Ferreras, Cué, Escolar y toda la ralea que se da cita en ese medio. Por no mencionar a la Intxaurrondo, la bien pagá, en RTVE. La verdad, no sé de qué se queja Sánchez, tiene a todas las televisiones a su servicio. "Pedro Sánchez se retratará con su propuesta, pero también lo hará nuestro ecosistema mediático en el caso de que no defienda, con la vehemencia y rotundidad debida, su propia autonomía respecto al poder político". Nuestro ecosustena mediático se retrata todos los días.

Alberto Reyes García está escandalizado con lo de los ERE, como cualquier persona decente. "Lo que está pasando en el caso ERE da pavor". El PSOE indultando a sus delincuentes. Agustín Pey dice que "El DRAE define la impunidad como «algo que queda sin castigo». El «algo» es un golpe de Estado en Cataluña o un latrocinio para consolidar un sistema clientelar en Andalucía. Un sistema que, otra vez el DRAE, es prevaricador porque «la autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta». Y la gente-gente, a la que pertenecemos todos menos Sánchez y sus aliados, creíamos que malversar era «apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función»".

"Malo cuando un país tiene que acudir al diccionario para entender lo que ya no te explica la ley y, ni tan siquiera a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, titiriteros de un presidente que sólo encaja en otra definición del diccionario: «autócrata, persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado»". Sánchez siepre tuvo tendencias autoritarias, pero desde el 23J es un auténtico tirano.

La Razón

"Hacienda pidió a Transportes los contratos de las mascarillas un mes después del cese de Ábalos".

Marhuenda denuncia que "con las leyes que quiere impulsar Sánchez se podrá silenciar y condicionar a los medios de comunicación. A nosotros no nos lleva en sus viajes oficiales, que pagamos todos, porque prefiere a los irrelevantes amigos de José Miguel Contreras que dirige desde la sombra la política de comunicación del Gobierno. Este es el modelo que le gusta al sanchismo que sería feliz con Contreras como presidente del grupo Prisa y de RTVE a lo que podrían añadir la secretaria de Estado de Comunicación. No podemos aceptar que organicen chiringuitos, aunque las llamen fundaciones, donde coloquen amiguetes que se encarguen de decir qué es o no desinformación. Cuando anuncian que limitarán la publicidad es lo que han estado haciendo estos años ya que la han dado a los amigos de Contreras y se la han quitado a los que no complacían al sanchismo". Hay que parar esta dictadura.

El Debate

Ramón Pérez Maura alerta. la hostilidad extremadamente agresiva del Gobierno hacia la independencia judicial y hacia los medios de comunicación no afines aventura la conversión de España en un modelo político que, de entrada, va a ser una democracia muy defectuosa. Desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder en 2004, se ha buscado la confrontación entre españoles. El objetivo está cada vez más cerca de alcanzarse. No es la primera vez que afirmo en estas páginas que con movimientos como el asalto a la Justicia y a la libertad de comunicación entre ciudadanos libres es como empiezan las guerras. Sánchez sabe perfectamente hacia dónde lleva a España. Pero le da exactamente igual las consecuencias que pueda tener para el país su aferramiento al poder. Él no intenta proveer a España de ninguno de los supuestos bienes políticos que menciona en su discurso. Su único propósito es conseguir atraer el voto del odio de la extrema izquierda para mantenerse a sí mismo en el poder. Ese es el único objetivo político que tiene prioridad absoluta. Y para quienes discrepamos, Sánchez sólo guarda odio. A los hechos me remito". O paramos a Sánchez, o acabaremos en guerra.