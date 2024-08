Yolanda, "el pulpo con mechas más pegajosa que el Loctite Súper Glue, huye de la 'gente'"

El Mundo

"Los Mossos buscan en su cúpula a un topo que ayudó a escapar a Carles Puigdemont". Y Illa ha tenido que consolarlos del ridículo universal. "Illa se estrena con una visita al cuartel general de los Mossos d'Esquadra para trasladarles su "pleno apoyo" tras la fuga de Puigdemont".Venga, chicos, que no es para tanto, que es lo que quería el presidente y por eso mando a Marlaska de vacaciones. Y también sabemos que maldita las ganas que tenías de detenerle, ya lo dijo el jefe.

"Interior responde a Llarena que no detectó a Puigdemont en la frontera y sólo activó recursos "extraordinarios" tras la fuga". Y Llarena salió corriendo al baño a hacer pipí de la risa que le entro. Vamos, Marlaskita, que uno ya tiene sus años.

David Mejía dice que todos somos culpables. "No se juzgó a la abúlica sociedad alemana que hizo posibles los delirios del nazismo, ni a los miles de vascos para quienes el terror de ETA era un ruido de fondo tan pesado como las voces que se atrevían a denunciarlo. Hay procesos que necesitan la cooperación necesaria de masas pasivas e indiferentes". "Ahora que asistimos a la degeneración acelerada de nuestra democracia está bien recordar que ni sus responsables directos ni sus cómplices parlamentarios y mediáticos podrían recorrer esta senda sin la cooperación necesaria de millones de ciudadanos indiferentes". No especifica Mejía qué es lo que pueden hacer esos millones de ciudadanos. Cuando se les ha citado a manifestaciones, han acudido en masa, cuando se les ha llamado a las urnas, han votado como buenos ciudadanos para frenar al autócrata. Pero el sistema español, eso que llaman monarquía parlamentaria, no permite gobernar al que gana, sino al que vende a su madre por un voto. Y vaya, eso deprime bastante y es lo que provoca no indiferencia, impotencia.

El País

"21 días seguidos en riesgo por altas temperaturas: así se han disparado las alertas sanitarias en las grandes ciudades españolas". Cómo estará la cosa informativa que hasta abrimos el periódico con una charla de ascensor. En fin, es de lo que habla todo el mundo: ¡qué calor!

"La ONU concluye que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas "de integridad y transparencia"". Pues hala, ya estamos todos. ¿Todos? Ah, no, que falta Zapatero, al que parece que le ha comido la lengua el gato, con lo locuaz que es siempre para decir tontadas. "Las fuerzas armadas venezolanas se convierten en el sostén político de Maduro". Sí, claro, sin las fuerzas armadas Maduro habría salido huyendo a los brazos de Putin.

El editorial vuelve a darnos la turra con las bondades de Illa. "El nuevo Gobierno catalán presidido por Salvador Illa ha echado a andar tras un complicado pacto con Esquerra Republicana y Comuns-Sumar que ha obligado a importantes equilibrios en su composición pese a estar formado, en principio, por un solo partido, el PSC. El president ha recurrido a cuadros de su partido en ayuntamientos, en el Parlamento catalán y en el Gobierno central. Pero la mitad del Gabinete está formado por independientes y por personas procedentes de otras tradiciones políticas, singularmente dos dirigentes de la antigua CiU y dos cargos nombrados en su día por Esquerra Republicana. Esta amalgama pretende representar no solo los complicados equilibrios de la mayoría de la investidura sino también la complejidad de la propia sociedad catalana que ha dejado tras de sí el proceso independentista". Qué plastas son los medios sanchistas. Que sí, que sí, que Illa es cojonudo, como Illa no hay ninguno.

ABC

"La oposición venezolana, a Albares: «Zapatero fue solo un correveidile»". "El Gobierno respalda la labor del expresidente pese a su silencio y presume de haber reclamado las actas". "El PP ve insuficientes las iniciativas del Ejecutivo y le pide que reconozca la victoria de Edmundo González". Pues no pide nada, el PP. "Zapatero lleva quince días sin pronunciarse sobre lo ocurrido en las elecciones venezolanas pese a que fue un testigo privilegiado del proceso, invitado especialmente por Maduro como miembro del Grupo de Puebla". Mudito, mudito.

