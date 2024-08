Illa arranca a gobernar con presupuestos prorrogados y ERC y Junts preparan sus congresos

Primera medida ejecutiva de Salvador Illa. Gobernará con presupuestos prorrogados y ordena a su consejera de Economía, Alicia Romero, comenzar a negociar los presupuestos del año que viene. Según fuentes socialistas, no tenía sentido abrir ahora una negociación para unos presupuestos que iban a estar en vigor un máximo de tres meses. Y eso con suerte. De modo que gobernará con la prórroga de los presupuestos de 2023, los últimos que aprobó ERC gracias al voto de socialistas y de los comunes, la versión catalana de Sumar. Los números de 2024 no fueron aceptados por los "Comuns", circunstancia que aprovechó Pere Aragonès para convocar un anticipo electoral en la creencia de que la maniobra favorecía a su partido, ERC.



En cuanto a los presupuestos que manejaba ERC para este año y que contaban con el apoyo del PSC, ahora no sirven, según el PSC, porque eran para catorce consejerías y no para las dieciséis con las que cuenta el nuevo gobierno de la Generalidad. Se trataba de unas cuentas expansivas, lo que ya no podrán ser las próximas porque en Bruselas se da por acabada la fase pandémica y para el próximo año se recuperan los límites fiscales y un margen de déficit del 0,1%.

Mientras el nuevo 'Govern' prepara la negociación con la intención de los presupuestos de 2025 entren en vigor el próximo 1 de enero, los partidos separatistas con los que debe negociar preparan sus cónclaves internos. El primero de ellos será el de Junts, a celebrar en Calella entre el 25 y el 27 de octubre.

Exaltación de Puigdemont

La formación separatista heredera de Convergencia espera que su líder pueda participar en persona en un congreso preparado para exaltar su figura en coincidencia con el aniversario de la proclamación por parte del 'Parlament' de la independencia de Cataluña (el 27 de octubre de 2017) y para que recupere formalmente el cargo de presidente del partido que ahora ostenta la condenada por corrupción Laura Borràs.

Y el plan de Junqueras

Junts llega a esa reunión del partido mucho más cohesionada que ERC. El expresidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha decidido presentarse a la reelección y lo anunciará el próximo 21 de septiembre en un acto a celebrar en Olesa de Montserrat. "Militancia decidim" será el nombre de la plataforma con la que Junqueras pretende recuperar el cargo en un congreso que de momento se mantiene para el último fin de semana de noviembre. Junqueras quiere adelantarlo para dificultar así la conformación de una candidatura alternativa. Marta Rovira trabaja en una lista casi exclusivamente femenina (en la que ella no estaría) para renovar por completo la cúpula del partido. Laura Vilagrà, expresidenta del partido, y Marta Vilaret, son algunas de las mujeres que formarían parte de esa candidatura que por el momento no tiene un liderazgo definido.