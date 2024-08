"Qué gusto irse de puente con un portazo tan sonoro que se cabree media España"

El Mundo

"Agentes infiltrados en el despliegue en Barcelona por Puigdemont: "Hubo nervios en Interior tras la fuga, pero también entonces se priorizó a los Mossos"". "El Gobierno se atasca en la "solidaridad" incapaz de explicar su pacto fiscal con ERC en Cataluña. La ministra de Hacienda ha pasado en 26 días de negar el concierto económico a avalarlo "al 100%"". Sanchismo en estado puro.

"El balance parlamentario del primer año de esta legislatura, que arrancó el 17 de agosto del pasado año, muestra no solo la parálisis de un Gobierno en minoría, sino las servidumbres de su dependencia del independentismo. Pedro Sánchez está lejos de gozar de un respaldo parlamentario estable", dice el editorial. "El bloque que invistió a Sánchez tras el 23-J hace agua, lo que acentúa la atrofia reformista. La debilidad del Gobierno es tal que ha visto vedado incluso el atajo legal de los decretos ley por sus ataduras con Junts". "La huida de Carles Puigdemont, permitida por los Mossos pero también por el Gobierno -Interior desplegó 15 controles en la frontera cuando el prófugo ya se había ido de Barcelona-, no ha frenado a los socialistas en su voluntad de seguir acordando la reconfiguración del Estado con socios disolventes de la nación. Ni siquiera la entrega al independentismo le está sirviendo a Sánchez para garantizar la viabilidad de una legislatura exangüe".

Y mientras, en Venezuela, Maduro resiste. "Lula y Petro, partidarios de una repetición electoral en Venezuela". Traidores, ya extrañaba que hubieran mostrado al principio un poco de decencia. ¿Para qué? ¿Para que Maduro no sean tan descarado en sus usos fraudulentos?

El País

"El chavismo y la oposición rechazan la propuesta de Lula y Petro de nuevas elecciones o un Gobierno de coalición transitorio". Ideas de bombero para salvarle la cara a Maduro." La iniciativa de los presidentes se ha topado con una primera negativa, tanto por parte de Diosdado Cabello como de María Corina Machado, sin que Maduro y González se hayan pronunciado". ¿Repetir el fraude?

Patricia Gosálvez admira a la tipa del chiringuito gallego madrileñofóbica. "Qué gusto irse de puente con un portazo tan sonoro que se cabree media España. Cogerse unos días con un ahí os quedáis que salga en la tele y haga rabiar a todas las cuentas con banderita de las redes sociales. Lo ha hecho un bar en la playa de Mera (Oleiros, A Coruña), con nombre medio pijo, medio Ikea, Puerto Martina Baar (dos aes), y espíritu de "taberna bucanera" según pone en su toldo. Un toque canalla". "Dicen estar hartos de tanto "tonto de la meseta" y cansados "de la prepotencia de esta gente", declarándose espacio libre de fodechinchos, como se llama en Galicia a los turistas irrespetuosos, especialmente madrileños". Especialmente no, Patri, no le quites el gustazo del odio a esa tropa: madrileños, a secas, esos tontos que aguantan año tras año que les corten el metro para que el resto de españolitos de provincias vengan a hacer las compras a Madrid.

""Nosotros vivimos todo el año donde tú veraneas", dice el mensaje del bar, que bien podría servir de lema en las manifestaciones que denuncian el turismo masivo que destroza la identidad y el tejido social de tantas ciudades, Madrid entre ellas". Ya te digo, que venga esa gentuza al centro de Madrid a sentarse en una terraza.

"Se entiende el rencor al bárbaro vacacional, la gente puede ser muy idiota, pero hay algo que chirría en los ejemplos del insufrible comportamiento de los de fuera según los del chiringuito de Mera. Es de fodechincho, por ejemplo, preguntar "de serie" ¿qué tienes de pincho?, pedir un roncola para compartir entre dos o ver si hay aperitivo apto para celiacos. Todo depende del tono, pero así, blanco sobre negro, no parece demasiado pedir en un bar". Es más, si eso le molesta más le vale que cierre, pero para siempre. O que ponga una casa rural y que los inquilinos hagan la compra en el Mercadona más cercano y no gasten un euro en el pueblo.

"Sin embargo es ferragosto y los ánimos de quienes trabajamos están encendidos. Con este calor, todo el mundo de fiesta y encima la gente pidiéndote unas aceitunitas o una columna fresquita de verano, que total no cuesta nada. Y es lo que toca, pero hay días que dan ganas de cerrar el chiringuito de un portazo". Cierto, Patri, agosto es muy duro para estar currando. Y más con periódicos dando la matraca todo el día con Illa y Maduro.

