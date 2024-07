"El hombre enamorado ha puesto a su parienta el Estado de felpudo"

El Mundo

"La extrema izquierda pide paso a Macrón tras tumbar a Le Pen". Toma ya, de Málaga a Malagón. "La alta movilización del electorado francés, que ayer registró su mayor nivel de participación en décadas, ha alejado a la formación de Marine Le Pen de toda posibilidad de gobernar, tras quedar en tercer lugar según los primeros datos del recuento. Hasta hace unos días, se estimaba que pudiera alcanzar la mayoría absoluta, lo que demuestra que el escudo republicano contra la extrema derecha ha vuelto a funcionar", dice el editorial. "Francia se asoma a un escenario ingobernable, con una grave amenaza para los principios democráticos: la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que anoche puso toda su energía en reivindicarse como vencedor y exigir el Gobierno". Que miren a España y vean lo que les espera.

"El escenario que se abre ahora es complicado, con la Asamblea Nacional dividida en tres bloques, pero no imposible. El desafío es armar un gobierno alejado de cualquier radicalismo. La amenaza de la extrema derecha se combate desde los valores del humanismo liberal europeo, no desde un extremismo de signo contrario pero igual de tóxico o más". Ha pasado del peligro de una dictadura de derechas a una de izquierdas como la del caudillo Sánchez. A ver si Macrón consigue frenar a Mélenchon.

Y Conde Pumpido sigue soltando socialistas delincuentes. "El Constitucional tumba la tesis de una quincena de jueces de instrucción, la Audiencia, el TSJA y el Supremo en el caso de corrupción de los ERE". ¿El que tenía billetes p'a asar una vaca también?

Sobre Begoña escribe Jiménez Losantos. "Dos cosas inolvidables se produjeron el pasado viernes en la Plaza de Castilla. La más llamativa, los 200 policías de Marlaska, 25 furgonetas, drones y un helicóptero para proteger la puerta de los juzgados, de la que además expulsaron a los medios y se les pidió el carnet de periodistas en plena calle. No sabe el golpismo uniformado que en la calle no se pide carnet sin sospechas de delito, al menos, desde que con el franquismo desapareció el estado de excepción. Y ese estado ha declarado Sánchez contra la Justicia para asegurar los privilegios de Begoña".

"Begoña no declaró porque, según su abogado, faltaban datos de una de las denuncias. Tuvo días para pedirlos, y no lo hizo. Pero si con esa argucia se iba a declarar indefensa, ¿a qué fue? Por lo que vino después. El rector de la Complutense declaró que Begoña, a través de una asistente, lo llamó a Moncloa para montar su cátedra. Y él obedeció. «Deje de hacer muecas, no coaccione al testigo», dijo el juez al abogado, que querría evitar esa confesión. Lógico: si la mismísima Moncloa es una casa de citas de negocios inconfesables, ¿cómo dudar de que Sánchez es la cabeza de la corrupción?". Habrá segundo tiempo.

Maite Rico dice que "Pedro Sánchez llegó al poder a lomos de la regeneración y ha terminado convertido en el paladín de la corrupción. Vive afanado en liberar a delincuentes (del procés, de los ERE) y en blindar la impunidad de su propia familia, después de que su mujer y su hermano descubrieran la Transformación Social Competitiva". Todo lo que toca lo corrompe.

"A Begoña Gómez, imputada por corrupción y tráfico de influencias, le ha puesto el Estado de felpudo: la defienden los abogados y la Fiscalía, los ministros y los periodistas sincronizados. Menudo despliegue organizó el hombre enamorado (¿o más bien acoquinado?) en la primera comparecencia de su parienta en los Juzgados de Madrid". El estado de excepción que dice Federico. Les faltó cargar contra los periodistas. Y la chula del chulangano, "llegó 18 minutos tarde y sólo le faltó abofetear al juez Peinado".

"Hasta ahora en democracia habíamos tenido presidentes normales, dedicados con mayor o menor acierto a las tareas de gobierno, con mujeres dedicadas a lo suyo y sin estorbar. Por eso resultan tan obscenos los Sánchez Gómez. Encarnan el vulgar arribismo y el abuso de poder. Son como esos nuevos ricos que toman por asalto el bufete del crucero. Estos se vieron en La Moncloa y lo primero que hicieron fue ir en helicóptero a la boda del cuñao. Y largarse en Falcon a un concierto. Y llevarse a sus amigos a vacacionar en los palacetes de Patrimonio. Y ahora toman los juzgados como si fueran los dueños del cortijo. Casi peor que no tener escrúpulos es no tener educación". Son tal para cual. No tienen escrúpulos, ni educación, ni vergüenza, ni dignidad.

