El Mundo

"Los barones del PP activan ya planes alternativos de gobierno tras la ruptura de Vox". Menudo peso se han quitado de encima. Están inaguantables los de Abascal. Como dice Leyre Iglesias "la inmigración irregular está creciendo, irá a más y hay que gestionarla". Esto es lo que hay. "El PSOE ha optado por abordar el asunto con la fórmula drama-rabia: los niños y adolescentes que llegan en pateras son lo más vulnerable que hay -es evidente- y quien pida un plan estructural para atenderlos, más allá de parches, es insolidario, rico y, en concreto, ultra". Otros que tal bailan. Si es que son igual que Vox. "Vox usa una fórmula parecida. Drama y rabia. Sólo que las víctimas son los españoles. A veces conviene asomarse a sus redes sociales, porque la literalidad de lo que dicen delimita la literalidad de lo que son". "Con Vox cada día se hace más difícil el matiz académico entre derecha radical y extrema derecha. Eso sí, el PP en algún momento también podría desperezarse y proponer algo, además de protestar". Faltones, insultadores profesionales, macarras, matones. No hay ninguna diferencia entres los voxeros y Sánchez o Puente.

"La Policía se saltó su propio protocolo de extranjería en el 'caso Malinche'", cuenta Fernando Lázaro. "En el ámbito policial no olvidan que este operativo "tan mediático" ha estado dirigido por el mismo comisario que llevó a cabo la operación contra el bailador Rafael Amargo y que fue desmontada por la justicia. Y, además, recuerdan que su actuación fue muy cuestionada tanto a nivel policial como judicial en el llamado caso Villarejo". Vamos, que Nacho Cano dio en el clavo. Era una operació política de Marlaska para desviar la atención del escándalo de la señora del presidente. Y sí, también hay policías corruptos.

El País

"Las comunidades del PP aceptan un reparto voluntario de menores insuficiente para Canarias del que se descuelga Cataluña". Haga lo que haga, PP malo. A veces da risa, el pseudomedio ultra de Sánchez. "Presidentes del PP dan credibilidad al riesgo de que Vox rompa sus Gobiernos por la acogida de menores". "El partido de Abascal exculpa a los barones y acusa a Feijóo de "romper los pactos". La cúpula ultra decidirá los "próximos pasos" a dar este jueves". El periódico ultra da palmas con las orejas y ya prepara el relato de que ha sido Vox el que ha roto y no el PP. "Al trasladar toda la responsabilidad a la dirección nacional, Abascal deja la puerta abierta para mantener los pactos regionales y romper solo con la dirección nacional del PP". Pero si con Feijóo no hay ningún pacto. A ver si va a ser una treta de Abascal para no perder los cómodos sillones de los gobiernos. La ultra Elsa García de Blas tiene sus dudas de que al final Vox rompa en todos los territorios. "De todas formas, los ultras tendrían dificultades para explicar por qué rompen solo en uno o dos territorios y no en los otros en los que cogobiernan con el PP, ya que todos, sin excepción, han aceptado el reparto voluntario de migrantes". Vox está para mantener a Sánchez en Moncloa.

Y Marlaska está hiperactivo. Mientras secuestra a Nacho Cano y un grupo de mexicanos, filtra al periódico ultra informe tras informe para exculpa a Doña Begoña Polo de Sánchez. "Otro informe de la UCO en el ‘caso Begoña Gómez’ descarta irregularidades y señala que se adjudicó a la empresa mejor puntuada". "El nuevo análisis de la Guardia Civil, al que tuvo acceso EL PAÍS, tampoco detecta ilegalidades en contratos ganados por Barrabés, en los que participaron incluso políticos de Gobiernos del PP". El problema de esta basura sanchista es que ha perdido toda credibilidad.

""Ayuso acusa de "estalinismo" al Gobierno de Sánchez por la investigación a Nacho Cano, que ve "un ataque al adversario político"". "Los supuestos becarios de Nacho Cano tenían denegado el permiso de estudios desde mayo". Otra vez oculta el periódico ultra que los becarios han denunciado a la Stasi de Sánchez. Eso sí, como quien nos toma por imbéciles, suelta un titular sobre la "policía patriótica del PP". Qué asco da la jauría mediática de Sánchez.

ABC

"Abascal da por dinamitados los pactos de gobierno con el PP y reúne a su cúpula de urgencia este jueves". A Abascal le gusta un titular más que a un tonto una tiza. "Cataluña, la única comunidad que puso problemas al Gobierno para el reparto de menores inmigrantes".

"Así fue la odisea policial de los becarios de Nacho Cano. Uno de los jóvenes mexicanos relata ABC el episodio de su traslado a comisaría: «Yo sentí como que querían ponernos en contra de la compañía»". "La investigación a Nacho Cano se inicia por la denuncia de una violinista mexicana, que acusa al músico de explotación laboral en el marco de un programa de becas artísticas en el que han participado dieciocho jóvenes. Los otros diecisiete becarios han salido en defensa de Cano, y no sólo han refrendado su correcto proceder y la ausencia de explotación alguna, sino que aducen que la Policía les intentó intimidar y que en el interrogatorio al que fueron sometidos durante doce horas se formularon preguntas que deliberadamente orientaban las respuestas en un sentido inculpatorio para Cano. Tampoco es baladí que los jóvenes artistas mexicanos hayan puesto una denuncia contra la Policía por un posible delito de coacciones, un gesto que potencialmente puede acarrearles no pocos inconvenientes", dice el editorial.

