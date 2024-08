La UCO denuncia la falta de documentos de los contratos entre el CSD y la principal empresa de Barrabés

El segundo informe de la UCO en el caso Begoña Gómez ha destacado un hecho llamativo. En ese informe se ha investigado una rama de contratos de Carlos Barrabés con el Consejo Superior de Deportes liderado por aquellas fechas por el socialista José Manuel Franco. Franco ha sido presidente del Consejo Superior de Deportes desde 2021 hasta junio del 2023 y previamente, entre 2020 y 2021, ocupó el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Pues bien, pese al requerimiento de la UCO, no se han podido localizar los informes de apertura de los sobres de la licitación, un hecho clave para conocer si se ha respetado el proceso de neutralidad en la adjudicación de contratos públicos. "No es posible determinar para el caso de las ofertas sujetas a fórmulas el momento exacto de su apertura dado que no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público".

"Tal y como se recoge en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen la licitación, el objeto de la misma es la contratación de un Servicio de apoyo al Consejo Superior de Deportes para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el Consejo Superior de Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", explica la UCO.

"Respecto a este expediente, la documentación aportada por el CSD a tenor del requerimiento judicial es aportada en bloques según áreas funcionales de la entidad involucradas en el proceso de contratación", apunta la policía judicial en el caso Begoña Gómez.

Los documentos requeridos por la Justicia incluyen información del "Servicio de Contratación, en lo que atañe a las fases de preparación, inicio y aprobación, licitación, adjudicación, formalización e incidencias del expediente. Subdirección General de Alta Competición, en lo relativo a la ejecución del contrato. Servicio de Administración Económica y Tesorería, en lo que respecta a la contabilidad, pagos y seguimiento de fondos de la UE destinados al efecto", según relata el sumario judicial. Y "cabe tener en cuenta que entre la documentación aportada no solo obran los documentos definitivos sino también borradores y archivos de trabajo, así como incluso correos electrónicos relativos a al gestión del expediente que, en el marco del requerimiento", fueron aportados "voluntariamente por Irene Pérez Zuliaga, Jefa del Servicio de Contratación del CSD".

Contrato de más de 7,5 millones de euros

La "orden de Inicio" de las licitaciones fue dada "por José Manuel Franco Pardo a fecha de 19.04.2022 en calidad de presidente del Consejo Superior de Deportes. En ella se establece que este contrato de servicios se licita por procedimiento abierto armonizado de tramitación urgente, con un plazo de ejecución de 2 años a partir del 1de junio de 2022, o a partir del día siguiente de su formalización si fuera posterior y un importe máximo sin impuestos de 7.551.962,43 euros", señala la UCO. No se trataba de ningún contrato pequeño: más de 7,5 millones de euros.

Uno de los lotes "es adjudicado a Innova Next SLU" y otro "a PWC Asesores de Negocios SL (B78016375), al cual Innova Next SLU no licitó". Y, "de acuerdo con lo recogido en la memoria económica, la tramitación del expediente es de urgencia, fundamentada en la necesidad de comenzar la ejecución de los trabajos de manera inmediata para ejecutar en plazo el presupuesto de la inversión", destaca la UCO.

"En lo que respecta al Lote 1, los criterios cuya valoración dependen de un juicio de valor tienen un peso del 49%". Ahí se valoran "el enfoque de los trabajos (22%), la metodología de trabajo (15%), la planificación de los trabajos (6%) y el equipo de trabajo (6%)". El restante 51% se valora en base al criterio económico.

Mesa constituida con posterioridad a la firma digital

Y la UCO deja constancia de un hecho relevante: "En lo que respecta a la apertura de sobres de criterios cuya cuantificación depende de la mera aplicación de fórmulas, el informe de comprobación de las ofertas económicas y valoración de ofertas de criterios cuya cuantificación depende de la mera aplicación de fórmulas es firmado, a fecha 01.07.2022". Y, "tomando en consideración las ofertas presentadas que siguen, resulta Innova Next SLU la licitadora que presenta la oferta más ventajosa para los dos criterios sujetos a la aplicación de fórmulas". Pero lo llamativo es que, "siendo la misma fecha, según se consigna en el acta de ese acto, la mesa se constituye con posterioridad a la firma digital del informe acerca de las ofertas sujetas a juicio de valor. Si bien, al contrario que sucede con el resto fases de la oferta —apertura de sobres de requisitos previos y de ofertas sujetas a juicio de valor—, no es posible determinar para el caso de las ofertas sujetas a fórmulas el momento exacto de su apertura dado que no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público".

No se trata de un documento sin importancia: las aperturas se describen en un informe, donde, no sólo se recogen los datos de la apertura, sino también el resultado del concurso, con las puntuaciones obtenidas por cada uno de los licitadores en función de los criterios de valoración previstos en el pliego de cláusulas administrativas del concurso, así como la determinación del adjudicatario resultante, las ofertas en temeridad, empresas pertenecientes a grupos, etc.