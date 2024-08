Sánchez prepara la huida de Puchi en "esta Españita entre Matrix y el Coño de la Bernarda"

El Mundo

"Puigdemont se burla de España y un cómplice Illa es investido presidente". Cómplice Illa, cómplice el Gobierno, cómplice la policía. Como dice Ayuso, no nos extrañaría que el fugado hubiera dormido en Moncloa. "Es un fracaso del Estado de Derecho que Puigdemont no fuese arrestado al cruzar la frontera. Y aún resulta más grave que se le permitiese pasear con normalidad por las calles de Barcelona -al lado de autoridades como el presidente del Parlament, Josep Rull, escoltado por mossos-, darse un baño de masas en un mitin convocado con anterioridad y, después, huir en medio de un amplísimo dispositivo policial que sólo tenía un mandato: cumplir la orden de detención del juez. No lo cumplió, de manera inverosímil, y el hombre que llevaba siete años fugado reapareció, habló y se fue a la vista de todos sin que los Mossos lo detuvieran. El descrédito de un cuerpo de seguridad señalado por plegarse al independentismo es hoy total", dice un indignado editorial. Y pide la dimisión de Marlaska. Pero si estaba ideado y pensado por el Gobierno para burlar al juez.

Arcadi Espada no cree en el pacto. "Presupone una autoridad mágica y consciente, cuando solo hay desidia, torpeza e irresponsabilidad. El apoteósico corte de mangas al Estado abarca desde el presidente del Gobierno hasta el último mozo de escuadra, ese cuerpo infectado de traición y fracaso". "Aquí acabó su carrera. No volverá a ser presidente de la Generalidad. Al fin el verdadero héroe de la retirada: la suya". A cambio de dejarnos a Sánchez. Menudo consuelo.



El País

"Ila, president, Puigdemont huido". "Los socialistas dan cerrojazo al ciclo independentista en Cataluña pese a las trabas de Puigdemont". Y un cuerno, se unen a ellos y asumen su discurso y venden a España. Pero vaya, de esto no tiene la culpa Illa, sino los descerebrados que votan a Sánchez.



El periódico sanchista se dedica a dar por muerto a Puchi, a dar la bienvenida a la nueva España, y poner a caldo al PP. Nada nuevo bajo el sol sanchista. "El ridículo provocado por el expresidente en el último e incomprensible episodio del sainete que mantiene con la justicia española quedará inevitablemente unido a las crónicas de la investidura de Illa. Pero es importante recordar que fracasó en su intento de desestabilizar la jornada con la excusa de una anormalidad artificial. Al final, se impuso la institucionalidad, el tedioso y formalista ejercicio de la política a través de las instituciones y sus reglamentos, que tanta falta hace en Cataluña. Ahora, toca gobernar", dice el editorial. Y pagar.

Según Estefanía Molina, "Puigdemont seguirá siendo el mismo político frustrado hoy que mañana, porque la crisis del independentismo hace tiempo que no se puede paliar con trucos de magia". Podría tirar el Gobierno de Sánchez con sus 7 votos, "pero más allá de las bengalas, la realidad es que Puigdemont sigue atado a la aplicación de la Ley de Amnistía que pactó con Pedro Sánchez", avisa el periódico de Sánchez.

En el periódico sanchista lo dejan claro. "La eventual detención de Puigdemont reventaría la legislatura de Sánchez: si el líder de Junts acaba en la cárcel, este Gobierno no tendrá nuevos presupuestos, solo los prorrogados, ni nuevas leyes que aprobar, hasta que no saliera de ella. En La Moncloa pueden respirar aliviados de que la situación no se haya zanjado por ahora con ese escenario". En algo habrá contribuido Moncloa para que eso no se haya producido. Que no somos tontos. A ver cómo reacciona Junts a este cúmulo de descalificaciones y amenazas por parte del Gobierno al que apoyan.

ABC

"Puigdemont vuelve a humillar al Estado con la complicidad del Gobierno". "Puigdemont deja estupefacción en el Supremo y problemas legales a sus cómplices de huida". Ya se encargará Sánchez de arreglarlo. Lo del Supremo iba en el paquete. Chapu Apaloaza describe con exactitud la España que nos ha dejado el chulo de Moncloa. "Hemos perdido la vergüenza y a Carles Puigdemont". "Huyó porque lo dejaron escapar. Avisó de que iba a venir. Dio la fecha, la hora y el sitio. Llegó por una calle, se subió al escenario del nuevo tiempo del sanchismo, cursi como de los Pecos, y se fue por detrás de esa esquina. La operación policial, por llamarla de alguna manera, se activó después de que escapara, y también resultaba ser de mentirijilla, porque las fuerzas de seguridad del pedrismo no se quedaron ni con la matrícula". Un cachondeo, vaya. Y el Gobierno más callado que una meretriz. "Sánchez, que es de quien depende, le había preparado esta impunidad cómplice y dolorosa a Puigdemont que huía como el Correcaminos por mi Españita que queda a medio camino entre Matrix y el Coño de la Bernarda". Tu no me tiras la legislatura y yo te dejo hacer el indio buarlarte de la Justicia cuantas veces te salga de las narices. Y si alguien levanta la voz es un facha.

