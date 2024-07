"Salvo para necios y obtusos, los trucos del presidente ya no cuelan"

El Mundo

"La Complutense acusa a Begoña Gómez de contratar para su cátedra saltándose todos los controles". El primero que se saltó los controles fue precisamente la Complutense al contratar a Begoña para impartir una cátedra sin ser catedrática. Bueno, ni licenciada. Está al nivel de Ignacio Escolar, el bloguero sin título." Moncloa advierte a los jueces de que la amnistía y la voluntad del legislador son "claras": "Lo que tiene que suceder es que la apliquen"". Moncloa advierte a los jueces. Moncloa advierte a los medios críticos. ¿A qué les suena eso? Dictadura sanchista, matonismo, mafia.

El editorial denuncia la corrupción del Tribunal Constitucional en manos de Sánchez. "La falta de imparcialidad de la mayoría progubernamental del Tribunal Constitucional (TC) hunde en el descrédito a un órgano que Cándido Conde-Pumpido parece no tener reparos en situar al servicio del Gobierno. El desmontaje de las condenas del caso ERE, el escándalo de las ayudas al desempleo que el PSOE repartió entre sus afines desde la Junta de Andalucía para mantenerse en el poder, supone una invasión en la legalidad ordinaria, terreno al que el TC tiene vedado entrar. Una vez más, el órgano que preside Conde-Pumpido, al enmendar la plana al Tribunal Supremo (TS), se erige en un tribunal de última instancia, lo que prefigura una eventual revocación del auto en el que el Alto Tribunal declara que la Ley de Amnistía no se puede aplicar en los delitos de malversación". Y luego dan risa el gobierno y sus periodistas a sueldo rasgandose las vestiduras porque Feijóo acusa de parcial al TC. Todos, señores de La Sexta, El País y demás pseudomedios corrompidos por Sánchez, todos los españoles saben que el TC no es imparcial. Luego están aquellos sanchistas que se esconden en el cinismo del todos mienten, son todos iguales. Lo de los ERE es insólito. El tribunal de Sánchez indultando a los delincuentes socialistas. Y la UE mudita.

David Mujía lo explica a la perfección. "Si este verano tiene la mala suerte de ser víctima de un atraco, no olvide preguntarle al ratero qué piensa hacer con su dinero. Porque no es lo mismo que lo use para pagar sus vicios a que lo done a organizaciones sin ánimo de lucro como Òmnium Cultural o la Fundación Francisco Franco. Esta es la distinción que inventó el Gobierno para establecer que ellos no amnistiaban a políticos como los del PP, que desviaban dinero para comprarse chalés. ¡El PSOE sólo amnistía a corruptos sin ánimo de lucro!". "Es evidente que el Supremo maniobra para que Puigdemont no quede impune y el Gobierno hace exactamente lo contrario. Pero es importante destacar que sus motivaciones no tienen la misma altura moral: el Supremo insiste porque con impunidad no hay justicia y el Gobierno insiste porque sin impunidad no hay Gobierno". Y no hay que darle más vueltas.

El País

"El cordón sanitario se activa en Francia para frenar a Le Pen". Ese cordón sanitario ya se ve para lo que ha servido. Para que cada vez más franceses voten a Le Pen. A lo mejor es hora de dejar de hacer trampas, aceptar lo que votan los franceses y ver qué pasa. Aquí tenemos un problema parecido con el caudillo Sánchez, a ver si sus votantes escarmientan de una vez.

"El bloqueo de la amnistía por el Supremo dinamita la tregua por el acuerdo del Poder Judicial", dice nuestro querido Carlos Cué, tan al servicio de Sánchez como Conde Pumpido. "La batalla no puede ser más evidente. El PP se aferra al Tribunal Supremo, con una aplastante mayoría conservadora en la Sala de lo Penal, que ha bloqueado la aplicación de la amnistía para los principales líderes independentistas. Los progresistas, por su parte, confían en el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista desde la última renovación".

"Sin embargo, las formas de mostrar su apoyo o recelos con estos dos tribunales son muy diferentes: mientras Feijóo se lanzó con dureza y abiertamente contra el Tribunal Constitucional al dudar abiertamente de su imparcialidad y criticar a su presidente, Cándido Conde Pumpido, el Gobierno dejó caer ayer que el Supremo no está interpretando bien el texto aprobado de la ley de amnistía. El Ejecutivo, pese a esa insinuación, mantuvo la cautela e insistió en que respeta las decisiones del Supremo mientras exigía a Feijóo que haga lo mismo con el Constitucional y retire sus palabras sobre este organismo". Moncloa ha amenazado directamente al Supremo. En fin, no les aburro con las mentiras de este siervo sanchista.