El País

"Francia derrota a la ultraderecha". Para ir a la ultraizquierda. Qué apaño. "Las elecciones legislativas de este domingo en Francia han demostrado que el cordón sanitario contra la extrema derecha no solo ha funcionado, sino que lo ha hecho en las dos direcciones del espectro ideológico del llamado frente republicano: desde la izquierda —inesperada ganadora de los comicios— y desde el centroderecha. Francia ha dicho no a los ultras y ha premiado la unión de los demócratas", dice el editorial. Bueno, no exactamente. Ha dicho sí a los ultras de izquierda, que para el caso es lo mismo porque la ultraizquierda es tan peligrosa o más que la ultraderecha. En España lo estamos viviendo en nuestras carnes. Pero eso es algo que nunca leeremos en el periódico ultrasanchista. Mucha Francia, pero ni una palabra de la presidenta Begoña.

ABC

"Francia, más dividida que nunca, con Macron condenado a cohabitar con un Nuevo Frente Popular alejado del euro y la OTAN". Lo dicho, menudo jardín. "El cordón republicano se impone con rotundidad y lastra la esperanza de la derecha radical de alcanzar una mayoría en la Asamblea, ni siquiera simple", dice el editorial. "El liderazgo del izquierdista Jean-Luc Mélenchon representa, en sí mismo, un desafío, tanto por su pulsión iliberal como por su retórica antieuropea y antisemita". "Pese a reclamar a Macron que «incline la cabeza» y le encargue la formación de un nuevo ejecutivo, su programa de máximos, más allá de la unión electoral circunstancial, se haría inasumible incluso para gran parte de los progresistas franceses". Puede que los progresistas franceses sean diferentes de nuestros progresistas.

"El imprevisto resultado de estas legislativas sitúa a Emmanuel Macron ante una circunstancia enormemente compleja y que, paradójicamente, es fruto de su propia temeridad. Tras el resultado de las elecciones europeas, el presidente francés adelantó las legislativas con la excusa de frenar a la derecha radical, victoriosa el 9J, y lograr una remontada de carácter personal. Esa misión, contra todo pronóstico, la ha cumplido. Pero ahora tendrá que enfrentar un populismo de signo contrario, igualmente incompatible con los valores que tradicionalmente ha defendido. Macron ha cambiado un problema por otro".



La Razón

"Francia explorará una inédita Gran Coalición de centristas e izquierda moderada". Si eso existe en Francia tienen mucha suerte. Aquí sólo queda la extrema izquierda radical. "Lo sucedido en Francia ha sido una gran sorpresa, pero que confirma que la propaganda es un arma muy poderosa", dice Marhuenda. "Los medios de comunicación y los periodistas han sido, son y seguirán siendo muy importantes en la información política en contra de lo que creen formaciones como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, Trump o Vox. El resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas ha demostrado la utilidad del apoyo mediático al Frente Popular". "Macron ha conseguido cerrar el paso a Le Pen, pero tendrá que gobernar con Mélenchon que es un político radical, demagogo y masón".



El Debate

"«Saca a Begoña de la ecuación»: la llamada del jefe de gabinete de Sánchez a Barrabés antes de salir la carta de recomendación". Antonio Pérez Henares dice que "el asunto es de una desvergüenza total y repudiable en cualquiera fuera cual fuere su condición. Y en este caso, y en vez de por ello exculparla , lo que hace es agravarla aún más. Porque quien la ampara y cubre con su manto protector es a quien ocupa el vértice y la cima del Gobierno de la Nación".

"La puesta en escena del viernes, con un despliegue policial propiciado por el oferente Marlaska, alcanzó el listón de «digno de una emperatriz», Algunos hasta llegaron a pensar eso anunciaba que llegaría acompañada por «el emperador», que había limpiado la agenda del todo. Pero no. Se fue a Alemania a ver el futbol". Las cositas de Sánchez. "El clavo de Begoña está que arde. Sánchez sigue agarrado a él y de ello hace ostentación radiofónica y televisiva en casas y anfitriones vasallos". Que mira que tiene. Ferreras, Cué, Barceló y otros menores como la boba ridícula de Angélica o el bloguero hijo de Arsenio Escolar.

Antonio Naranjo está asqueado. "Todo lo que se sospecha lo confirman ellos mismos con un deplorable uso de recursos públicos para defenderse". "Porque el despliegue policial a su favor, el acordonamiento de varias manzanas próximas al juzgado, el veto mediático impuesto en la zona o la utilización de la Fiscalía General del Estado como despacho de abogados propio son obscenas demostraciones de poder, pero también, pruebas irrefutables de la procedencia de la investigación judicial en marcha". Esperemos que algún día acaben los dos en la cárcel. Y que el PSOE no vuelva jamás a gobernar en España.