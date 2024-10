La democracia en manos de un testigo protegido

Dándole vueltas a la mollera, a España solo la salva un Informe Pelícano que relacione a Pedro Sánchez de manera directa con la corrupción salvaje que le envuelve.

Ahora mismo, ni las querellas contra el PSOE, ni el Congreso con una Moción de Censura, ni el periodismo de investigación van a tumbar al presidente del Gobierno. Y esto hay que asumirlo sin dudarlo.

Sin embargo, se me ocurre otra vía singular que exige astucia, coraje y determinación. No me refiero a un golpe de Estado ni a otra acción similar, generalmente cruenta para que sea eficaz.

Hay una Ley Orgánica, la 19/1994, de 23 de diciembre, sancionada en su día por el Rey Emérito y ordenada por Felipe González, que se me antoja como un instrumento capaz de lograrlo.

En su Exposición de Motivos el texto legal pone de manifiesto que, en algunos casos, ante la reticencia de los ciudadanos a colaborar con la policía judicial y con la Administración de Justicia en determinadas causas penales, ante el temor a sufrir represalias, hay que procurarles su anonimato para poder desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al encausado.

En un primer momento, vino a mi mente la figura de José Luis Ábalos, a punto de ser defenestrado, pero su condición de Diputado me lleva a pensar que no se prestaría porque todo lo ha pactado con el presidente y no cantará.

En la organización criminal que integra este último, el mamporrero Koldo, el vivales Aldama, los funcionarios corrompidos y demás gusanos del cesto podrido, ninguno sirve a los fines pretendidos.

Ahora bien, alguien cercano al "1" tiene que conocer de primera mano su total implicación y solo él o ella puede delatarlo.

Por eso se me antoja vital esta misiva y su pertinente publicación para que el aludido se dé por enterado y tenga el valor de dar el paso.

Si su temor fundado a ser desvelada su identidad paraliza su intervención salvífica, debe saber que el Tribunal Supremo, por mano de Cándido Conde-Pumpido, dictó una Sentencia de 5 de mayo de 2016 en la que la plausible relación previa que el testigo protegido hubiera tenido con el afectado por su testimonio, sólo será revelada a su defensa, para que pueda descartarse la presencia de un móvil espurio que justifique la hostilidad o enemistad con el presidente.

Esa circunstancia, que en su círculo íntimo no debe existir, es la que me lleva a pensar que su indemnidad y seguridad serán garantizada por los tribunales, sin que accedan a desvelarla.

En definitiva, solo un valiente y anónimo servidor de todos los españoles puede provocar el derrocamiento del "régimen sanchista". Y teniendo en cuenta que los actores secundarios de la trama son Juan Carlos I, Felipe González y Cándido Conde-Pumpido, por su "rango" y por su intervención legal y jurisprudencial, el paso que todos esperamos que sea dado nos librará del ominoso sexenio que un imperturbable ególatra nos ha hecho sufrir.

¡Dios salve al Héroe!