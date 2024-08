El "ministroll" Puente logra cabrear hasta a Pumpido

El Mundo

"El Supremo y el Constitucional se revuelven contra la injerencia del Gobierno para amnistiar a Puigdemont". Y es que el gorila ministro de Pedro logró cabrear ayer hasta a Conde Pumpido. "El ministro Óscar Puente concitó ayer el rechazo tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, que se revolvieron contra sus críticas por no amnistiar a Carles Puigdemont y contra su afirmación de que el TC acabará corrigiendo esa decisión". ¿De dónde habrá sacado Sánchez a este orangután?

En cuanto al desastre en los trenes, "la puntualidad de la alta velocidad caía ya al 86% antes de que Puente culpara a Talgo", así que guarda la navaja, muchacho, el problema ya existía, y lo que tienes que hacer es dejar el golf y solucionarlo.

Jorge Bustos está harto de los veranos que nos da Sánchez." Otra de las cosas que nos quiere arrebatar el sanchismo es el derecho a la desconexión estival, y no debemos dejarnos". "Cosa distinta es que vacacionen los traidores. Cosa distinta es que quienes canjean la silla de Illa por la solidaridad territorial puedan beneficiarse de un descanso blindado a nuestra crítica. No ha de haber reposo para ellos. No lo habrá en septiembre, desde luego, pero tampoco antes, como bien sabe el golfista que nominalmente se ocupa de la degradada red de transportes. En efecto, un ciudadano ha importunado a Óscar Puente mientras jugaba al golf, con más voluntad que hechuras, inquiriéndole por Puigdemont entre hoyo y hoyo. Y lo siento, pero en las presentes circunstancias no puedo desaprobar la intromisión en las vacaciones de nuestro ministroll, miembro de un Gobierno condenado a recoger en la calle lo que siembra en despachos suizos y en timbas clandestinas donde se apuestan los servicios públicos de todos sobre el tapete de unos pocos". Jugando al golf con la gente tirada en las estaciones. Con lo pijo que es ese deporte y el agua que gasta.

Emilia Landaluce compara cómo se porta la izquierda con Kamala mientras ignora a Corina. "La designación de Kamala Harris como candidata demócrata (su éxito en la recaudación, los apoyos, la posibilidad de que gane a Donald Trump) la han convertido en carne de post/declaración de intenciones. Poner una foto de Kamala es ser feminista, progresista y, sobre todo, implica luchar contra el fascismo, que es lo que la izquierda (y parte de la derecha) ve en el candidato republicano. Las redes, los perfiles, son una muestra de lo que queremos que el mundo sepa de nosotros. Desde hace días, muchas amigas (lo somos afortunadamente) se ponen la foto de Kamala porque dicen lo que quieren decir de ellas mismas. Les da ese filtro de superioridad moral. De estar con una causa justa. La satisfacción de estar en el bando adecuado. Lo extraño es que ninguno de estos perfiles elijan una instantánea de María Corina Machado para simbolizar la lucha contra el fascismo". Y si la matan no dirán esta boca es mía.

"Lo que pasa es que el de Venezuela no es un asunto cómodo para la izquierda. Las indecencias (seguramente criminales) de Zapatero, el apoyo de Irene Montero, las tres comidas al día de Errejón, la tibieza de Sánchez... emborronan ese perfil que la izquierda quiere mostrar de sí misma. (Y lo paradójico es que Kamala sí que ha apoyado la reivindicación de la victoria de María Corina)". "Es inevitable pensar que cierta izquierda no reconoce que una mujer, María Corina, esté a punto de acabar con un tirano. Y es tan triste que no se admita que Venezuela es una dictadura como que María Corina es una mujer, una heroína, frente a un tirano. Qué pena". La izquierda española es una banda de miserables.

El País

"El PSC se reorganiza para gestionar las mayores cotas de poder de su historia". "El Ejecutivo de Salvador Illa, que apela a la socialdemocracia y al humanismo cristiano, celebra hoy su primera reunión tras el nombramiento de sus 16 consejeros". Lo dicho. El sanchismo prepara el terreno para colar el cupo catalán dando la tabarra con las bondades del Illismo.

