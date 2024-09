El CGPJ no logra acuerdo para elegir a su presidente y se abre de nuevo la lista de candidatos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes abrir la lista de candidaturas con la finalidad de alcanzar un acuerdo para la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de forma inminente.

El Pleno del CGPJ proponía el pasado mes de julio a los magistrados del Tribunal Supremo Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas, y Pilar Teso como candidatos a la presidencia del Alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "la sesión de hoy ha transcurrido de forma fluida y cordial con la finalidad de lograr un resultado de consenso. Los vocales han acordado la continuidad del pleno para mañana a las 10.00 horas. La comisión de negociación seguirá trabajando en un programa a futuro para los próximos cinco años".

Tal y como publicó LD, el bloque conservador del CGPJ cedió durante estas semanas en sus pretensiones iniciales y propuso por su currículum al magistrado izquierdista Pablo Lucas, pero los vocales izquierdistas no lo apoyaron y sólo contemplan votar a Pilar Teso o Ana Ferrer.

Los vocales conservadores propusieron también una votación en el seno de la Carrera Judicial para alcanzar un acuerdo, pero esta opción también fue desechada. En tercer lugar, el bloque conservador apostó por la magistrada Carmen Lamela, cumpliendo así la pretensión de los vocales izquierdistas de que el presidente sea mujer e izquierdista. Además, la vicepresidencia del Supremo también la elegirían los vocales de dicho bloque. Sin embargo, esta propuesta tampoco fue admitida.

Los vocales conservadores afirman que "no quieren ‘espías’ del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido o del ministro de Justicia Félix Bolaños en la presidencia del CGPJ. No puede pasar lo mismo que ha sucedido en el TC, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas. Pablo Lucas y Carmen Lamela son magistrados izquierdistas moderados e independientes del Gobierno de Pedro Sánchez, por eso el bloque izquierdista no los acepta. El Ejecutivo socialista quiere controlar la Justicia y no se va a permitir. Por eso, se a va a rechazar a las candidatas de Conde-Pumpido y Bolaños".