El Mundo

"La Universidad se negó a aprobar la memoria de la cátedra de Begoña Gómez en una "tensa" reunión". Parece que la Complu, tan calladita ella durante años y ahora mira que larga. "La esposa y socia comercial del presidente del Gobierno se paseará hoy en calesa por los juzgados de Plaza de Castilla, agraciada por la decana de los jueces del feo molondro urbano, con tratamiento de alteza imperial, de justiciable pero menos; de ciudadana, pero no como los demás; y de imputada cuya mera presencia imputa al juez que ha osado tratarla como cualquier presunta culpable de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a los que cabe añadir el delito de apropiación indebida, según la denuncia de la Complutense por las innumerables irregularidades de su cátedra, que cabría resumir así: jamás debió tenerla; y, menos, imponerla", dice Federico Jiménez Losantos.

"Del Barco ha podido rectificar y no ha querido". La jueza ha decidido que la mujer del presidente tiene derechos que el resto de los ciudadanos no tenemos. Con jueces como esta estamos apañados. "Los poderes de Begoña se los concede ilegal o, al menos, inmoralmente una Justicia que se arrodilla ante el poder político, del que a cambio espera su promoción profesional. La de hoy, en fin, es una jornada tristísima, que erige en la persona de la imputada un verdadero monumento a la desigualdad ante la Ley. Una vergüenza, vamos". Y un peligro, Sánchez ha conseguido corromper a los jueces.

Y lo de los corruptos socialistas de los ERE es el enésimo escándalo de la dictadura sanchista. "El PSOE-A se abraza a Chaves tras librarse de los ERE y se ve ya gobernando en Andalucía en 2026". ¿Pero es que no son conscientes de la ciudadanía está absolutamente estupefacta? El PSOE amnistiando la corrupción del PSOE. Y todavía se creen que la gente les va a votar. Sánchez, Conde Pumpido y toda esa pandilla de sinvergüenzas que dirige ahora España están empeñados en convertir el país en Venezuela o Nicaragua. El editorial se pregunta si "se enorgullece el PSOE de la corrupción de los ERE". El PSOE es pura corrupción. "Aunque el Constitucional de Pumpido, dilapidando gran parte de su prestigio, ha exonerado a los líderes socialistas, sacar pecho por ello delata cinismo y falta de respeto a quienes se vieron privados del dinero que les correspondía. Más allá del ánimo polarizador del que está haciendo gala el PSOE, Chaves y Griñán son, como mínimo, responsables políticos del asalto a las arcas andaluzas que se produjo durante sus mandatos, una corrupción que no puede banalizarse ni mucho menos invita a vanagloriarse". La dictadura sanchista, es lo que hay,

El País

"Begoña Gómez intentó entregar las memorias de su cátedra pero la Complutense se negó a examinarlas". "Sánchez se aferra a Europa para implicar al PP en su plan de regeneración pese a la ofensiva por su esposa", informa, por decir algo, el siervo Carlos Cué. Ofensiva por su esposa. ¿Oye Carlos, te has asomado hoy a Plaza de Castilla? Sánchez está dando un espectáculo de abuso de poder de lo más norcoreano. La intención: acojonar al juez y a todo el que se le ocurra llevarle la contraria y demostrar que está por encima de la ley. Yo lo sé, tu lo sabes, todos lo sabemos.

J. J. Gálvez, ese pseudoultra que lleva toda la semana dando la turra con la policía patriótica del PP sin que nadie le haga ni caso, justifica la amenaza de Sánchez. "El interrogatorio a la mujer de Sánchez se ha fijado para las 10.00 y genera una enorme expectación, al igual que sucedió el 5 de julio, cuando fue citada por primera vez. Esa comparecencia se suspendió finalmente, después de que Gómez asegurase al juez que no sabía los hechos por los que le investigaba y Peinado admitiese que no se le había notificado toda la documentación del caso. Decenas de personas se concentraron en aquella ocasión ante los juzgados de Plaza de Castilla para increparla. Y varios ultras se colaron en el interior del edificio judicial para insultarla y grabarla en los pasillos, algo prohibido por la normativa". Aquí los únicos ultras son los periodistas de Prisa, que han llegado a amenazar a Carvajal por no rendir pleitesía al puto amo.

"Ante el temor de que vuelvan a producirse incidentes de este tipo, la jueza decana de los juzgados de Plaza Castilla, María Jesús del Barco, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha ordenado incrementar la seguridad en el interior del edificio y limitar el acceso a la planta donde se encuentra el Juzgado de Instrucción 41. También, al igual que la anterior vez, ha autorizado a Gómez a entrar en coche por el garaje, ante el "riesgo" que corre su integridad física. Esta circunstancia permitirá a la esposa del presidente ahorrarse el paseíllo ante las cámaras de televisión y los periodistas". Falso. La jueza ha dado trato de favor a Begoña. Y El País y su amo quieren intimidar al juez.