Juan Fernández Miranda no se acaba de acostumbrar a las mentiras de Sánchez, algunos son muy duros de mollera. "En un debate electoral en 2019 Sánchez dijo: «A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont y yo me comprometo aquí y ahora a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española». Visto lo visto, ¿se puede ser más hipócrita? Ha pasado exactamente lo contrario y Sánchez sigue de vacaciones". A ver, señor Juan Miranda, ¿cuándo va a admitir que Sánchez es el mayor embustero de la Historia, que se recrea en sus mentiras, que es un psicópata de libro?

"Dicen en La Moncloa que gracias a Sánchez se le ha dado la vuelta al problema catalán, y es verdad: hemos pasado del «Espanya ens roba» al «Catalunya ens roba». Lo primero era una ensoñación, lo segundo es una amenaza real que el presidente entrega a los independentistas".

La Razón

"Los jueces, contra la presión por la amnistía". Los jueces pueden decir misa. Sánchez necesita la amnistía para seguir en Moncloa y habrá amnistía como sea. "Es un tiempo amargo para la historia de la democracia española, aquel en el que el poder político se ha empeñado en poner su colosal fortaleza al servicio de la demolición de los contrapesos y equilibrios del sistema que nos protegen a los ciudadanos de las ambiciones absolutistas. Llevamos semanas de campañas descarnadas e insidiosas sin veladura alguna del presidente, los ministros y sus acólitos contra los magistrados que mantienen una lectura jurídica discrepante con la de Moncloa y que como es preceptivo han decidido recurrir contra la estafa con una exposición tan concluyente como rigurosa", se duele el editorial.

"Algo así sería inconcebible en cualquier otro estado de la Unión Europea, pero la degradación institucional de España es un proceso desbocado desde que la izquierda entendió que su poder estaba en peligro al perder el favor de los ciudadanos. Vemos aún estupefactos a un gobierno que se reclama democrático y que embiste con alevosa hostilidad contra la separación de poderes, sacrosanto fundamento del estado de derecho, minando la confianza indispensable en la justicia por estrategia política. Que Bruselas alertara de esta involución democrática no ha removido conciencias ni moral en el bloque del poder". Si el gobierno se pasa por el arco del triunfo las advertencias de Europa por algo será.

El Debate

"Sindicatos policiales afirman que el informe de Interior sobre la fuga de Puigdemont «intenta quitar culpa» a los Mossos". Claro, es que no fueron sólo los Mossos, Markaska también tuvo algo que ver para que a Sánchez se le escapara Puchi.

Cambiando de tema, que ya va siendo hora, Luis Ventoso nos habla de Yolanda, nuestra Yoli. "Ante las cámaras se muestra más pegajosa que el Loctite Súper Glue de fuerza suprema. Soba todo lo que se mueve, repartiendo besos y abrazos de manera nerviosa, siempre con una sonrisa enorme, casi una carcajada de dicha. El vídeo de su masaje a Lula en su investidura es de colección. Al veterano brasileño se le veía pasmado y agobiado ante aquella especie de pulpo con mechas que se le venía encima y no paraba de toquetearlo".

"Pues en la era de los móviles todo se sabe, no hay escapatoria. Yolanda descansa estos días en Bayona, excelente destino, por cierto (¡esa puesta de sol en Oia!). Allí se ha dejado ver pavoneándose en un figón clásico de Sabarís y también ha ocurrido lo que ha contado Ana Mellado en este periódico. En sus andanzas bayonesas, la vicepresidenta de «la gente» pasó al dado de dos chavalitas, que al ver a la famosa política la abordaron para pedirle una foto con ellas. ¿Y qué pasó? ¿Las llenó de besos y sonrisas como a todo lo que se le pone por delante cuando hay una cámara? Para nada. Les negó la foto con mueca displicente y pretextando que «estoy de vacaciones» (lo cual es cierto, pues no pega un palo al agua desde finales de julio)". Vamos, que los sobeteos de la Yoli es su forma de trabajar. Así nos va.