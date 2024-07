"Nacho Cano es más peligroso que Puigdemont, Griñán, Otegi o el mismísimo Txapote"

El Mundo

"Los cinco barones que gobiernan con Vox contestan al órdago de Abascal: "Los menores están por encima de la política"". "Vox, un partido que se ufana de defender la unidad de España y la igualdad entre todos los territorios, no quiere aplicarse el cuento con Canarias. ¿Mancomunizar un poco el problema de una de las 17 autonomías entre todas las demás? Para Santiago Abascal, «de entrada no». El líder del partido ultra ha amenazado muy seriamente a los cinco presidentes de gobiernos autonómicos del PP y Vox -Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia.- con romper esas coaliciones si aceptan la reubicación de menores migrantes en sus territorios", dice Juanma Lamet.

Dice el editorial que "se trata de un drama humanitario con consecuencias sociales conocidas -para la seguridad, para el sostenimiento de los servicios públicos, para el tejido social en muchas ciudades y barrios- que, sin embargo, Vox y el Gobierno están utilizando de forma irresponsable como un argumento político para chantajear y atacar al PP". Sí, Abascal y Sánchez, Sánchez y Abascal. Los hermanos Zipi y Zape. Y anda que no se les nota que están sincronizados. Se creerá Abascal que engaña a alguien.

"El Gobierno se ha lanzado a politizar el problema, señalando y culpando a las autonomías gobernadas por el PP. A diferencia de Junts y ERC, los populares se muestran dispuestos a acoger a estos niños y adolescentes, pero reclaman con lógica fondos económicos del Gobierno, pues varias de las regiones también están desbordadas". Hombre, al contrario que Vox, Sánchez no ataca a sus socios, los mima y los cuida.

"Al mismo tiempo, Vox ha decidido convertir este asunto en un medio para la exhibición de su deriva radical, coherente con su reciente alianza con el extremista Viktor Orban en la Eurocámara. Santiago Abascal amenaza al PP con romper los cinco gobiernos que comparten si los presidentes populares no se plantan y rechazan recibir a los menores en sus regiones. Vox pretende llevar su relación con el PP al inadmisible terreno del órdago y el chantaje, mientras propone soluciones imposibles como devolverlos a sus países". Vox es tan tóxico como el PSOE. Tal vez sea mejor prescindir de ellos y que vayan a su bola.

Federico Jiménez Losantos habla de lo ocurrido en Francia. "¿Peligra más la democracia con Le Pen que con Mélenchon? ¿Por antisemita? Marine echó a su padre del FN por eso; y es más antisemita el Frente Popular de Mélenchon, que elogia a los violadores de Hamas y escupe a Israel. ¿Es pro-Putin? Demasiado. Pero menos que Mélenchon. ¿Es ruinoso su programa económico? Sí, pero el del Frente Popular es peor: una orgía de impuestos y sueldos, déficit y deuda. ¿Inseguridad? El Frente Popular quiere la regularización masiva de ilegales. ¿Y así defiende la República Macronchon? Será la República Islámica de Eurabia. La de Francia morirá estrangulada por el cordón. Le Pen heredará su mausoleo".

David Mejía comenta lo de Bego y la toma de Plaza Castilla. "Si la estrategia del Gobierno es convertir a Begoña Gómez en adalid de la indefensión, lo primero que debe hacer es dejar de defenderla públicamente. Porque con el Gobierno de su parte y mil policías escenificando su preeminencia sólo se demuestra que Gómez tiene un respaldo sólido y una enorme capacidad de intimidación". Ya te digo, vaya con la señora Polo de Sánchez, como decía el otro día una columnista cuyo nombre no recuerdo (que me perdone la columnista).

"En los últimos meses, ha quedado patente que rozar periodística o judicialmente a la mujer del presidente del Gobierno desata la ira gubernamental, subrayando lo evidente: Begoña Gómez no es una ciudadana más. Las reacciones furibundas contra los periodistas y jueces implicados en su caso revelan que contrariar a la mujer de Pedro Sánchez tiene consecuencias. Esto manifiesta un poder especial, y es el núcleo de su caso: detrás de Gómez está el presidente del Gobierno". Dí mejor el caudillo Sánchez.

En cuanto a la detención de Nacho Cano, Esteban Urreiztieta cuenta lo que ha pasado. "Los becarios de Nacho Cano se querellan contra la Policía por coacciones". "Los denunciantes alegan haber sido presionados con amenazas para que acusen al músico de acoso sexual y de explotarles irregularmente". Como dice Nacho, parece que ya está aquí la Stasi.

El País



"Gobierno y comunidades del PP van al choque por el reparto obligatorio de menores migrantes". "El debate llega a la Conferencia Sectorial de Infancia con la oposición de Cataluña y de los populares a la solución pactada con Canarias, donde cogobiernan. El PP solo acepta un reparto voluntario", dice María Martín, que debe ser una alumna de Cué en manipulación. Solo los socios de Sánchez se han opuesto rotundamente a recibir menores. El PP no se ha opuesto, pero pide apoyo económico. El caudillo Sánchez, como siempre, esto son lentejas. Como siempre, Sánchez va al choque, la fachosfera y el muro. Está tan fuera sí el dictador que hasta ha empezado a detener disidentes.

