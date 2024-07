La alianza tácita entre Sánchez y el caudillo de Vox

El Mundo

"La España perfecta", titula tras ganar la Eurocopa y ganar Alcaraz en Wimbledon. "Caos y llamadas a la unidad tras el atentado a Trump". "El intento de asesinato de Trump desata una oleada de teorías conspiratorias". "Muchos seguidores del ex presidente atribuyen a un milagro que saliera casi ileso, otros culpan directamente al Gobierno de Joe Biden". Lo que faltaba. Estos americanos no se andan con tonterías. Con la que montaron aquí por un muñeco supuestamente de Sánchez.

"El intento de asesinato del que ha sido víctima Donald Trump, además de un acto de violencia que agrava el clima de polarización extrema que arrastra EEUU, supone un punto de inflexión en la carrera de las presidenciales que se celebran el próximo noviembre", dice el editorial. "Su vida no corre peligro dado que ninguno de sus órganos vitales se vio dañado y fue evacuado con rapidez. Sin embargo, las impactantes imágenes en las que puede observarse al ex mandatario yéndose al suelo después de que el atacante abriera fuego para después, con el rostro ensangrentado, levantar el puño en señal de resistencia, suponen un refuerzo de su candidatura". "El tiroteo recibió la condena unánime de los principales líderes de la comunidad internacional, incluido Biden. Pese a ello, tanto la familia de Trump como el núcleo más duro de los republicanos responsabilizan de lo sucedido al dirigente demócrata y a «la izquierda radical»". Milagrosamente, esta vez Sánchez estuvo a la altura y condenó el atentado.

Federico Jiménez Losantos habla de Vox. "La invasión de Ucrania dividió a los países críticos con la Agenda 2030, pero que apoyan a Zelenski, cuya líder es Meloni, y los que, con Orban, se llaman Patriotas por Europa pero atacan a los patriotas ucranianos, que defienden su soberanía contra Putin. En ese escenario, el peor enemigo de Putin era Meloni, que impedía drásticamente la diplomacia de Moscú. Y hete aquí que Abascal, en una semana y a espaldas del partido, deja a Meloni por Orban, rompe con el PP y sabotea la alternativa de Gobierno. Feijóo siempre será más pro-OTAN que Sánchez, atado por sus aliados comunistas y Puigdemont, todos rusófilos. Por eso Putin prefiere a Sánchez. La ruptura de Vox ha sido súbita, pero llevaba tiempo preparándola "gente de muy arriba, que sabe mucho". ¿Quiénes? ¿Y cuándo decidió Abascal entregar Vox a Putin, y estos grandes patriotas españoles se hicieron patriotas de Moscú? ¿Anticomunistas de Putin? ¡Ja! Moscú añade Voxemos a Podemos. Y Abascal prefiere ser otro Alvise". Le tiene atemorizado, el tal Alvise.

Raúl del Pozo dice que "se ha roto el relato del peligro de la ultraderecha y la inquietud por la emigración ha subido seis puntos. Ahora el Gobierno se queda a merced de la ultraderecha catalana, que no quiere ni un niño negro o musulmán en su republiqueta y en su Govern". Y la izquierda no dice ni mu. Ni un fascistas, racistas, xenófobos se les ha escapado a Sánchez y su banda contra sus socios catalanes. "Al PP ha venido Dios a verlo tras la ruptura de Vox de cinco coaliciones. Génova no sabía cómo explicar ese enredo de la ultraderecha y se lo ha aclarado Vox. Sánchez se ha quedado sin eslogan y sin Presupuestos". Y con sus socios racistas diciendo que no quieren niños negros. Lo cierto es que Vox era un grano en el trasero, no había día que no tocaran las narices.

El País

"España reina en Europa". "El intento de asesinato de Trump sacude EEUU en plena campaña". "Regeneración y presupuestos, la agenda de Sánchez para un cierre de curso pendiente del acuerdo en Cataluña". ¿Con esos ultras racistas y xenófobos que no quieren niños negros? "El Gobierno prevé aprobar el techo de gasto y la senda de déficit el martes, un día antes de que el presidente exponga en el Congreso su plan contra la desinformación", dice José Marcos. Déjense de eufemismos, el retorno de la prensa del movimiento, la vuelta de la censura.

