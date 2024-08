Gobierno Illa, la pesadilla

No tengo la menor duda de que la clase política dirigente catalana es cleptócrata. Y no es una afirmación que pueda tildarse de gratuita u ofensiva porque los hechos avalan tan gruesa aseveración. Su nuevo presidente autonómico según la letra de la Constitución no es más que un precursor orgánico de la secesión de Cataluña. Sus declaraciones, sus intenciones, su programa de gobierno, su equipo, su pose, desterrando la bandera española en su toma de posesión, es fiel reflejo de lo que persigue el redil separatista. Salvador "Pesadilla" para los demócratas que malvivimos en tierras catalanas ha conformado un ejecutivo de notables muy deficiente. Ha montado una Consejería en defensa del catalán para perseguir a los disidentes que quieren ejercer la libertad, al más puro estilo de Joseph Goebbels, donde siguen sin cumplirse las sentencias sobre el derecho a aprender o usar el español y se mantiene el requisito de saber catalán para ser médico o acceder a la función pública. El perfil de sus miembros de gobierno es todo lo contrario a la proclamada pluralidad que dicen promover. Se rodea de politiquillos seleccionados por sus méritos antidemocráticos en lugar de personas verdaderamente capaces y preparadas. Se premia la adscripción nacionalista y golpista por encima de la defensa de la convivencia pacífica aunque digan pretender dejar atrás el "prucès".

Se autodefinen federalistas como panacea de los males de España pero negocian ya un referéndum de autodeterminación. Pactan romper la solidaridad entre españoles y en lugar de defender la Constitución trabajan por su saqueo. Privilegian su casta parasitaria y colocan a sus amiguetes y familiares. Nada que no hayamos visto antes, Pacto del Tinell mediante, catalizador de la asonada de 2017 que ya se impone de nuevo. Les conocemos sobradamente, los socialistas solo quieren dinero y poder, malear la sociedad, evitar la alternancia democrática haciéndose indepes por conveniencia, arrinconar a la derecha constitucional, acabar con el pluralismo político y con la unidad de España. No tengo la menor duda de que el escenario es descorazonador y lo que se avizora es desalentador. En manos de un nuevo tripartito la destrozada economía catalana solo puede desaparecer, permaneciendo una red clientelar de benefactores de lo público que se nutren de las arcas públicas y subvencionados paniaguados que fidelizarán su voto al sistema corrupto. Oscuro y tumultuoso se presentaba el reinado de Witiza…, penúltimo rey visigodo antes de que la invasión musulmana acabara con su poder, según las crónicas. La Historia y la sempiterna decadencia de los pueblos, siempre al acecho, parece querer condenarnos a tener que revivirlo. Solo hace falta que unos pocos patriotas valientes y comprometidos se unan para evitarlo en defensa de la continuidad histórica de España y las libertades democráticas.