ABC

"Albert Boadella: «Illa no va a desactivar el nacionalismo, es un monaguillo de Sánchez»". Pues claro que no, no hay más que ver a los voceros que nos lo repiten hasta la saciedad. "La investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha sido presentada por el aparato de propaganda del PSOE como una nueva etapa que pone fin al proceso independentista. Titulares de la prensa afín y afirmaciones de portavoces dan por hecha la inauguración de una época idílica de estabilidad alejada de las pulsiones separatistas. Tales mensajes son, realmente, una exhibición de impotencia y voluntarismo ante el hecho irrefutable de que Illa ha conseguido la investidura tras aceptar un programa soberanista dictado por ERC, aunque fácilmente digerido por el socialismo catalán", dice el editorial.

"El acuerdo entre PSC y ERC sobre un concierto económico, la inmersión lingüística y la red diplomática propia no proyecta un futuro de lealtad constitucional con el resto de España, ni de estabilidad en el seno del Estado. Que un socialista defienda tales compromisos no los convierte en menos lesivos para España que si los defendiera un separatista. Por el contrario, los agrava, porque implican la adhesión del socialismo a unos postulados inconciliables con sus premisas igualitaristas y con los fundamentos del orden constitucional de 1978". La desaparición del PSOE como partido nacional.

"El PSC nunca ha aprovechado la debilidad del nacionalismo para combatirlo, sino para sustituirlo con estrategias menos burdas, pero no menos peligrosas. Illa pide aplicar la amnistía confrontando con el Tribunal Supremo, avala a los Mossos sin criticar su connivencia con la fuga de Puigdemont, asume la inmersión lingüística como estrategia «nacional», disfraza de federalista una apuesta confederal y defiende un concierto económico de tufo decimonónico y predemocrático. Illa encarna una novedad de segunda mano". Lo mismo hubiera dado que gobernara Puigdemont.

La Razón

"El ninguneo del Gobierno al Senado: Sánchez solo ha estado una vez en un año y ha habido 92 ausencias de ministros". El Senado nunca ha pintado nada, no nos pongamos ahora hipocritillas porque el PP tiene ahí la mayoría. "Moncloa, en lugar de atender a sus obligaciones constitucionales con la Cámara Alta, ha hecho todo lo posible por desactivar sus facultades en un ejercicio de filibusterismo que retrata su catadura política, pero también su vulnerabilidad. Han sido meses de una continuada campaña de descrédito y deslegitimación capitaneada por el Ejecutivo contra el Senado convertido en un ente menor y de naturaleza territorial frente al Congreso, donde «reside la soberanía popular», según el dogma sanchista", se queja el editorial. "Ha sido una tesis enarbolada no una vez, sino de manera reiterada a sabiendas que era una mentira escandalosa y grosera, y un atentado a la norma fundamental, pues la soberanía nacional reside en el pueblo español y las Cortes Generales representan a ese pueblo y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado al mismo nivel". Y un cuerno. Todas las leyes que pasan por el Senado y son rechazadas vuelven al Congreso de los Diputados. Repito, el Senado no pinta nada, y el PP lo sabe.

Así que volvamos al chiringuito madrileñofóbico que es la única novedad fresquita de la semana. "Hay que ser mezquino para señalar colectivamente a «los madrileños» como el chabacano extranjero y creerte tú el colmo de la educación pero, eso sí, negarte a servir agua en tu bar para los pequeños. ¿Quieren cerrar? Pocos días me parecen. Este hecho ha desembocado en un animado debate en redes sobre la calidad humana de mis convecinos, seguramente los más hospitalarios de la Península Ibérica, en el que me niego a participar", dice Ulises Fuente, madrileño harto del verano y de que le insulten por ser de donde. Vuelve feliz a su ciudad tras unas penosas vacaciones.

"El debate está abierto. Seguimos sin encontrar la manera de mantener una relación sana entre el turismo como principal actividad económica y sus efectos entre las poblaciones que lo reciben. Pero podríamos empezar por cambiar el turismo de masas por el de personas. Quizá lo logremos". Claro. Y por favor, que los de fuera se repartan durante todo el año en lugar de venir todos a Madrid a la vez en Navidad para ver las luces y hacer compras. Complican mucho la vida a los madrileños de todas partes de España que viven y trabajan en la ciudad que también es suya.