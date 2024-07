El "tufo del Begoñagate": de la esfera conyugal a la Moncloa

El Mundo

"Begoña Gómez convocó al empresario de su máster en Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez". Vaya con la Ceaucescu. "Sánchez activa un cortafuegos para sortear su responsabilidad política en plena investigación de la Justicia a su mujer". "Que Pedro Sánchez recibiera en La Moncloa a petición de su esposa al empresario Carlos Barrabés, pieza clave en las investigaciones sobre la propia Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, es un hecho que exigiría una aclaración detallada por parte del presidente, lejos de la futilidad con que el PSOE esgrimió ayer que Sánchez se saluda y ve con muchos empresarios. Barrabés no es uno más: impulsó y dotó de contenido el máster de la Complutense que Gómez codirige y después ella firmó cartas de recomendación a favor de la consultora de aquel para que recibiese contratos de la sociedad pública Red.es, como de hecho sucedió. En los dos ejercicios posteriores a la creación del máster, la empresa de Barrabés se hizo con 20,2 millones de euros en adjudicaciones, lo que supone el 90% de todos los contratos públicos que ha obtenido", dice el editorial. El PSOE tiene mucha manga ancha con su propia corrupción, hasta está indultando a sus corruptos de los ERE.

"La investigación a Begoña Gómez es la motivación personal que con aparente despreocupación esgrime el propio Sánchez para desplegar una atmósfera coactiva contra los medios de comunicación y que se concretará mañana en lo que el presidente ha llamado «plan de regeneración democrática». Nada hay más revelador de una pulsión autoritaria". ¿Pulsión autoritaria? Es un tirano de libro con un montón de medios y periodistas a su servicio.

Eduardo Álvarez atiza a Abascal, al que le está cayendo la del pulpo. Ahora está justificado esa cara de cabreo continuo que tiene, esa amargura. "Ha situado a su partido en la inservibilidad por una pedrada mental como la de los menas, a la vez que lo arrimaba a los amiguetes de Putin en Europa. Se le está poniendo una cara a Abascal de Albert Rivera y Pablo Iglesias, que diría aquel...". A ver si es verdad, para lo que ha servido. La gente que le conocía antes de dirigir Vox no da crédito a la transformación del muchacho de Amurrio en un caudillo perpetuamente enfadado con el mundo.

El País

"La reforma de la ley de extranjería echa a andar en el Congreso con el Gobierno y el PP alejados del acuerdo". Sí, es que el PP exige a Sánchez que obligue a Cataluña a recibir menores, que es que los socios de Sánchez no quieren niños negros en su territorio y el presidente, siempre tan locuaz en el insulto contra el PP, no dice ni pío. No se la ha oído llamar fachas, xenófobos, racistas a sus socios.

"La semana pasada, el PP aceptó en la Conferencia Sectorial de Infancia un reparto voluntario de 347 menores migrantes (insuficiente para aliviar el colapso de Canarias)", se queja la ultra Elsa García de Blas. ¿Cuántos acogió Cataluña, Elsa? Ninguno. Pero eso no lo cuentas porque eres una pseudoperiodista al servicio de Sánchez.

"Ante las exigencias de Junts de que Cataluña quede fuera del reparto, el PP "exige garantías" de que la acogida será obligatoria para todas las comunidades, "sin excepción". "Debe quedar reflejado, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna comunidad, tal y como se ha expresado en estas últimas semanas". El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya declaró en una entrevista a EL PAÍS que esa supuesta cesión es "jurídica y políticamente inaceptable e inviable"". Lo malo es que la palabra de Sánchez vale lo que vale. Si ve peligrar Moncloa dirá que ha cambiado de posición política y cede a Cataluña las competencias en inmigración.

"Recetas para la regeneración democrática: regular los conflictos de interés y controlar la financiación de la prensa". ¿La de El País y la Ser también? En cuanto a los conflictos de intereses Begoña tendría que ir a la cárcel. "De lo trascendido hasta ahora, ese plan se centra en los medios de comunicación, para combatir lo que Pedro Sánchez llama "la máquina del fango"". Vamos, la censura.