Para Pedro García Cuartango, "no cabe la menor duda de que el propósito del prófugo era burlarse del poder judicial y del Estado. Lo logró, pero es cierto que contó con importantes complicidades. La pregunta es cómo es posible que le permitieran organizar este show con absoluta impunidad, desobedeciendo de forma flagrante la orden de detención del Supremo. La única respuesta creíble es que todo estaba pactado de antemano: te dejamos venir y montar el espectáculo y tú desapareces a cambio, evitando las molestias que podría causar tu detención. Salvador Illa obtiene la investidura, Puigdemont vuelve a su refugio y todos felices hasta que el Constitucional convalide la amnistía". El delincuente de Moncloa no se molesta ni en disimular.

Como dice Álvaro Martínez "hace tiempo que Sánchez les perdió el respeto a los españoles, mintiéndoles a la cara como rutina siempre enmascarada en un simple cambió de opinión; ahora ya se ríe de ellos, de todos nosotros, a mandíbula batiente desde La Mareta, Las Marismillas o La Moncloa. En realidad, ayer el fugado no fue Puigdemont, fue él con ese silencio atronador ante la infamia de ayer en el Arco del Triunfo, toda una metáfora de por dónde se pasan, a pachas, la ley el separatismo y el sanchismo". ¿Y qué respeto va a tener ese indecente si hay millones de indecentes que le votan?

La Razón

"Los Mossos y Marlaska fracasan y Puigdemont consigue huir". Venga ya. Le han estaban todos compinchados, y el primero Marlaska. Pero La Razón va más por la vía de El País. "Ahora, lo esencial es que casi tres meses después de las elecciones, Cataluña tiene gobierno en principio para los próximos cuatro años, si bien sujeto a la voluntad de la izquierda nacionalista, y el conjunto de España se enfrenta a un cambio en el modelo autonómico de enormes consecuencias que La Moncloa no va a tener fácil abordar, entre otras cuestiones, porque ni siquiera puede asegurar que tendrá los apoyos necesarios para sacar adelante una ley orgánica que establezca el «cupo catalán». En definitiva, Pedro Sánchez ha salvado un obstáculo más y la Generalitat ha vuelto a manos del PSC. El precio parece excesivo, pero sólo si se acaba por pagar".

Julián Cabrera, sin embargo, cree que "lo de la «operación jaula» con el ministro del Interior Grande Marlaska al frente –menudo papelón– resulto lo más parecido a un episodio de Mortadelo y Filemón, sobre todo porque nadie nacido de madre puede creerse a estas alturas de la película, idas y venidas a Suiza incluidas por parte de destacados miembros de Gobierno y PSOE, que hay un mínimo de seriedad a la hora de afrontar el problema de alguien que, no olvidemos, sigue siendo socio de Sánchez en el Congreso, empezando por la investidura del actual presidente y quedando por ver hasta dónde llega su órdago contra el Gobierno en lo que queda de legislatura".

"En estas horas, el protagonista del folletín que avergüenza a España ante el mundo no es solo Puigdemont, sino un Gobierno débil y maniatado al que solo parece preocupar quién usa el Falcon, la Moncloa y cuando toca, la Mareta. La opera bufa no parara". Está por ver quién está más maniatado, si Sánchez o Puigdemont.

El Debate

"El abogado de Puigdemont asegura que el expresidente se encuentra fuera de España". ¿Seguro que no está escondido bajo la cama de Sánchez y Begoña? "Llarena pide explicaciones a los Mossos y a Interior sobre el operativo para detener a Puigdemont". Pobre hombre. Dice Pérez Maura que "lo que vivimos ayer fue profundamente indigno, cutre y una traición de todos los que tuvieron protagonismo por acción u omisión. La pacífica convivencia de la que alardea Sánchez es esto: la traición. No nos engañemos: el régimen de la Constitución de 1978 está liquidado. Y ayer lo vivimos como farsa. Patético. Porque encima nos intentan convencer de lo bien que fue todo. No tienen perdón de Dios". Aquí Dios ni pincha ni corta. Tienen el perdón y la complicidad de quienes les siguen votando.

Mayte Alcaraz se tira de los pelos. "Ayer los medios extranjeros no daban crédito. Nosotros tampoco. O sí y casi es peor concluir que el primer responsable es Pedro Sánchez, el presidente sin cuyo concurso nada de esto hubiera pasado. La complicidad de dos gobiernos, el de Sánchez y el de ERC, fue imprescindible para que el conejo con mocho saliera de la chistera de Waterloo, para volver a reírse de nuevo de España". "Visto lo visto, Grande-Marlaska debería haber sido destituido fulminantemente a media mañana, si no fuera porque quien lo tenía que hacer, su jefe, es el responsable de todo, el coreógrafo de la performance, a la que colaboraron los Mossos estableciendo una «operación jaula» inútil, cuando al loro lo habían tenido a mano para meterlo entre rejas una hora antes y no habían movido un dedo". Que Bolaños no nos tome por idiotas. Harán lo que les venga en gana, pero al menos que nos cuelen lo de la normalidad porque lo de ayer fue una tomadura de pelo descarada.

"«Bienvenidos al circo»: la prensa internacional carga contra España por el regreso y fuga de Puigdemont". A esto nos ha llevado Pedro Sánchez. Enhorabuena a sus votantes.