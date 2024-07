Vox, Podemos y Alvise se desligan del rechazo europeo al viaje de Orban a Moscú y del apoyo a Ucrania

El Parlamento Europeo está echando a andar después de las elecciones comunitarias que se celebraron el pasado mes de junio. Una vez constituida la Cámara, con la elección de los principales cargos de la misma durante esta semana –donde destaca la dura derrota de Irene Montero en su intento de ser vicepresidenta de la institución–, se han empezado a votar las primeras resoluciones presentadas por los eurodiputados.

Una de ellas iba en torno a una de las grandes polémicas que se han generado en las últimas semanas. Se trataba, ni más ni menos, que del viaje emprendido por el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a Moscú para entrevistarse con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Un encuentro que tuvo lugar solo unos días después de que Hungría tomara posesión de la presidencia rotatoria de la UE el pasado 1 de julio. El Parlamento europeo ha condenado rotundamente ese viaje.

Tres delegaciones españolas se han desligado de esta condena de la Eurocámara a Orban, que incluye también un apoyo cerrado y explícito al Gobierno de Ucrania en su lucha contra la agresión militar que sufre por parte de Rusia. De hecho, el texto llevaba el título de "Resolución sobre la necesidad de apoyo continuo de la Unión a Ucrania". Eso sí, cada uno de los partidos ha obrado así por causas aparentemente diferentes.

La decisión de Vox fue no participar en la votación. El eurodiputado Jorge Buxadé lo justificó en un mensaje en la red social Twitter. Según dijo, "no va sobre Ucrania" y se trataba de "una resolución trampa para condenar a Orban por su viaje de visita a Zekensky para plantear, en su caso, entablar las primeras conversaciones para buscar una solución a la guerra, la invasión de Ucrania. Una resolución que no va, repito, de defender a Rusia (sic), sino de atacar a las naciones libres".

Buxadé hablaba del viaje "a visitar a Zelensky", cuando lo censurado por la Eurocámara era el viaje posterior, el que se hizo a Moscú para visitar a Putin. Recordaba, asimismo, que su formación política fue de los primeros en condenar la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y que siempre ha votado tanto en España como en Europa a favor del envío de ayuda militar a Kiev.

"Nadie nos va a dar una puñetera lección sobre lo que es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de las naciones. Hemos defendido desde el primer momento, y lo haremos, a la nación ucraniana, igual que defendemos el derecho a defenderse, la soberanía y la integridad territorial de Israel frente a los ataques integristas. Igual que defendemos la soberanía y la integridad territorial de España en Ceuta, Melilla o en Canarias", continuaba.

Otra de las delegaciones que se ha desmarcado de la resolución ha sido Podemos, partido abiertamente prorruso, encabezado por la exministra de Igualdad Irene Montero. Al contrario que Vox, sí estuvieron en la votación, pero votaron en contra. Pese a que Viktor Orban es uno de los grandes enemigos del partido morado en Europa, prefirieron no reprobar su viaje a Moscú para no dar ni siquiera un tímido apoyo al derecho a defenderse de Ucrania.

Por otra parte, el tercer grupo español que votó en contra de la resolución contra Orban y de apoyo a Ucrania fue Se Acabó la Fiesta (SALF), encabeza por el consultor político Alvise Pérez. En el grupo de Telegram donde lanzó su candidatura política no hizo ninguna alusión a esta votación, solo denunció que en la constitución del Europarlamento hubiese "champán, aplausos y violines mientras Europa va rumbo al abismo".