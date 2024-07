"A Carvajal le caerá ahora una inspección de Hacienda como poco"

El Mundo

"7 magistrados puestos por el PSOE salvan a 2 ex presidentes del PSOE". El Constitucional del PSOE soltando corruptos del PSOE como Chaves y Griñán. Vamos a aprovechar que hoy es el último día de libertad de opinión en España. Mañana comienza la censura. "Los siete magistrados del Constitucional designados a propuesta del PSOE consumaron ayer la práctica impunidad del mayor desfalco clientelar de la historia europea al anular las condenas de sus máximos responsables políticos: precisamente los expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El órgano de garantías procede así al borrado de los ERE, el despilfarro sin control de 680 millones de euros de los parados que sin embargo fueron destinados a comprar voluntades. La voluntad del PSOE será conducirse ahora como si semejante escándalo nunca hubiera sucedido. No sólo eso, su intención será la de tratar como héroes a sus protagonistas, consagrando el patriotismo de partido como base fanática de la democracia sentimental de Pedro Sánchez", dice el editorial. Y si te quejas, te arruinan o te detienen. ¿Qué quedará de la democracia española cuando logremos quitarnos a este tiparraco de encima?

"Este atropello arbitrario representa un rejón de muerte sobre la credibilidad del órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido". Otro corrupto. "Con este aval, Sánchez presenta hoy en el Congreso su paquete de ‘regeneración democrática’, en realidad medidas para intimidar a los medios de comunicación, ideadas tras saber que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por un juez". "¿Qué credibilidad tiene para establecer estándares de ética quien comete estos abusos de poder?". ¿Y qué clase de ciudadanos son sus votantes? ¿No les da vergüenza?

"La licencia para robar es una forma de permiso para amnistiar, una indulgencia plenaria para los socialistas que, haciendo honor a sus más acreditadas costumbres, saquean fondos públicos, pero, ay, los pillan y los condenan", dice Federico Jiménez Losantos. "Saben que delinquen y saben que lo sabemos, pero no aceptan que se publique. Y publican hoy una Ley del Bozal que anula la llamada Ley Mordaza". Federico no puede tragar con los ladrones socialistas. "Veo esa fechoría y me siento atracado, no atracador. Y me posee un afán salvaje de publicarlo. Para evitar tanta irresponsabilidad nace la Ley Begoña, cuyo fin último es blindar ante la Justicia los negocios de los Sánchez-Gómez". Con el Constitucional como cómplice. Y todos los que votan a Sánchez, también.

El País

"El Tribunal Constitucional anula las condenas a Chaves y Griñán". Rita Barberá se estará revolviendo en la tumba a la que la llevaron medios como El País. Conde Pumpido arrastrará esta ignominia toda su vida. Un gobierno y jueces socialistas amnistiando a delincuentes socialistas.

"PSOE y Sumar pactan un plan antibulos y de regeneración democrática". Si eso fuera verdad el periódico ultrasanchista se echaría a temblar. Han pactado acabar con la libertad de expresión y amordazar a la prensa crítica. Pero el ultra Carlos Cué no tiene cura, como la bien pagá Intxaurrondo o La Sexta. "El Gobierno esbozará su plan de regeneración centrado en parar los bulos y proteger la libertad de expresión". Para proteger los delitos de Begoña y el hermanísimo. Y de paso, a sí mismo.

"Una de las medidas estrella, ya apuntadas por el presidente, es la de limitar la publicidad institucional para los medios ―"pseudomedios", los llama él― que se dedican sistemáticamente a difundir bulos y desinformación". ¿El País? ¿La SER? ¿Van a cerrar La Sexta en donde Angélica Rubio difunde bulos sobre el juez que juzga a la mujer de Sánchez? ¿Y qué hay del bulo que difundió María Jesús Montero y el propio Sánchez sobre la mujer de Feijóo por el que ni siquiera se han disculpado?

"En los últimos años, muchos políticos han sufrido estas largas y polémicas instrucciones que después quedan archivadas, pero ya han producido un desgaste e incluso han provocado dimisiones". Camps, por ejemplo al que El País dedicó cientos de portadas y ha salido exculpado de todo. Rita Barberá, que murió a causa del acoso de El País y la Ser y los medios de izquierdas. Cristina Cifuentes, a la que obligaron a dimitir. ¿Cómo va a resarcir a estas personas de lo que han sufrido? ¿Va El País a resucitar a Rita Barberá?

