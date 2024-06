La brutalidad de Soledad Gallego

El Mundo

"El 62,8% de los españoles cree que el pacto del CGPJ entre PP y PSOE es un "ejemplo a seguir"". Qué chupi. El resto son los extremos de Vox y Podemos. Dice Joaquín Manso que "Feijóo sale fortalecido. Estratégicamente ocupa el carril de la institucionalidad, en el que se siente cómodo por su predisposición natural al pacto, y la gestión hábil de las diferentes sensibilidades en el seno del partido le permiten mostrar liderazgo y cohesión. Se equivocaría si descontase cercanas elecciones, en realidad la dinámica en la que vive desde que es presidente. Porque aunque así sucediera, la confrontación no le va a bastar: el verdadero dilema al que se enfrenta ahora el PP es la presentación de un proyecto que verdaderamente le perfile como alternativa porque ofrezca un modelo de sociedad moderno e identificable con soluciones para el día a día de los ciudadanos. Cuenta para ello con sus gobiernos autonómicos y municipales".

Lucía Méndez dice que están muy contentos todos. "Lo que parecía imposible sucedió en la última semana de junio. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo disponen ya de su propio pacto de Estado. Ambos partidos conceden la máxima trascendencia al acuerdo, están orgullosos de haber encontrado una fórmula satisfactoria para los dos y, lo que es más importante, ya no se encontrarán en todas partes con algún juez que les diga: «Tenéis que hacer algo, no podemos más»". "Dos años después de llegar a la presidencia del PP, Feijóo tiene el acuerdo de Estado que siempre deseó, aunque hasta ahora no encontró el momento de alcanzarlo. La dirección nacional y los presidentes autonómicos del PP no pueden estar más contentos. «Feijóo es un hombre de Estado y un centrista de verdad, y en esta semana se ha encontrado más cómodo que nunca en su cargo, ha controlado la comunicación interna y externa, tan importante en este tipo de operaciones, ha gestionado muy bien la negociación y eso que se llama relato. Se ha quitado un peso de encima, un tema que le incomodaba como una china en el zapato. Buscaba el momento y lo ha encontrado. Había que romper el muro de la derecha y la izquierda y lo ha roto, agrandando el espacio del partido», resumen dirigentes del PP".

"Otra cosa distinta son los ríos de tinta, en papel y digital, que han corrido a propósito del impacto del acuerdo en la vida interna del PP y en el liderazgo de Núñez Feijóo. El ecosistema político-mediático -que viene a ser lo mismo- ha establecido como regla de oro que el presidente del PP se examina para líder todas las semanas. Así, como sucedió en el debate de su investidura frustrada, en las elecciones gallegas y en las europeas, Feijóo ha vuelto revalidar su liderazgo con este pacto". Ahora ya solo falta que gane las elecciones generales.

El País

En el periódico ultrasanchista siempre encuentran alguna manera de insultar al PP. Soledad Gallego titula su columna: "El PP brutaliza a las instituciones y el PSOE se desentiende de su defensa". Como lo leen. Tiene la inmensa cara dura de poner en cuestión si los jueces pueden tener ideología. Que le pregunten a Pumpido o al fiscal general del Estado.

"Una cosa es pensar que un juez puede tener afinidad ideológica con un partido y otra, que se nombre magistrado del Tribunal Constitucional a alguien que ha descalificado radicalmente un proyecto de ley y que ahora vaya a participar en el examen de un recurso de inconstitucionalidad sobre ese texto legal. Es exactamente lo que va a ocurrir, si nadie lo remedia, con el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, que con todo desparpajo ha manifestado, en repetidas ocasiones, su rechazo frontal a la ley de amnistía aprobada por el Congreso, calificándola de ‘ruptura del marco constitucional y desprecio al marco constitucional que esto supone’. ¿Imparcial?". Tan imparcial como Conde Pumpido, doña Soledad. Y el primero en tachar de inconstitucional la amnistía fue el propio Pedro Sánchez. "El señor Macías no debería ni acercarse a la sala del TC donde se debata ese asunto". Pero Conde Pumpido sí, claro. Y Álvaro García Ortiz también puede filtrar datos fiscales de ciudadanos corrientes. Lo de esta mujer es de no creer.

"La brutalidad del PP en su desprecio por las instituciones se compagina bien con la capacidad del PSOE para desentenderse de su defensa". ¿Se refiere la señora Gallego a RTVE, a EFE, a la Fiscalía General del Estado, al CIS, al presidente del TC? Menudo desvarío. Sin palabras, me deja.

ABC

"Felipe González: «Yo no hago lobby en la UE, como Zapatero, a favor de violadores de derechos humanos»". Felipe, rompe el carné del PSOE y te tomaremos en serio; hasta entonces, deja de dar la lata.

Un editorial responde a las tonterías y mentiras de Soledad Gallego. "La 'colonización', casi hasta el avasallamiento, de las instituciones del Estado es una de las señas de identidad del sanchismo, que desde mediados de 2018 se ha dedicado a ejercer un férreo control partidista más allá de la tutela o la dependencia meramente orgánica. No conforme con ello, la etapa de Sánchez en La Moncloa incluye también una apoteosis de la llamada 'puerta giratoria', en este caso a figuras principales de la etapa de Rodríguez Zapatero, que son colocadas en los consejos de administración no solo de empresas públicas sino de compañías privadas. Telefónica, Indra, Enagás, Aena, Redeia, la lista es tan abrumadoramente copiosa que pone en entredicho el discurso del PSOE contra la 'recolocación' de ex altos cargos en el sector privado, una práctica que en modo alguno es exclusiva del socialismo, pero que con Sánchez adquiere un inquietante crecimiento exponencial". Toma brutalidad.

La Razón

"Los partidos activan sus planes de contingencia para una nueva campaña". "Los socios asumen la repetición electoral en Cataluña y sospechan que generaría un efecto dominó a nivel nacional, con un adelanto de las generales". Qué cansancio. "En estas páginas editoriales hemos hablado con insistencia de legislatura fallida. Parece irrebatible cuando verificamos, entre otras cosas, la ridícula producción legislativa del Ejecutivo. Sin capacidad de maniobra para promover ese proyecto transformador del que tanto se jacta, lo de Sánchez y Yolanda Díaz se parece demasiado a un pato cojo". "El Gobierno carece mayoría que lo sostenga, sería ya razón suficiente para disolver las Cámaras. Con Cataluña en puertas de una repetición electoral, para la que los partidos ya se aprestan, Sánchez podría apostar por atrincherarse a pesar de todo, pero posponer lo inevitable parece inviable incluso para este presidente. La legislatura nació muerta y la corrupción y el fango esparcidos por el sanchismo dan las últimas paladas en su entierro. A la nación le urge una regeneración democrática, que nos devuelva la confianza, la seguridad, la estabilidad y la credibilidad arrebatadas. Todo pasa por que el pueblo soberano se pronuncie en libertad". Cuidado con lo que uno desea. El pueblo soberano se pronunció hace un año. Y de la debilidad de Sánchez es mejor no fiarse.