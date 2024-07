Sánchez, "desabrido y pasado de rosca es un peligro público"

El Mundo

"La Complutense acudió al juez para conseguir la información que Begoña Gómez le oculta desde el 11 de junio". Así está Sánchez, fuera de sí. El espectáculo que ofreció ayer este mamarracho fue de no creer. Una parodia del club de la comedia. Unos chistes sobre el PP y Vox que sólo reían sus siervos, unas risotadas que no se creía ni él. Le falto hablar de sexo. Hasta Trump es más respetable que este payaso. Qué vergüenza nos hizo pasar a los que no tenemos más remedio que escucharle.

"Desde la tribuna del Congreso, el presidente del Gobierno trató de solemnizar ayer un mensaje político que estigmatiza a la prensa y ahondó en su estrategia de crear una atmósfera de intimidación contra los medios de comunicación que fiscalizan el poder y sus abusos". Y es que en abusos, este chulo macarra da mucho curro. "Pedro Sánchez se presentó en el Parlamento con un fantasmagórico paquete de regeneración democrática, plagado de vaguedades, sin detallar ni una medida. Y con ese aval continuó alimentando la sospecha de que cualquier medio que no se pliegue al relato oficialista es un posible enemigo de la democracia. Una maniobra peligrosa propia de los peores populistas". La cantidad de bulos que soltó ayer fue innumerable. "Este amedrentamiento a la prensa crítica y a la Justicia se ha hecho, además, con la complicidad de varios periodistas". Encabezados por la bien pagá Silvia Intxaurrondo que pagamos todos en TVE, el perrito faldero de Escolar, el grupo Prisa en su conjunto. Manso, da nombres, que los tienen y no se ocultan.

Arcadi Espada también está asombrado. "En apariencia, el presidente Sánchez no se comporta con la prensa de modo distinto a lo habitual. Elige con frecuencia comparecer sin preguntas para que los periodistas sean bulto de sus bulos, selecciona a los entrevistadores por su conducta lanar y su gabinete intoxica y premia a los periodistas, según conveniencia. Nunca ha dado una entrevista a este periódico -yo mismo se la pedí hace un año, sin que su mayordomo Francesc Vallès tuviera la educación de contestar, y eso que le pago- y su obligación era y es hacerlo". Tu hablas de una democracia, Arcadi, y esto es una dictadura. "Ningún presidente mintió con la obstinación y profesionalidad con que Sánchez miente. Su contador de mentiras es puramente trumpiano". Trump no le llega ni a la suela de los zapatos.

Fernando Palmero es rotundo. "Para Sánchez lo importante es el cambio constitucional y la reconfiguración del Estado. Enfrente tiene dos obstáculos: determinados jueces y determinados periodistas. Intentará anular a ambos por cualquier medio. Sin contemplación". Todos a la cárcel.

El País

"Sánchez se ciñe a las leyes de la UE para combatir la desinformación". Carlos Cué y Elsa García de Blas nos cuentan el deplorable y sonrojante papelón de ayer de su amo Sánchez. Como el caudillo ha anunciado que les va a regar de pasta, le tratan muy bien. Son de los periodistas a sueldo que tiene Sánchez a montones. "El PP ataca la regeneración de Sánchez pese a que apoyó en la UE varias de las medidas del plan". PP malo, Sánchez bueno. "El choque frontal con Feijóo obliga al Gobierno a sacar la propuesta con sus socios, que muestran reticencias pero se abren a negociar". Pero qué tonterías decís. Los reyes de la mentira y la desinformación, pero claro, quien paga manda. Saben, como sabemos todos, que se trata de una ley para amordazar a la prensa crítica y vosotros sois sus cómplices. Sois la vergüenza del periodismo.

"Feijóo llevaba preparado un discurso de tono y contenido muy duros ―un fotógrafo del Congreso captó en una instantánea que sus asesores le habían escrito "tono duro" como instrucción para interpretarlo en la tribuna― que dejó sin espacio político al líder de Vox". Si alguien estuvo duro, soltando bulos sin parar, todos desmentidos al momento por Feijóo, fue vuestro amo Pedro Sánchez. Y mientras todo esto pasaba, Pumpido seguía las órdenes de Sánchez de amnistiar a los delincuentes del PSOE.

"Mucho va a tener que esforzarse el Gobierno para mitigar las acusaciones del PP sobre su supuesta intención de perpetrar un asalto a libertades tan fundamentales como la de expresión, opinión, de prensa y bloquear al derecho a recibir opinión veraz", dice Anabel Díez, otra ultrasanchista. Contará con vuestra colaboración, Anabel, os va a pagar muy bien, no te preocupes. Lo malo es borrar los ataques de Sánchez a los medios críticos, la fachosfera como él llama a todo el que no le lama el trasero, borrar la corrupción que se cierne sobre Moncloa, borrar los bulos que suelta uno detrás de otro. Ahí lo vais a tener difícil. Podéis empezar por aconsejarle que de hacer el idiota hablando del divorcio de PP y Vox y se ahorre las risotadas falsas que sonrojan a todos los españoles.

