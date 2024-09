Los trabajadores de TVE, indignados con 'La Revuelta' de Broncano: recortará 20 minutos el Telediario 2

La Revuelta, el polémico programa de David Broncano para TVE, se estrenará el próximo lunes día 9 en la cadena pública con un firme objetivo: tratar de minar el indiscutible liderazgo de El Hormiguero de Antena 3 en el Prime Time. Aunque durante su presentación en el FesTVal de Vitoria Broncano ha dado por hecho que ganar a Pablo Motos es imposible, la realidad es que TVE ha decidido poner toda la carne en el asador para conseguirlo. Así, La Revuelta quitará nada menos que 20 minutos al Telediario 2 -el informativo insignia de cualquier cadena- con la intención de adelantar su emisión a la de su principal competidor.

Como era de esperar, la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores de la corporación, que recuerdan que la labor informativa debe ser precisamente la más importante en una televisión pública. "Lo que buscan es que la gente vea algo que le pueda llamar la atención antes de que empiece El Hormiguero y que ya no se vaya. El problema es que, incluso aunque así fuera, estaríamos dejando de ser lo que en esencia somos, que es un medio informativo -lamenta José Carlos López, portavoz del sindicato independiente USO en RTVE-. Pero vamos, que este solo es un ejemplo más del desastre organizativo que estamos viviendo y de la poca profesionalidad e independencia que queda".

Aunque durante las negociaciones ya se dejó caer la posibilidad de reducir el informativo, nunca se puso sobre la mesa tal recorte. "Primero nos dijeron que igual eran 10 minutos, 15 a lo sumo, y al final hacen lo que les da la gana y ahora resulta que va a empezar a las 21:40 horas, quitándole hasta 20 minutos al Telediario. ¿Dónde queda el servicio público?", se pregunta López indignado. Precisamente por eso, si algo confirma esta maniobra es que los valores de TVE se han desvirtuado por completo.

"Si lo que quieren es ganar a Pablo Motos, está claro que tenían que hacer algún movimiento de este estilo, pero el problema ya no es con quién quieren competir, sino si TVE tiene que entrar en esa competición", insiste López que, sin embargo, reconoce que, llegados a este punto, ya no les quedaban muchas opciones. "Es que, si después de pagar la millonada que estamos pagando, no tienen resultados, imagínate tú el escándalo", advierte. Los trabajadores de la casa, sin embargo, no parecen confiar mucho en que la medida surta efecto. "El Telediario, que iba subiendo, bajará; y dudo que Broncano haga sombra a El Hormiguero -vaticinan las fuentes consultadas por Libertad Digital-. Y todo pagado con tu dinero y tus impuestos".

La opinión de Broncano

Sabedor de la polémica que se avecina, Broncano ha tratado de bromear con este asunto durante la presentación de La Revuelta. "Van a ganar ellos", ha sentenciado, insitiendo en que, en todo caso, a él lo único que le preocupa es que el programa funcione. "Y en eso estoy tranquilo porque sé que va a ir bien. Otra cosa es que El Hormiguero haga un 75% de share y nosotros un 1%. Ahí sí que tendría miedo", ha reconocido.

Incapaz de mantenerse ajeno al revuelo que ha causado su fichaje, tanto por los 14 millones de euros como por las dimisiones que ha provocado en el seno de RTVE, el presentador ha optado por defenderse antes incluso de que llegaran las preguntas de la prensa: "Se ha retorcido muy fuertemente y se ha convertido en un asunto de Estado de forma injusta, se han buscado intereses mediáticos y políticos y no me ha hecho gracia". Sobre el dinero pactado, ha aclarado que no es solo para él, sino para todo el equipo, y ha presumido de no necesitarlo. "Yo ya estaba forrado de antes porque llevo mucho tiempo presentando y se gana mucho dinero", ha asegurado Y no ha sido el único mensaje que ha lanzado a sus críticos: "Se ha dicho que veníamos a aprovecharnos de lo público y es al revés".

Respecto al programa, lo único que ha explicado es que tendrá un formato similar a La Resistencia y que se seguirá grabando en el Teatro Gran Vía de Madrid. No ha querido desvelar quién será su primer invitado y cuando le han preguntado si entrevistará a Pedro Sánchez ha optado por esquivar el asunto: "No lo sé, que yo sepa no. Pero sí me gustaría entrevistar a Mariano Rajoy, ahora que es registrador de la propiedad. Creo que más allá de político, es una persona graciosa ya sin quererlo y podría estar bien". El próximo lunes, a las 21:40 horas, se desvelará el misterio