"Nacho Cano, tras su detención por contratar a inmigrantes de México irregulares: "Es por apoyar a Ayuso. Solo quedaba yo"". A Patricia Peiro, otra becaria de Cué, se le pasa informar de la querella contra la policía por coacciones. Cosas del pseudoperiodismo ultrasanchista. ""Si me encuentran muerto en la cuneta, ya sabéis quién ha sido", ha añadido el artista, tras acusar a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada" y de haber querido "achantar" y "coaccionar"". La pena es que los ciudadanos confiábamos en nuestra policía y ahora resulta que nos enteramos de que también ha sido corrompida por la dictadura sanchista. Primero lo de Plaza Castilla, ahora lo de Nacho Cano. La cosa empieza a asustar.

ABC

"El Gobierno intenta forzar al PP a un acuerdo a ciegas sobre los menas". Como de costumbre. Acuérdense de los estados de alarma. Sánchez obligó a los diputados a votarlos sin siquiera informar de su contenido. Hasta Aitor Esteban alzó la voz, cómo sería la cosa con el tirano de Moncloa." Nadie debería rebasar ilegalmente una frontera, pero cuando una persona pone sus pies en territorio español, el escrupuloso respeto de la dignidad humana, más aún si se trata de menores, no puede ser materia negociable. No cabe duda de que la acogida de quienes llegan en condición irregular y sin recursos es un problema, cuya gestión exige un compromiso solidario entre todos los territorios y todos los partidos. Sólo por este motivo, el PSOE se equivoca al ocultar al PP, el partido más votado de España y el que más poder territorial ostenta, las condiciones de un pacto que pueda dar solución a este drama humanitario. Nuestro país no puede abandonar a las islas Canarias a su suerte, y es responsabilidad de todos mutualizar una realidad que no es ni sencilla ni barata. El Partido Socialista debería conducirse con una mayor seriedad y afrontar este problema con una sensibilidad suficiente como para no convertirlo en la enésima excusa para la confrontación política". Peras al olmo.

María José Fuentelalamo se troncha con las tonterías de Vox. "Ha encontrado Vox la solución al asunto de los menores extranjeros no acompañados, los 'menas': enviarlos a sus países de origen… con sus familias. Cada uno a su hogar correspondiente, con sus padre y con su madre, con sus hermanos, sus abuelos y sus primos, le ha faltado especificar al partido, para darle un toque más cariñoso y humano a su discurso. ¿Cómo no lo habrá pensando nadie antes?", jajaja, es que nadie es tan listo como Vox. "No se sabe cuánto tiempo llevaba Vox aguardando a que este tema saltara al candelero público. Pero que lo estaban esperando ni se duda. Por eso también la están armando. O intentándolo, con tanto órdago de ultimátum y nota de prensa. Se les ve encantados". Más pesados que una vaca en brazos.

La Razón

"El Gobierno calienta la bronca: un acta ordinaria y ninguna llamada". "El planteamiento de Vox está también desajustado de la realidad, porque no hay nada que haya cambiado sobre años anteriores, y todo es un procedimiento público que hasta ahora nunca habían utilizado como amenaza para romper los gobiernos de coalición con el PP. Lo que más llama la atención es que la urgencia que impone el Gobierno a este tema, y la presión que en público están colocando sobre el PP, identificándole con Vox y tachándole de xenófobo, no se compadece con la gestión privada que están haciendo de este asunto". Para el Gobierno y para Vox todo vale contra el PP.

Pedro Narváez comenta la extraña detención de Nacho Cano. "Parecía que nos enterábamos ayer, por este incidente hispano de que, no digo ya por Nacho Cano, en España se contratan a inmigrantes ilegales. ¿En serio? Ay, Dios, el mismo día que se debate qué hacer con los menores sin papeles. Esto sí que es casualidad. Ya no se habla de otra cosa. Era la pieza que faltaba del mecano. Los progres los dejan entrar con el halo bendito de los santos y los besapiés y los fachas los contratan por dos duros y les dan de comer las sobras. Esa es la foto del tuitero zurdo que ayer anduvo toda la tarde pidiendo que le agarraran el cubata para darle otro par de galletas a Nacho Cano. Al final, van a resultar ciertos los aspavientos del músico que achacaba a su amistad con Ayuso tamaño «complot político»". Con el régimen sanchista nada es descartable. "Vamos a creer un poco de su versión o a esperar al menos que el juez le ponga la multa correspondiente porque aquí todo el mundo es bueno, de Puigdemont a Griñán, menos si saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid". "Antes de conocer más detalles, y como en ello no se malversa dinero público, abogo por la amnistía para Nacho Cano haya hecho lo que haya hecho".

En El Debate Antonio Naranjo se teme lo mismo que Narváez. "Todo lo que esté remotamente cerca de Ayuso es un objetivo para Sánchez. Y a nadie le extrañará que, para un presidente dispuesto a tapar la boca a jueces y periodistas para ayudar a su esposa a escurrir el bulto, le parezca mucho más peligroso Nacho Cano que Puigdemont, Griñán, Otegi o el mismísimo Txapote".



En Vozpopuli habla una de las becarias del musical de Nacho Cano: "Me querían sacar información que no había"". "Tras más de nueve horas en el interior de las dependencias policiales, María salió cansada y "confundida". No obstante, entre los aspectos que más llamó la atención de la joven es el hecho de que el interrogatorio se produjese sin la presencia de un abogado. Una situación que provocó, según defiende ella misma, que la Policía le pusiera en frente una denuncia, "con todos los detalles que ellos querían", que finalmente accedió a firmar". Esta becaria se ha sumado a la denuncia contra la Stasi en la que Sánchez ha convertido a nuestra policía. Amnistía para Nacho Cano.