Los Iglesias vs. Broncano: lo que esconde la nueva polémica de RTVE a costa de sus sueldos

Tras la polémica desatada a costa del millonario fichaje de David Broncano, la izquierda parece haber encontrado ahora la manera de contrarrestar el escándalo que supuso el vergonzoso sometimiento de RTVE a los intereses de Moncloa. Al calor del estreno de Los Iglesias. Hermanos a la obra, las redes sociales se han llenado de mensajes en los que se cuestiona el elevado presupuesto del nuevo programa de reformas para celebrities que este mismo martes comenzaba su andadura en La 1 y que cuenta con Chábeli y Julio Iglesias Jr. como protagonistas.

"Cada episodio de la cosa de los hijos de Julio Iglesias costará 244.000€. Cada episodio de Broncano costará 90.000€. Adivinad cuál molesta a las derechas porque es malgastar dinero público", resumía uno de los usuarios de X. La comparación, sin embargo, tiene muchos matices que parecen esconderse de formar deliberada: el coste total -que en el caso del presentador de La Resistencia asciende a 28 millones de euros-, las leoninas condiciones de cancelación impuestas por Broncano y, sobre todo, la utilización política que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende hacer de este último.

La diferencia de gasto

En cada uno de los ocho episodios de Los Iglesias. Hermanos a la obra, Chábeli y Julio Iglesias Jr. se encargarán de renovar las viviendas de varios famosos: desde Beatriz Luengo y Yotuel -los primeros invitados-, hasta la propia Isabel Preysler, Arancha Sánchez Vicario, Gloria y Emilio Estefan, Fonsi, Ana Obregón, Norma Duval u Omar Montes.

Según ha desvelado el Portal de Transparencia, el programa, producido por Beta Entertainment Spain, ha costado un total de 1.957.319,88 euros. Teniendo en cuenta que la primera temporada costa de 8 episodios, esto significa que, efectivamente, cada uno de ellos ha tenido un coste de 244.664,99 euros. Sin embargo, del desglose de dicha cantidad se desprende que ese no es, ni mucho menos, el sueldo que perciben los hijos de Julio Iglesias. De acuerdo con los datos facilitados, el caché de Chábeli se sitúa en 28.000 euros por episodio, frente a los 13.000 de su hermano. En total, hablamos de 224.000 para la interiorista y 104.000 para el cantante y presentador. De hecho, son precisamente sus profesiones las que justifican esa diferencia de salario entre uno y otro.

En el caso de Broncano, RTVE pagará un total de 90.000 euros por episodio a la productora del presentador, sin que haya trascendido cómo se desglosará dicha cantidad. Sin embargo, lo que más polémica ha causado no es el coste individualizado, sino el montante total, ya que el presentador de La Resistencia será fichado por dos años a razón de 14 millones de euros por temporada, sin que el contrato pueda romperse antes de los 18 primeros meses.

Las condiciones de cancelación

Según lo aprobado por el Consejo de Administración de RTVE, el programa tan solo se podrá cancelar pasado el primer año, avisando con dos meses de antelación, y siempre y cuando, a partir de ese momento, se encadenen cuatro meses consecutivos con una audiencia inferior al 7,5% si se emite en el Access Time (la franja inmediatamente posterior al Telediario y en la que iniciará su andadura el próximo mes de septiembre) o del 8% si se cambia al Late Night. De esta forma, con independencia de que el programa sea un éxito o un fracaso, la televisión pública tendrá que mantener a Broncano un mínimo de año y medio, ya que, además, si un solo mes supera dichos límites, la cuenta se reiniciaría.

Así, en conjunto, es evidente la gran diferencia entre un programa y otro, puesto que en el caso de Los Iglesias. Hermanos la obra, el dinero comprometido ni siquiera llega a los 2 millones de euros. Pero es que, además del gasto, son las férreas condiciones de cancelación lo que ha indignado a muchos trabajadores, que denuncian que, en definitiva, la apuesta de Broncano es "una apuesta del todo o nada: si funciona, bien y si no, nos hundimos, y esto, además, pagándolo RTVE".

Por otro lado, existen serias dudas de que el formato de La Resistencia pueda tener éxito en La 1. Para empezar, porque la edad media de los espectadores de la cadena pública en la franja en la que se pretende ubicar este programa es de 65 años, y el público objetivo del presentador es gente joven. De hecho, hay quien advierte de que algunos contenidos del programa, como ciertas preguntas de carácter sexual o relacionadas con las drogas, no encajan en una televisión pública. Pero, es más, tal y como recuerdan los críticos, ni siquiera en Movistar el programa de Broncano ha sido un éxito: "La audiencia no llegaba al 1%. Sus seguidores forman parte de un público joven que no ve la televisión, sino que le sigue a través de Tik Tok o en los vídeos cortos".

Una imposición de Moncloa

Por último, la comparación entre la polémica que suscitó el fichaje del presentador de La Resistencia y la nula polvareda que levantó en su día la compra del programa de los hijos de Julio Iglesias no puede entenderse sin tener en cuenta la batalla política que subyace al primer caso. Tal y como quedó patente el pasado mes de abril, el contrato de Broncano viene impuesto desde Moncloa con la esperanza de restar audiencia a El Hormiguero de Pablo Motos, un presentador incómodo para el sanchismo por sus críticas al Gobierno.

Las tensas reuniones que precedieron a la aprobación del polémico contrato y los numerosos ceses que conllevó -entre ellos el de la entonces presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez-, demuestran que, en este caso, la discusión trascendía mucho más allá del interés meramente audiovisual.