ABC

"Barrabés consiguió el 90% de sus contratos públicos tras entrar al máster de Begoña Gómez". Pues sí que son amigos, sí. "Su empresa Innova Next se hizo con 20,2 millones de euros en adjudicaciones entre 2021 y 2022, cinco veces más que en los seis años anteriores". "Penalistas apuntan a que la presencia de Sánchez en las reuniones con Barrabés son un indicio más de tráfico de influencias". Vaya parejita de corruptos. Y este habla de regeneración. "A la espera de resolver el recorrido judicial del caso, resulta evidente que la estrategia desplegada por Pedro Sánchez, tratando de deslegitimar al poder judicial y a la prensa, no sólo aspiraba a proteger los intereses de su esposa, sino también a sí mismo", dice con sagacidad ABC.

"A falta de que esta investigación judicial y la de su hermano arrojen nuevas conclusiones, e independientemente de si pueden probarse o no conductas delictivas, es urgente e imperativo que el presidente ofrezca explicaciones. Ya no es sólo el papel de su mujer, ahora es su propia conducta la que puede acabar comprometiéndole". Como dice Ignacio Camacho, "el 'Begoñagate' desprende un tufo de cesarismo extendido a la esfera conyugal como prolongación del poder Ejecutivo". Ni Bonnie & Clyde.

La Razón

"Feijóo: «La verdad es un obstáculo para Sánchez»". "El líder del PP denuncia que el presidente del Gobierno ocultara reuniones de negocios familiares. Critica el intento "poco disimulado de tratar de silenciar a la prensa"". "Feijóo estuvo muy acertado al señalar que «para Sánchez, la verdad es un obstáculo», porque ha dado paso a una política basada en el caudillismo con un partido sometido a los caprichos y veleidades ideológicas de su líder", dice Marhuenda. "El líder del PP reprochó el comportamiento de la esposa de Sánchez y su hermano. Con respecto a Vox recordó que «si le interesa el cambio, no puede torpedear la alternativa de Gobierno». No todo vale en política, pero es algo que ignoran Sánchez y Abascal". Tienen mucho en común, Sánchez y Abascal.

"Vox llevaba tiempo favoreciendo la estrategia del sanchismo. Ahora le ha hecho un gran favor distrayendo la atención sobre los problemas que acosan este verano a Pedro Sánchez y su familia", señala Abel Hernández. Si es que Abascal se comporta como un hooligan de Sánchez.

El Debate

"Manos Limpias presenta un informe a la Fiscalía Europea que sostiene que la UCO «oculta pruebas» para favorecer a Begoña Gómez". La verdad es que la UCO últimamente está haciendo cosas muy raras, como filtrar informes a El País para exculpar a la Doña. ¿También se ha corrompido la UCO, como la policía que detuvo a Nacho Cano?

"Los fiscales del Supremo denuncian que García Ortiz «compromete la legalidad» si continúa imputado en el cargo". "García Ortiz debería marcharse hoy mismo, con oprobio, pero no lo hará porque, para Sánchez, está haciendo muy bien su trabajo. Esa labor consiste en auxiliar al Gobierno en sus delirios, obsesiones y objetivos. Su permanencia en la Fiscalía resume, por ello, la naturaleza del proyecto político de Sánchez, ciertamente inquietante: ocupar con acólitos las instituciones del Estado, someterlas a una perversa hoja de ruta y utilizarlas como arma contra sus rivales", dice el editorial.

"Ante tales precedentes, que Sánchez se permita presentar este miércoles un «plan para regenerar la democracia» no sólo supone un sarcasmo, sino que también es una prueba de su falta de escrúpulos y de límites, una característica definitoria de un cacique, nunca de un presidente democrático". El Debate está en la diana de Sánchez. Ya lo sabe Luis Ventoso, que le pide lo imposible. Que si tiene vergüenza se pire. "Tenga un rescoldo de vergüenza: lárguese. El fiscal imputado, el registro en el despacho de su hermano, los chanchullos de su mujer, las constantes mentiras, los regalos al separatismo… está acabado, dimita". Quién diría que Ventoso es un ingenuo.