"A falta de nuevos datos, la detención de Nacho Cano tiene todos los visos de ser desproporcionada, cuando no abiertamente ilegal. Que alguien con domicilio conocido, actividad laboral pública y fama probada, como es el caso del fundador de Mecano, sea detenido mientras presta voluntariamente declaración para ser puesto posteriormente en libertad es absurdo, pues dicha detención ni tiene causa (no existe comisión de delito flagrante) ni tiene finalidad que la justifique, como pudiera ser el riesgo de fuga o la eventual destrucción de pruebas". Las cloacas de Marlaska.

"Sobre si la actuación policial ha podido tener alguna motivación política, como ha advertido el artista, no existen evidencias, pero la inmediata retirada de la publicidad de una empresa pública como Renfe no ayuda a disipar las dudas de quienes intuyen alguna forma de censura o intimidación. En cualquier caso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, debería dar razón de lo sucedido así sea para preservar el buen nombre de la Policía. En el caso de que pudiera probarse cualquier ilícito, bien sea por parte del productor o bien sea por parte de la Policía, sólo cabe esperar una rendición de cuentas plena ante la Justicia". La policía no está por encima de la ley.

Sostres pide que le detengan. "La próxima vez que queráis detener a un partidario de la presidenta venid a por mí. No me ofrezco por heroicidad sino porque me hunde ver hacer el ridículo a mi Policía Nacional. Esta detención de Nacho Cano. Sabor a purga, sabor a Beria. Será una mancha que para siempre avergonzará a nuestro Estado democrático. Venid a por mí la próxima vez, hacedme caso. No soy una pieza tan notable pero soy mucho más fácil de vilipendiar. Podréis dar curso a vuestra frustración política –que yo diría que ha transmutado ya en oscuros tintes sexuales– de perder siempre contra la presidenta y sin la necesidad de humillar a España ni de hacerla quedar como una república bananera". Qué papelón el de la policía. Han decepcionado a todos los ciudadanos no sanchistas, que son la mayoría. Deberían pedir disculpas.



La Razón

"Abascal acusa a Feijóo de "dinamitar" los pactos de gobierno regionales y convoca a su Ejecutiva de "urgencia"". "Arremete contra el líder del PP por "arrodillarse ante Sánchez" y "obligar a sus barones" a aceptar el reparto de menores no acompañados". Dicen por ahí que está muy asustado con el tal Alvise. "El Gobierno vasco advierte a Sánchez: "Es el último plan migratorio que apoyaremos"". Vaya, esto tampoco lo ha contado El País.

El Submarino pone el ojo sobre el sospechoso comisario que ordenó la detención de Nacho y sus becarios. "La acusación directa de Nacho Cano contra el comisario Alberto Carba ha puesto el foco en un polémico mando policial que ya era observado con desconfianza en el escalafón. Y es que, además de pasados episodios muy discutibles, con intercambio de mensajes incluidos, en los que se ha librado, Carba no ha dejado de ser señalado en el CNP como un protegido del titular de Interior. Su presunta colocación a dedo en la comisaría madrileña de Leganitos, su papel en la represión de las manifestaciones de Ferraz o las acusaciones del «bailaor» Rafael Amargo forman parte de su currículum más reciente". En todos sitios cuecen habas, y en la policía también.

El Debate

"El hermano de Sánchez facilita como domicilio un chalet en Segovia que se vendió justo cuando arrancó la investigación". Pero aquí el delincuente es Nacho Cano.

Ramón Pérez Maura lo tiene claro. "Hay muchas cosas muy graves en todo lo que rodea la actuación de la Policía sobre Nacho Cano. Cómo se intentó crear pruebas que no existían. Cómo se buscó que las becarias de su empresa declarasen contra él acusándole de abusos sexuales. Cómo se le detuvo y fichó unos minutos para poder presentarlo como un delincuente…". "Esta detención de Nacho Cano, intentando construir un caso en torno a él, demuestra que Grande Marlaska ha constituido una policía política en el ministerio".

"Algo que siempre es el preludio de una dictadura cuando no surge con la dictadura ya asentada. Se intenta lanzar el mensaje de que nadie está a salvo si está en el lado equivocado del espectro político".

"Quien se atreve a lanzar una operación como la que sufrió el pasado miércoles Nacho Cano es porque quiere difundir un mensaje de amedrantamiento contra toda la población. Sólo les falta poner a esta unidad de policía un lema: «Sabemos dónde estás»". Tenebroso.

En Vozpopuli alza la voz Rosa Martínez. "Lo que no esperábamos era que la policía empezara a perseguir a los artistas que no son afines al socialismo, con dificultarles trabajar ya creíamos que era suficiente". "Hay una fracción de policías que está al servicio del Gobierno y, por tanto, del PSOE, y no al servicio de los ciudadanos. Hace tiempo que observamos ciertas actuaciones por parte de estos cuerpos policiales que nos recuerdan a la policía política de Venezuela".

Rosa Martínez no teme por Nacho Cano. "Temo por mí e incluso por usted, que me está leyendo ahora. Temo por un futuro en el que yo no pueda escribir lo que pienso ni usted leer lo que quiera. Temo perder lo poco que tengo, que es mi pluma y mi libertad para usarla, pero, aún con ese temor, tengo que decirlo también: no soy de izquierdas ni comunista porque no soy idiota. Gracias, Nacho". Pues eso. Gracias, Nacho.