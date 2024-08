Rosa Belmonte compara la situación en Venezuela con la Guerra Civil

El Mundo

"Sánchez cede ante Canarias en inmigración y reubica a cientos". El chulo playa de Moncloa, que veranea en Lanzarote, ha aceptado recibir al presidente canario. "Talento español: las CCAA se preparan para evitar la migración masiva de sus jóvenes más cualificados". "La última Encuesta de Población Activa revela que Extremadura (54,5%), Castilla-La Mancha (53,4%) y Murcia (50,9%), junto a Ceuta y Melilla, son las únicas regiones en las que más de la mitad de la población residente no ha culminado la ESO. Esta brecha no obedece a criterios académicos, sino a una galopante merma de oportunidades en estas comunidades, sobre todo en materia de empleo e innovación", dice el editorial. "La descentralización institucional ha permitido mejorar la prestación de servicios públicos en un proceso de convergencia territorial espoleado por los fondos europeos. Hoy es evidente que el Estado de las Autonomías es indisociable del estado de bienestar. De ahí la gravedad de la quiebra en la solidaridad interterritorial que supondría la soberanía fiscal para Cataluña, cedida por el PSOE a ERC. Una medida que también afectará a los jóvenes del resto de España, cuya precariedad ya se ve prolongada a causa de decisiones cortoplacistas como el alza de las pensiones y la subida unilateral del salario mínimo. Luchar contra la desigualdad no requiere palabras sino hechos, como centrarse en reducir el desempleo, España -con un 28,3%, sigue siendo el país con más paro juvenil de la UE-, mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los jóvenes y facilitar su acceso a la vivienda. La cohesión social y territorial pasa por un gran pacto de país entre generaciones que asegure un futuro en el que contemos todos". Parole, parole, parole.

Eduardo Álvarez está indignado con la costumbre que de Sánchez de dejar solo al Rey en los viajes al extranjero. "Haciendo oídos sordos a toda crítica, Moncloa da por bueno que se trata de un asuntillo menor, que a fin de cuentas sólo afecta a la primera autoridad de la nación, y confía en que a la ciudadanía en general lo que se le deje hacer al Monarca le importe poco menos que un bledo". Es costumbre en Sánchez hacer oídos sordos a toda crítica. Sanchismo puro y duro." Así las cosas, se entendería llegado el momento de un golpe en la mesa del propio Rey, una figura inexcusablemente neutral pero que no ha de ser neutralizada. Y, obligado antes que nada a guardar y a hacer guardar la Constitución, nadie puede imponerle que siga viajando por el mundo sin la cobertura que la Carta Magna establece". No tientes a la suerte, Eduardo, que Sánchez es capaz de mandar a Óscar Puente a acompañar al Rey. Mejor solo que mal acompañado.

El País

"El turismo enfila otro récord pese a las protestas por la masificación". El editorial habla de los molinos que han destruido el paisaje de España y Europa. "Hasta cinco comunidades autónomas han aprobado o anunciado en lo que va de año regulaciones restrictivas contra la implantación de plantas fotovoltaicas en sus territorios. La Rioja ha decretado una moratoria para nuevas instalaciones; País Vasco y Aragón han creado sendos impuestos medioambientales a los parques eólicos y fotovoltaicos; Asturias tiene previsto publicar a finales de año el decreto que regulará la implantación de parques de baterías que almacenan electricidad, y Canarias quiere hacer obligatoria la participación local en las empresas que instalen los proyectos. Estas regulaciones se justifican en la protección del medio ambiente y el paisaje. Según el sector, se trata de trabas crecientes contra la energía fotovoltaica que amenazan con eliminar la ventaja competitiva de que goza España en este ámbito". Es que son un veradero espanto. Y ademas asesinos de pajaritos.

"El equilibrio no resulta fácil. Hay que acelerar la transición energética al tiempo que no se puede pasar por encima, precisamente, de la protección del medio ambiente. Tampoco dejar de lado a las comunidades que deben alojar las instalaciones. Debe haber un marco regulatorio claro y mayor coordinación entre administraciones. Pero sin perder de vista que la apuesta es clara, la oportunidad como país es única y no hay marcha atrás". Ya veremos. Ya se han dado marcha atrás en muchas comunidades. Si los vecinos se ponen serios, claro que se puede dar marcha atrás y que se pongan los molinos en Moncloa y los jardines de las casas de los dueños de El País.