"Abascal se coloca el cordón sanitario que nunca le puso el PP". "Vox, con su doble bandazo en España y la UE, se libra de ataduras para intentar subirse a la ola de la extrema derecha europea más xenófoba y antipolítica". ¿Pero más xenófoba que los socios de Sánchez, ERC y Junts, que no quieren niños negros o igual de xenófoba? Venga, señores de El País, tengan lo que hay que tener y llamen racistas a los socios de Sánchez.

"Esa es la singularidad de la extrema derecha española: jamás sufrió un cordón sanitario. El PP pactó con ella desde el minuto uno, dándole poder y legitimidad", dice Ángel Munárriz. Somos muy singulares. Un Gobierno de extrema extrema izquierda que pacta con terroristas y racistas como ERC y Junts.

"La pregunta es si ahora Feijóo verá en el movimiento de Abascal una oportunidad para crecer por el centro o si acudirá a cubrir su flanco derecho. El debate sobre inmigración, que ya era el gran tema de la política europea y se abre paso también como tal en la española, ofrecerá la oportunidad de comprobarlo". ¿Y qué va a hacer Sánchez con sus socios racistas de ultraderecha? ¿Va a seguir con ellos o va a plantarse como hizo Feijóo? Apuesto a que va a seguir con ellos para no perder la Moncloa.

Xavier Vidal Folch, catalán él, dice que "cerca de 8 millones de los 48 millones de paisanos españoles son de origen extranjero: cifra, por cierto, equivalente a la población de Cataluña, oportuno recordatorio para xenófobos nacionalistas". Menciona a muchos empresarios, pero se olvida de que ERC también rechazó niños negros en Cataluña. Racismo puro y duro.

Dice el editorial que "Donald Trump salió afortunadamente indemne del atentado contra su vida cometido este sábado durante un mitin en Butler (Pensilvania), una acción que —a la espera de la investigación policial sobre las motivaciones del tirador— ha sido recibida con la natural repulsa por su rival, el presidente Joe Biden, y por los principales líderes internacionales". Dicho esto con la boca chica, vuelve sus críticas contra la víctima. "El uso de la violencia por parte de los partidarios de Trump el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio y la actitud brutal del expresidente hacia sus adversarios en nada puede excusar que alguien use medios ilegales ni, como en este caso, violentos y homicidas contra quienes promueven la degradación del sistema democrático". "Normalizar la violencia verbal no hace más que elevar el umbral de tolerancia ante ella, con el evidente riesgo de que alguien termine por dar el salto a la violencia física". Vamos, que Trump ha provocado su propio atentado.

ABC

"Invencibles". "El atentado relanza a Trump y agita todavía más una campaña electoral convulsa". "Que un candidato a la Presidencia de los Estados Unidos pueda ver amenazada su vida, a plena luz del día y en un acto de campaña, es algo inaceptable a estas alturas de la historia", dice el editorial. Ignacio Camacho sentencia que "si Donald Trump ya tenía bastantes posibilidades de volver a ser presidente de los Estados Unidos es muy probable que el tipo que lo ha querido matar haya terminado de reelegirlo. La imagen del candidato sangrante gritando «¡¡Fight, fight, fight!!» delante de una bandera es imbatible: un líder pidiendo al pueblo que luche por América. Fuera teorías conspiranoicas: la bala le rozó la oreja y de puro milagro no le ha volado la cabeza. En buena lógica Biden ya no tiene nada que hacer, y su eventual sustitución no resolverá el problema. Su adversario está orlado por el aura carismática, demiúrgica, épica, de un héroe invulnerable a la violencia".

