Begoña Gómez confiesa al juez Peinado que el Palacio de la Moncloa es su "lugar de trabajo"

Begoña Gómez ha confesado al juez que el Palacio de la Moncloa es su "lugar de trabajo". El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó tomar declaración como testigo a su esposo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el próximo martes 30 de julio en el marco de la investigación abierta por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Joaquín Goyache reconocieron en sede judicial haber mantenido reuniones en el Palacio de la Moncloa. Goyache aseguró haberse reunido con Begoña Gómez y por su parte, Barrabés reveló encuentros con Gómez y con el propio Pedro Sánchez. Las acusaciones populares personadas en la causa, es decir, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y MRPE, han denunciado públicamente que la Moncloa se ha convertido en el particular "centro de negocios" de los Sánchez-Gómez.

En un escrito de 8 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Begoña Gómez que lidera el exministro socialista Antonio Camacho recurre la citación de Sánchez y señala que "como la fundamentación de la providencia recurrida es, para esta Defensa, inexistente por su referencia genérica a todo el procedimiento quizás este recurso deba hacer una mención a que, con independencia de los escritos de las Acusaciones que lo mencionan de forma constante, solo hay una declaración de la que quepa extraer la existencia de alguna referencia al cónyuge de mi representada y, por ello, no hay otros indicios que justifiquen la medida adoptada".

"Concretando aún más, esa declaración sería la declaración de D. Juan Carlos Barrabés Cónsul en la que mencionó que había visto en dos ocasiones al Presidente del Gobierno. En concreto, estas ocasiones de acuerdo con su declaración son: En una ronda de entrevistas con especialistas en Innovación y con la presencia del titular de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20, en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España", añade.

"En este sentido", señala el recurso, "no cabe olvidar que en su declaración el Sr. Barrabés señaló que en esa reunión no estaba presente mi representada. Y por lo que se refiere a la presencia del Juan Carlos Barrabés en la misma y su posible sentido, no cabe olvidar que el mismo manifestó en su declaración ante el Juzgado ser miembro del Consejo de Administración de una de las empresas españolas más importantes del IBEX. Por ello, no estimamos que esta reunión, que formaba parte de una ronda de reuniones de trabajo del Presidente del Gobierno pueda servir de fundamento de la citación que se realiza".

A continuación, la defensa de Gómez reconoce sorprendentemente que la Moncloa es el "lugar de trabajo" de la esposa del presidente del Gobierno: "En esa misma declaración, el Sr. Barrabés mencionó que en otra ocasión en la que acudió al Palacio de la Moncloa, que no se debe olvidar que es el domicilio actual y el lugar de trabajo de mi representada y de su cónyuge, coincidió un momento con el cónyuge de mi representada y que la conversación fue muy breve porque el cónyuge de mi defendida recibió una llamada de teléfono. Tampoco aquí entendemos que exista base alguna para acordar la declaración del Presidente del Gobierno".

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El recurso de la Fiscalía

Mientras tanto, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitaba este martes también anular la citación como testigo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el marco de la investigación contra su esposa Begoña Gómez.

El fiscal pedía "dejar sin efecto la diligencia testifical acordada de Pedro Sánchez para el próximo día 30 de julio de 2024, y subsidiariamente, se permita su declaración testifical por escrito, interesando en todo caso, habida cuenta las circunstancias expuestas y premura en los tiempos del señalamiento e imposibilidad de tramitación y resolución en plazo, aun siendo conocedores del carácter no suspensivo de los recursos, que se deje expresamente sin efecto la misma en tanto se resuelve el recurso planteado, a la vista de su repercusión, y dudas jurídicas expresadas en el presente escrito".