El editorial, lo previsible, salvar al soldado Begoña. El debate "estuvo plagado de insinuaciones sobre los verdaderos motivos de la iniciativa, que para el PP y Vox no es otra que proteger a la esposa del presidente de una imputación por supuesta corrupción. El propio Sánchez dio pie a esa interpretación al anunciar, sin demasiado sentido de la oportunidad, el paquete detallado hoy —de obligado cumplimiento europeo— tras reflexionar durante cinco días de abril sobre su continuidad al frente del Ejecutivo a raíz de la imputación de su esposa. La oposición conservadora se refirió ayer a esa investigación no en términos de crítica política sino como si hubiera hechos probados en vez de un procedimiento judicial altamente cuestionado en términos jurídicos". Unos lametones más, Pepa, que te gana la Intxaurrondo.

"Los medios de comunicación rigurosos deben ser los más interesados en las medidas de transparencia porque la desinformación genera desconfianza en la ciudadanía y erosiona la credibilidad del sistema en su conjunto". ¿Y por qué no informáis de las fechorías de Begoña como habéis perseguido a Ayuso y toda su familia? Eso por no mencionar lo que ha hecho El País con Rita Barberá, con Camps, con Aguirre y cientos de dirigentes del PP. No es un medio, es una cloaca.

La aldea gala de El País, el pobre Daniel Gascón pone a Sánchez en su sitio. "El Gobierno lleva meses atacando a medios para desacreditar informaciones desfavorables. Ayer, el presidente dijo que los bulos son responsables de que el 18% de la población crea que la economía española está en crisis: el pluralismo termina en las opiniones que no nos gustan. Acusó a la oposición de comprar tabloides y líneas editoriales, y prometió 100 millones de los fondos europeos para ayudar a la digitalización de los medios". Para comprar medios, quiso decir.

ABC

"La Complutense también investiga tres pagos por 100.000 euros para la cátedra de Begoña Gómez". Pero no hay nada, machacan desde el Gobierno y sus medios. "Así consta en el informe que la propia universidad ha remitido al juzgado para que investigue si la mujer del presidente incurrió en «apropiación indebida» de esta herramienta". Vamos, que ha robado.

"Ayer, el presidente compareció en el Congreso con las manos prácticamente vacías y recurriendo a su estrategia habitual de atacar a la oposición, polarizando la situación. Sánchez intentó justificar su plan en la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que, a su juicio, debería ser trasladado a nuestra legislación interna cuando lo cierto es que la norma es de aplicación directa. Alberto Núñez Feijóo desnudó sus intenciones reprochándole que «la única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque su mujer está siendo investigada en un juzgado y su hermano también está en sede judicial por cinco delitos»". Y esto es lo que hay, se pongan como se pongan El País, la Barceló, los Ferreras, los Nachos o las Intxaurrondos.

"Sánchez enfanga el debate en el que debía concretar su plan de «regeneración»", cuenta Mariano Alonso, un periodista de verdad. "El presidente se emplea a fondo en una réplica preparada contra Feijóo, con varias inexactitudes sobre el popular". Porque eso es lo que sucedió.

"El Sánchez que clamó, como suele, contra los bulos y la desinformación, y contra los «pseudomedios» o «tabloides digitales» que, señaló, «hacen negocio con la mentira», afirmó desde la tribuna que Feijóo no había llegado a liderar su partido mediante un congreso. Falso, fue un cónclave extraordinario, celebrado la primavera de 2022 en Sevilla, el que lo eligió". Por cierto, Feijóo estuvo rápido recordándoles que a él nadie le había pillado metiendo votos en una urna detrás de una cortina.

"Trató de vincularle con el narcotráfico, esta vez acusándole del secuestro que en su día sufrió el exitoso libro 'Fariña' coincidiendo con su etapa al frente de la Xunta de Galicia. «Convivió pacíficamente con la censura y secuestro de un libro que contaba una verdad tan incómoda como real», le espetó, a lo que añadió: «Lo secuestró uno de los suyos y usted calló», señaló en referencia a Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove (Pontevedra) que abandonó Alianza Popular en 1989. En las redes sociales, el autor de la afamada obra, Nacho Carretero, tuvo que salir a la palestra para precisar que fue un juez quien ordenó ese secuestro y no el PP". Sánchez es la máquina del fango.

Como dice Julián Quirós, "al Gobierno le gusta citar el fantasma de la oposición: la ultraderecha. Pero el elefante en la habitación del Gobierno se llama Begoña y está haciendo colapsar al sanchismo y a su titular".