John Müller también cree que al PP le ha venido Dios a ver. "Se le ha criticado al Partido Popular que aceptara llegar al poder en cinco comunidades autónomas pactando con Vox. Y hay quienes creen que esa fue la razón fundamental por la que no tuvo una mayoría más amplia el 23-J. La semana pasada, con la espantada de Vox, hemos asistido a la prueba más decisiva de lo acertada que era esa política atribuida a Núñez Feijóo". "Me consta que el PP no quiso apuntarse el acierto de su política de coaliciones autonómicas para no ocasionar, precisamente, una crisis con Vox o darles la oportunidad de desmentirlo con alguna brillante ridiculez. Al final, ha sido Abascal el que ha decidido autoimponerse un cordón sanitario contra el cual apoyarse para crecer electoralmente". Tanta paz lleven como descanso dejan.

La Razón

"La gloriosa España". "El 60% de los votantes de Vox cree que el partido va a desaparecer". A ver si esta vez aciertan. Porque como dice Marhuenda," Sánchez se podrá jubilar en la presidencia del Gobierno gracias a Abascal y Alvise. No importa la instrucción judicial sobre su mujer y su hermano". "Sánchez puede hacer lo que le venga en gana, porque la fragmentación del centro derecha es su mejor aliado". De hecho, ya hace lo que le viene en gana. "Es verdad que volverá a perder las elecciones, pero las tres derechas no sumarán y ganará otra legislatura. Con dos sería difícil, como se vio en las pasadas generales, pero la irrupción de Alvise y su chiringuito lo hace imposible. Por supuesto, comparte con Abascal esa pretendida animadversión contra Sánchez, pero es más cosmética que real. En lo que coinciden es en atacar a Feijóo y el PP". "Por eso Sánchez está tan contento con Abascal y Alvise". Motivos no le faltan, pero también le han dado grandes alegría junto al PP. Veremos ahora.

Sobre Trump, habla Vicente Vallés. "El intento de asesinato de Trump se produce, además, cuando hoy comienza la Convención Nacional Republicana, donde será ungido de forma oficial como candidato a la presidencia. Si eso ya iba a ocurrir en un ambiente de enorme tensión hooliganista desaforada, propia del trumpismo, se puede suponer que estos cuatro días van a ser un ejemplo de desmedido culto a la personalidad del líder fuerte, capaz de meter en vereda a todo el que se mueva. Si la polarización provocada por Trump durante su mandato acabó por derivar en el asalto al Capitolio, ¿qué será lo siguiente, después de tener la experiencia personal de sobrevivir a un intento de asesinato?". Desde luego, quién iba a pensar que la aburrida política americana iba a ir por estos derroteros.

En Vozpopuli, Francisco Pascual cree que a quien ha venido Dios a ver es a Sánchez. "Con algún relincho y alguna que otra coz para enmascarar el enjuague, el mandamás de Vox le dio una gran alegría el jueves a Sánchez -ese "autócrata" al que ahora echa un capote- y bien que lo festejó éste en la cumbre de la OTAN". "Embridando a una dirección a la que exige lealtad inquebrantable como si fuera su caballo, el caudillo de Vox ordenaba romper los acuerdos de gobierno con el PP en un acto de fe mesiánica". Si es que son tan para cual.

"En vez de desenmascarar la inoperancia del Gobierno en la vigilancia de fronteras y en la persecución del tráfico de seres humanos que, ante las acometidas griegas e italianas, ponen rumbo a España donde todo parece volverse facilidades, Abascal monta un escándalo mayúsculo contra Feijóo por un acogimiento de menores que, con anterioridad, no había movido una reacción tan intempestiva por su parte contra el líder del PP como elusiva con Sánchez". Es que no hay quien le crea, se ponga como se ponga es tan pomposo, tan tramposo, tan exagerado que no es creíble. "Pasma que Abascal forme cuadrilla con un Sánchez al que imita en sus cartas de amor desesperado y en sus alocuciones sin preguntas como en el velorio del jueves". "La alianza tácita entre Sánchez y Abascal se traducirá en una pinza contra Feijóo". Se veía venir desde hace tiempo. A Abascal no le estorba Sánchez, le estorba Feijóo. Esperemos que su fin sea como el de UPyD o Cs.