El editorial pide detener la represión en Venezuela, paren las máquinas. "El Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una ola represiva sin precedentes, lo que ha obligado a los principales líderes de la oposición a resguardarse por miedo a ser detenidos. La única luz en el callejón en el que se encuentra Venezuela proviene de la iniciativa de Brasil, Colombia y México, que pretenden lograr una salida negociada a la crisis poselectoral y que ha logrado acaparar el apoyo de la mayor parte de la comunidad internacional". Que presente las dichosas actas de las mesas electorales".

"Todos los ojos están puestos en el intento de Brasil, México y Colombia que, si bien ha encontrado gestos de aprobación públicos por parte de la oposición, ha sido recibido con cierta indiferencia por un Nicolás Maduro que no ha hecho más que atrincherarse desde la noche electoral de hace dos semanas. La represión que ha emprendido, con más de 2.000 detenidos, según él mismo ha celebrado en más de una ocasión, debe parar de inmediato. Es imperativo que frene la persecución a los líderes opositores, así como a aquellos que salieron a protestar contra las irregularidades de la noche electoral, como un primer paso de que está dispuesto a negociar y no a mantener una deriva totalitaria". Bravo Pepa. Y a todo esto, ¿dónde está Zapatero?

ABC

"Illa relanzará la acción exterior catalana tras el acuerdo con ERC". "El nuevo consejero, «españolista» según Junts, buscará recuperar el prestigio internacional perdido con el 'procés'". "El pacto de investidura obliga al Govern a ampliar la red de embajadas y crear un cuerpo diplomático propio". Igualico, igualico que los indepes. El procés continúa al mando de un tío con aspecto de sepulturero.

Ignacio Marco Gordoqui reconoce que" nunca he acertado un solo movimiento de Pedro Sánchez. Siempre le he subestimado". Sin embargos, otros le pillamos el rollo enseguida. Con la primera mentira de que no pactaría con Podemos. Ahí se quitó la careta. "¿Le sigue en su enloquecida deriva la mayoría social de la que tanto alardea? Ni idea, porque siempre ha tenido la cautela de ocultar sus intenciones antes de celebrarse las elecciones. Nadie vota lo que propone, pero todos en el partido aceptan lo que hace". Si sólo fuera en el partido no habría que preocuparse. "No solo cambian de opinión con frecuencia, sino que lo hacen todos a la vez y en el mismo sentido, según suena el silbato que emite La Moncloa". Sin olvidarse de sus medios de comunicación, que son casi todos.

"Pues, desde la ínfima altura profesional que me da el no haber acertado nunca con este hombre, le apuesto a que no conseguirá sacar adelante lo acordado con ERC. ¿Les ha engañado otra vez? No. Él lo intentará, eso seguro, pero no creo que consiga los 176 votos que necesita para modificar la Lofca en el Congreso. Aquí hay demasiados agraviados y muy pocos beneficiados. El 96% de los votantes del PP están en contra de la cesión. Si, ya sé que todos son despreciables habitantes de la 'fachosfera', pero no se olvide de que gobiernan en comunidades autónomas donde viven más de dos tercios de la población española. No resultará sencillo convencerles de la ganancia que les supone (?) este terrible pacto bilateral". Cuidado, Ignacio, de todos es conocido que Sánchez ha vendido ya a su madre por permanecer en Moncloa. Pero le queda más familia.



La Razón



"Junts convoca un congreso extraordinario en octubre para relanzarse como «alternativa» a Illa". No tenían que haber dado sus votos a Sánchez. Ahora, a pagar las consecuencias. "Los posconvergentes buscan incorporar a los disidentes de ERC a «una nueva estrategia independentista» que podría terminar con su apoyo al Gobierno de Sánchez". Es que son tontos de baba. ERC no dejará caer a Sánchez jamás.

Marhuenda cuenta que Sánchez está encantado con Puente. "He de reconocer que Sánchez acertó con Óscar Puente. No importaba la cartera, sino nombrarle ministro para que fuera el vocero del sanchismo. Es uno de esos personajes imprescindibles para los medios de comunicación, porque nos da titulares". Pues sí, no como Illa. "Otro aspecto positivo de Puente es que es un auténtico creyente del sanchismo. A diferencia de otros colegas suyos no es un converso. La mejor forma de detectar a un licenciado en Derecho pretencioso es cuando aduce que es un jurista" Marhuenda, Puente es un idiota y un gorila, no un jurista.