Alejandro Palomas deja claro que Sánchez está muy molesto con la selección por no rendirle pleitesía. A por ellos, con la excusa de que bebieron alcohol el día de la celebración. "¿Es tolerable tener a un equipo de deportistas de "élite" recorriendo Madrid en un autobús con una copa en la mano a la vista de decenas de miles de aficionados? ¿Lo es verlos expuestos poco más tarde a la mirada de todos, bebidos —algunos claramente borrachos— sobre el escenario, y cuando digo "todos" hablo de los niños, los adolescentes y jóvenes que miran a esos hombres vestidos con el equipo de su selección y ven en ellos lo que el grueso de la sociedad admira y venera?". Venga Alejandro, que no somos tontos. ¿Es tolerable que los futbolistas no se arrodillen para lamerle las suelas de los zapatos a Sánchez como hacemos en El País? Por algo titulas tu artículo "La mala educación". No es la primera vez que la selección celebra una victoria, pero es la primera vez que los ponen parir en los medios de Prisa. ¿Tendrá algo que ver con que no tragan a Sánchez? No, que va, algunos somos muy mal pensados. Las cloacas de Sánchez nunca harían eso, son periodistas serios.

ABC

"Begoña Gómez pidió a la Complutense hace tres semanas renovar uno de sus másteres". "La sombra del 'Begoñagate' se va a proyectar de forma determinante sobre el resto del mandato. Sánchez lo sabe; de ahí su preocupación por desviar el foco hacia la 'máquina del fango' y el intento de convertir un aplastante cúmulo de informaciones veraces en bulos mediáticos. Está acostumbrado a aguantar pero esta vez el escándalo afecta a su esfera familiar, a su entorno más inmediato, y además se está ampliando hacia el sorprendente progreso profesional y financiero de su hermano", dice Ignacio Camacho. Está fuera de sí, pero aguantará. Sin Moncloa no es nadie.

"Hoy declara la Doña", dice Carlos Herrera. "La misma reacción del Don huyendo hacia delante y amenazando la libertad de información con derivas de cacique sudoroso es una forma de hiperreacción autoacusatoria: las bravatas esgrimidas en el Parlamento, ante la perplejidad de extraños y puede que también de algunos propios, escondiendo las acciones pero no la intención, define y dibuja a un tipo desbordado por la realidad, consciente del proceso en el que está inmerso, que solo ha sabido encontrar en el matonismo parlamentario, en la hipérbole del falso ofendido, la solución escénica a un escándalo como el que protagoniza su Doña y también, aunque en una medida que aún no acabamos de conocer, a su propio hermano, inmerso en una pillería menor (o no), pero que de haberse producido en una legislatura con un presidente del PP supondría un auténtico motivo de agitación callejera". Habría ardido Génova, la turba tomaría sus sedes. Da miedo sólo de pensarlo.

La Razón

"Begoña Gómez cobró 20.000 euros anuales por una cátedra que la UCM no paga". ¿Pero en qué líos se ha metido esta mujer? Marhuenda califica de ridícula la comparecencia de Sánchez. "La desaparición de Barroso ha dejado un importante vacío en La Moncloa y su aparato de propaganda, ya que su sucesor, José Miguel Contreras, le pone voluntad, pero no da una. No voy a negar que le tengo estima personal y profesional, a pesar de su fervor, como Barroso, por la izquierda populista. Por ello, no entiendo la chapuza que ha organizado y que sigue la senda de anteriores experiencias televisivas". "Mi amigo Contreras es un condotiero que fue castrista, luego zapaterista y ahora es sanchista. Está al frente de un conjunto de mercenarios que aplauden el ridículo plan regeneracionista que fracasará en su objetivo de controlar la libertad de expresión". Vaya amigos tienes, Marhu.

La Razón es el único que se hace eco de la persecución que ha ordenado Sánchez a los medios de Prisa a Carvajal. "En ciertos ámbitos políticos y deportivos se ha tomado nota de que, curiosamente, dos cabeceras ligadas a un grupo de comunicación progubernamental –que, al parecer, sueña con volver al ámbito televisivo– hayan dedicado páginas poco «amables» al futbolista Dani Carvajal, capitán de la Selección, después del frío saludo que dispensó al jefe del Ejecutivo en La Moncloa". Y hoy en El País los llaman borrachos y maleducados. Apesta a sanchismo.