ABC

"El entorno de Bildu exige a los socialistas vascos que aceleren la liberación de etarras". Que los golpistas catalanes ya están todos en la calle, ¿qué hay de lo mío? Juan Fernández Miranda se pregunta por la independencia de los jueces. "¿Intuye usted lo que va a pasar en las negociaciones para elegir el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial? No me refiero a si sabe usted el nombre, sino a si usted cree que los veinte vocales del CGPJ van a votar en función de la etiqueta «conservador» o «progresista». O dicho de otro modo: ¿los diez vocales elegidos por el PSOE y los diez del PP están actuando en bloque? ¿Usted qué cree?".

"La independencia de nuestros jueces es altísima a pesar de que el Gobierno ha puesto de moda el término inglés 'lawfare' (mi palabra candidata a ser aceptada por la RAE en 2024) para desprestigiar a la Sala II del Tribunal Supremo, la de Manuel Marchena, la que ha dicho que la amnistía es inaplicable. Lo que no cuenta Puente es cuántas querellas contra Sánchez o Bolaños han sido archivadas por esa misma Sala, que si quisiera tumbar al Gobierno lo tendría muy fácil pero no estaría haciendo su trabajo".

Mientras, Rosa Belmonte se preocupa por Venezuela. "En Venezuela, primero capturan a los que protestan y disienten y luego se arma la orden de detención del que estaba en una lista con nombre, apellido, dirección, familiares… A cien dólares la pieza. A las fuerzas de seguridad de Maduro se une una sociedad civil delatora que transmite dónde están esos malditos fascistas. Como algunos porteros durante la Guerra Civil". Hay cosas que nunca cambian.

"El Gobierno español ha pedido la publicación de las actas y suscrito una declaración conjunta de la Unión Europea y otros países para exigir a Maduro que ponga fin a la violencia y libere a los detenidos. Y ya está. El PP pretende que el Congreso vote si reconoce a Edmundo González como presidente. En el primer pleno de septiembre. Para que todos se retraten". Lo lleva claro. Si el ejército no le da la espalda a Maduro, no habrá quien le eche.

La Razón

"Sánchez pasa fuera de España un día a la semana en esta legislatura"." El Jefe del Ejecutivo se esconde ante la complicada situación con sus socios y los problemas domésticos en la agenda internacional". "Pedro Sánchez se marcha de viaje a África con paradas en Mauritania, Senegal y Gambia con el propósito de reforzar la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular", dice el editorial. Pedro se marcha de viaje. Punto. S"ánchez, que pasa unos días de descanso estival en Lanzarote, ha tenido a bien atender la petición del presidente Clavijo con un encuentro el viernes después de las denuncias canarias por ignorarlo, como ha recogido este periódico".

"La inmigración irregular ha doblado su volumen en lo que va de año, pero en los despachos oficiales prima desgastar a la oposición por encima de todo. Hay enormes dosis de hipocresía y demagogia en Moncloa, y también inhumanidad. Sánchez vende otro viaje a África para no se sabe qué más allá de que los flujos de desesperados se aceleran y las mafias se enriquecen. Pero no ha tenido un minuto en Lanzarote para visitar los centros de acogida y conocer a los equipos que trabajan en la primera línea". Estaba en la playa, caramba.¿Qué le importan a él los trabajadores de los centros de acogida?

Menos mal que Pedro Narváez nos habla de cosas veraniegas y nos saca del sopor de la prensa de hoy. No a los nudistas. "El alcalde de Oleiros, el sitio tan molón y pijín frente a Coruña, cree que las playas nudistas son un prostíbulo". "El caso es que lo que hoy es noticia es que la señora de las tetas fustigaba a los que entran en su terreno con un adosado textil. Perdonen si son ustedes de la misma religión que la señora, pero el nudismo es la estupidez puesta al sol, el cuerpo deliberadamente absuelto de la culpa de ser bello". Con lo bien que se está con traje de baño.