ABC

"El TC también borra la malversación en los ERE". "El Tribunal Constitucional prosigue el desmantelamiento de las condenas de los ERE, caso que supuso uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia y que afectó de lleno al PSOE de Andalucía". Por sus santos... " Según han confirmado a este diario juristas de reconocido prestigio, la resolución, además de ser impropia en su razonamiento jurídico e insólitamente tolerante con la corrupción política, estaría excediendo las competencias del propio órgano". Lo que están haciendo es soltando delincuentes socialistas por ser socialistas. Es el golpe del caudillo Sánchez.

"Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno blandiendo una retórica de tolerancia cero con la corrupción, pero su trayectoria parece desdecir los altos estándares que invocó en aquellos días". Para variar, sanchismo en estado puro. "Falta poco para que al Tribunal Constitucional se le llame el TC de Pumpido, tras los esforzados remiendos con los que trata de cubrir la corrupción económica y política del sanchismo", dice Julián Quirós. Y que haya periodistas justificando estas fechorías. Qué vergüenza para la profesión.

Teodoro León Gross afirma que "no ha habido ni probablemente habrá un Gobierno capaz de blanquear más corrupción que éste, con el 'procés' y la cúpula de los ERE, aunque en este caso, a diferencia de Cataluña, dejando a los cuadros intermedios y los peones cargar con sus condenas. Regeneración y sanchismo es una contradicción en los términos; una suerte de oxímoron chusco. Pero esto es lo que define el sanchismo: emprender una campaña contra los tribunales y los medios –que es lo que caracteriza a los nuevos líderes autoritarios según Gideon Rachman– enarbolando precisamente la bandera de la regeneración. Puro sanchismo". Pura corrupción, pura mentira.

La Razón

"Feijóo media en la Unión Europea para que actúe antes que el TC sobre la Ley de Amnistía". Dice Marhuenda que "los peores presagios se van confirmando. Conde-Pumpido actúa como si fuera el dueño y señor del Tribunal Constitucional. El nivel de degradación no tiene parangón. Es un órgano más del Gobierno como si fuera el Ministerio de la Verdad que blanquea todas las iniciativas del sanchismo y la corrupción del PSOE". "Ahora tenemos un organismo que se dedica a consagrar la impunidad en beneficio de la casta socialista". "En un gesto de despotismo institucional ha impedido que la nota de prensa comunicando la sentencia incluyera la existencia de cuatro votos particulares. Ha decidido erigirse en el jurista de cabecera del sanchismo y blanquear todo tipo de desmanes". Pero eso sí, a Marhuenda le cae muy bien. "A pesar de ello, he de reconocer que tengo una buena opinión suya tanto personal como profesional". Marhu, háztelo mirar.

Vozpopuli

José Alejandro Vera tiene calado a Sánchez." Pedro Sánchez, especialista en la trola y consumado artista de la engañifa. Su perorar público es el reflejo exacto de esta filosofía de la nueva comunicación que pendula entre las emociones y las traiciones. Este lunes en lo de Barceló (llámala Àngels), algo atacado ante la inminente cita de su esposa en los Juzgados, el gran narciso exhibió quizás la versión más cínica de su compromiso con el militante, esto es, su decidida vocación a tomarlo por tonto, por un bobales desprovisto de neuronas, y a enjaretarle todo tipo de embustes sin parpadeos".

"Lo malo de Sánchez es que, como esos futbolistas de un solo regate, se le adivina la trampilla al segundo intento. Salvo para necios y obtusos, los trucos del presidente ya no cuelan. El fundamental consiste en anunciar que se dispone a remitir una mentira con esta frasecilla: "Para que lo entiendan bien los que nos escuchan". Como diciendo, mirad bobos la que os voy a colar. Ensombrece entonces la voz, como un sacristán afligido, pausa el ritmo del recitado y afila esa mirada abyecta de quien carece de principios y abunda en malas tripas". Lo malo es que hay muchos necios y obtusos que le votan, o que les importa un bledo que esté psicópata se esté cargando la democracia. Sólo tienen un argumento. Soy de izquierdas y el que no piense como yo es un facha. Así que con ese tipo de votantes puede hacer lo que le dé la gana, porque te soltarán el consabido "todos los políticos mienten". Y se quedan tan anchos.