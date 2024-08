Su nombre es Have Got Time. Se trata de una sociedad que parece un microcosmos de infinidad de noticias surgidas hasta el momento y ninguna buena. Es la sociedad dueña del chalé que disfrutó el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, al menos durante seis meses entre 2021 y 2022. El chalé estaba ubicado en la costa de Cádiz. Y la sociedad, además, contaba con la asesoría de Víctor de Aldama -comisionista de la trama Koldo-PSOE y contacto de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en las reuniones en Globalia previas y posteriores al rescate de su filial Air Europa. Pero dos asuntos más hacen llamativa a esta sociedad. El primero, que su concurso de acreedores voluntario -no instado de forma externa- se registró el 18 de abril y se autorizó el 16 de mayo. Esas fechas implican que el proceso de lo que hace tiempo se denominaba quiebra dio comienzo dos meses después de una fecha igualmente llamativa: el 21 de febrero de 2024, tras casi dos años de investigación, la UCO detuvo a Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos. La orden fue decretada por la Fiscalía Anticorrupción y destapó un entramado de presunto cobro de comisiones en las ventas de mascarillas en tres ministerios –Interior, Sanidad y Transportes–, dos comunidades gobernadas por el PSOE –Canarias y Baleares– y diversas empresas públicas.

Pero es más. No sólo la quiebra de esa sociedad sucedió tras destaparse la trama en la que figuraba Víctor de Aldama como comisionista estrella. Es que, además, se hizo con un acumulado de deuda con Hacienda de 26.617.721 euros, según consta en la documentación del concurso de acreedores presentado con carácter voluntario para liquidar la compañía, pero después de que la lista oficial del Ministerio de Hacienda plasmase en su listado de deudores a 31 de diciembre de 2023 un importe de morosidad con el Fisco de nada menos que 65.381.491,84.

Es decir, que desde que el caso Koldo-PSOE rondaba ya los mentideros de más alto nivel político hasta la fecha de presentación del concurso se habrían saldado casi 38 millones de deuda con Hacienda. Toda una cifra que debería haber estado disponible en algún momento para poder saldar la deuda en ese volumen.

Eso sí, pese a esa situación no habría tenido problemas para comprar un chalé de lujo utilizado por Ábalos y contar con Aldama como asesor por medio de su sociedad MTM 180 Capital. El chalé en cuestión se encontraba junto a la playa, contaba con una superficie de 250 metros cuadrados en la costa de Cádiz y, supuestamente, la utilización de este inmueble por el exsecretario de organización del PSOE sólo le habría supuesto al exministro el desembolso de la fianza y el primer mes. El contrato de alquiler, además, incluía una opción de compra. La mensualidad del alquiler se situaba en 2.500 euros. Y el inmueble se encontraba en la urbanización Alcaidesa Playa (cerca de Sotogrande), contaba con piscina, jardín y una parcela de 750 m2.