"La Moncloa y Ferraz favorecen de forma explícita a determinadas cabeceras y emisoras, concediéndoles entrevistas y filtrando información que entraña un inequívoco interés. España, como cualquier otra democracia, debe seguir impulsando mecanismos que garanticen la libertad de información y la independencia de los medios, pero esos objetivos legítimos contrastan de forma evidente con las prácticas de un Gobierno que, por ejemplo, es capaz de situar a un exsecretario de Estado al frente de la Agencia EFE o a una militante en la presidencia de RTVE", denuncia Diego Garrocho. ¿Esto es un bulo, pseudoperiodistas sanchistas, o una verdad como un templo?

La Razón

"Sánchez lanza su ofensiva para controlar la libertad de expresión en España". José Antonio Vera dice que "en España nos viene ahora Sánchez a dar lecciones de periodismo. Ayer presentó su cacareado plan de «regeneración», reconvertido en «Plan de Acción por la Democracia», que en realidad es el plan en defensa de su esposa. Sólo que, en vez de seguir por el camino de las amenazas, ha decidido ponerse la careta de bueno anunciando el reparto de 100 millones de euros para los que se porten bien, y dar de momento el aviso de que no va a permitir que se financien con dinero público pseudomedios con poca audiencia".

"Su «regeneración» es muy simple, y apenas consiste en poner en marcha la «máquina del fango», acusando a determinada Prensa de esparcir «noticias incorrectas» sobre las actividades de su esposa y hermano. La principal manera de hacerlo es ahogando económicamente «a las webs digitales» que «desinforman». Ojo a esa palabra: desinformación. Sánchez con sus expertos decidirán quiénes «desinforman», lo que es el regreso a la censura previa, pues habrá medios que no recibirán un solo euro y no podrán publicar. Como con Franco, pero peor". ¿Y que dice la UE? No se les oye, están muy ocupados con Orban.

El Debate

"El software de Begoña Gómez ofrece a sus clientes informes con logos oficiales y apariencia institucional para ayudarles a captar fondos públicos". Nada, Pedro, que no hay manera de amordazar a la prensa. Vas a tener que fusilar a media España.

Luis Ventoso dice que el presidente/dictador está de los nervios, como para medicarse. "Mi Persona, desabrido y pasado de rosca por los apuros en los juzgados de La famiglia, se lanzó a acusar a Feijóo y al PP gallego de haber «secuestrado» la edición de la novela Fariña, exitosa obra sobre el narco. El presidencial bulo fue de tal calibre que el propio autor del libro, Nacho Carretero, tuvo la honorabilidad de pincharlo de inmediato en Twitter: «Una aclaración: el PP no censuró Fariña, lo censuró una jueza». Bofetada dialéctica épica. Pero no pasa nada, porque impacta en un rostro de acero inoxidable". Cierto, pone morritos, agita la cabecita enferma, pero ni se pone coloraó. "No es de extrañar que Sánchez esté nervioso, que haga gala de una dialéctica dinamitera y faltona y que a ratos hasta se le escapen unas risas extemporáneas y anómalas (que de no tratarse de persona tan templada tal vez invitarían a departir con algún un especialista)". "Por fortuna, tanto Feijóo como Abascal le dieron ayer un buen repaso al líder del socialismo chavista español. Esperemos que la afición se vaya enterando y que la derecha deje de dar el espectáculo y se ponga al tema, que no es otro que intentar echar a quien ha devenido en un peligro público". Del que algunos medios venimos avisando desde hace mucho tiempo luchando contra la poderosísima prensa del movimiento, ese equipo de felación sincronizada de Sánchez del que habla Carlos Herrera.

En Vozpopuli, Miquel Giménez compara el sanchismo con el Tercer Reich. Razón no le falta. El esquema era de una eficacia total: en los informativos se decía lo que le interesaba al gobierno, se callaba lo que pudiera perjudicarlo, los enemigos del Reich eran lo peor, los dirigentes del Reich eran ángeles providenciales, todo lo que hacía el gobierno era bueno y el pueblo alemán vivía agradecido, feliz y contento".

"Como somos generosos y caritativos, debemos decirle una cosa al Conducator socialista. No se canse en elaborar reglamentos, leyes o manuales de instrucciones. Adquiera usted en cualquier librería de lance los dos volúmenes que publicó la editorial Luis de Caralt en 1961, "Propaganda bélica alemana (...) Si no los encuentra, le presto los míos. Ah, y métase los cien millones en publicidad institucional para adictos por ese lugar en el cual la espalda pierde su digno nombre". Ole, ole y ole.

El caudillo lo va a tener más difícil de lo que él cree para amordazar a los críticos. Por mucho que cuente con Nachete Escolar, ese bloguero que no fue capaz ni de acabar la carrera de Periodismo (ni que fuera física nuclear) porque papá Arsenio le enchufó en un periódico nada más empezar el primer curso. Y este mequetrefe viene dando lecciones de periodismo.