ABC

"El TC liquida el escándalo de los ERE al exculpar a Chaves y Griñán". Es de no creer. Impunidad para los delincuentes socialistas. "La resolución corrige las condenas de los demandantes y obliga a la Audiencia sevillana a emitir una nueva sentencia que redefina sus responsabilidades personales y por consiguiente rebaje las penas, pero no niega ni rebate el reparto masivo de ayudas sociolaborales fuera de los cauces regulares. Resulta lógico que los afectados, varios de los cuales han pasado por la cárcel, reclamen su razón de parte tras el fallo favorable. Pero deberían taparse un poco en vez de sacar pecho de un obsceno aquelarre de corrupción institucional que distribuyó decenas de millones entre militantes socialistas, amigos y familiares. Porque ocurrió bajo su mando y los ciudadanos lo saben. La cosa no es para blasonar ni recibir homenajes. Un poco de vergüenza nunca le viene mal a nadie". Los socialistas carecen de vergüenza total.

Teodoro León Gross dice que "por supuesto, Sánchez identifica los bulos con la derecha, aunque la palma en este escándalo se la lleven los dos DNI atribuidos al juez. Ahora anuncian una reescritura de la 'ley mordaza' inquietante; no cabe sino esperar nuevas mordazas con la coartada antimordaza. La consagración del sanchismo sería un país en que se pueda injuriar al Rey pero no a Begoña Gómez". Se trata de "meter en cintura a los medios desafectos", dice Jesús Lillo. Llámenlo como quieran, pura censura para proteger a Sánchez y a su mujer. Sánchez es el responsable del fin de la democracia en España, pero lo peor son los ciudadanos que le han respaldado con sus votos.

La Razón

"El TC también fulmina las condenas a Griñán y Chaves por el fraude de los ERE". "Hubiera sido más fácil elaborar una de esas leyes chapuceras a las que nos tienen acostumbrados que le otorgara una inmunidad universal y permanente que se extendiera a quien él determinara caprichosamente. El propio presidente podría definir a qué personas, en qué circunstancias y qué materias. Es cierto que sería un disparate, pero al igual que tiene la Fiscalía también tiene a Pumpido. Por tanto, es constitucional aquello que quiera el presidente del Gobierno como hemos visto con la amnistía. Ni siquiera tiene que disolver el Supremo, ya que basta un pumpidazo para decir que se vulneró la legalidad penal y el derecho a la presunción de inocencia como ha hecho con Griñán y Chaves. Por supuesto, no sería aplicable al novio de Ayuso, así como a cualquier persona o institución que ‘huela’ al PP", dice Marhuenda.

Cristina L. Schlichting dice que "es grave que la ley de información con la que amenazan PSOE y Sumar coincida en el tiempo con las investigaciones sobre la familia del presidente". "Ahora que el Estado va a definir lo que se puede o no decir en medios (también en medios autonómicos y municipales) habrá que acudir" al máster de Begoña. "Parece que algunas medidas de Gobierno no salen del Consejo de ministros, sino del salón de casa de Moncloa". Se ve que la presidenta es Doña Begoña Polo de Sánchez. Algunos nunca pensamos que viviríamos una dictadura después de lo de Franco. Pues aquí la tenemos.

El Debate

"La Guardia Civil sostiene que la Diputación exigió a los trabajadores «máximo secreto» sobre el hermano de Sánchez justo antes del registro". Ese el código sanchológico, que diría Almeida. Esta vez no avisaron a El País y la SER.

Destacar la columna de Antonio Naranjo sobre Carvajal, el valiente futbolista que le dijo a la cara a Sánchez lo que la mayoría de los españoles pensamos de él. "La mejor jugada del lateral llegó al medirse con el presidente de las trampas y el juego sucio". "El frío saludo a Sánchez en La Moncloa, con el segundo y medio de estricta cortesía que demuestra la aceptación de las reglas pero también el rechazo a quien se beneficia de ellas o las pisotea a su antojo, es la penúltima jugada del lateral derecho y la más querida por la grada". En los medios sanchistas le pusieron de vuelta y media, claro está.

No le detendrá, como a Nacho Cano, pero "a Carvajal, viendo cómo se las gasta nuestro Kim Jong-un con jueces y periodistas desafectos, le caerá ahora una inspección de Hacienda como poco, pero ha dejado para la posteridad una imagen icónica de cómo tratar a un timador con ínfulas, sin romper ni un plato". Ese valiente gesto "convierte a Carvajal en una leyenda". Gracias, Carvajal.