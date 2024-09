"El pedrismo es un ejercicio de sadismo que se deleita amansando a los hombres"

El Mundo

"El exilio de González facilitado por Zapatero da aire a Maduro". Qué vergüenza de expresidente. ¿Cómo podrá mirarse al espejo? "María Corina Machado combate la conmoción nacional tras el exilio de Edmundo González en España: "Es necesario para nuestra causa preservar su vida"". ¿Qué sentirá Zapatero al ser cómplice de un asesino?

"El chavismo dio ayer una vuelta de tuerca a su dictadura al empujar al exilio al presidente electo de Venezuela, el opositor Edmundo González. Su asilo forzoso en España constata el fracaso de la comunidad internacional a la hora de frenar los abusos de un régimen equiparable a las autocracias más abyectas de la región. De esta manera, Nicolás Maduro debilita a la oposición y se garantiza la permanencia en el poder, copiando el manual autocrático de Cuba y Nicaragua: un régimen de terror basado en la represión de la disidencia, la violación de los derechos humanos y la tortura en cárceles donde se hacinan ya 1.793 presos políticos tras la última ola de detenciones", dice el editorial.

"El respaldo de Zapatero -que tendría que haber usado su influencia en el régimen no para allanar el exilio de González sino para garantizar sus derechos políticos-, los titubeos de los aliados de la revolución bolivariana Lula y Petro -que han oscilado entre la crítica y el compadreo- y el apoyo político y económico de Rusia y China han suministrado a Maduro el oxígeno necesario para perpetrar un golpe electoral". Mejor que se abstenga de celebrar elecciones. Maduro es un dictador y no se le echará por las buenas en las urnas.

"La imparable deriva violenta de Maduro, que augura una represión mayor con Machado en el punto de mira, obliga a la comunidad internacional a abandonar la tibieza y tomar medidas contundentes de aislamiento y refuerzo de las sanciones. España tiene garantizar no sólo la integridad física de González que Pedro Sánchez se ha comprometido a salvaguardar, sino sus derechos electorales y los de los venezolanos que le votaron por abrumadora mayoría. Empezando por su reconocimiento como presidente electo". Eso a Maduro se la trae floja.

Federico Jiménez Losantos habla de nuestro dictador casero. "Cuando reúne a la borregada federal, como anteayer, Sánchez usa un tono vagamente elegíaco, melancólicamente familiar, ocultando el puñal. Dijo que sus familiares «pagan un precio altísimo» por serlo, cuando su señora y su hermano no pagan, sino que cobran, y carísimo: Air Europa, la cátedra, el Africa Center, las óperas o la japonesa los pagamos a precio de oro los despreciados por un señor que, en justa correspondencia, tenemos por despreciable.

Despreciables para él somos medios, políticos, jueces y hasta las instituciones representativas. Alguien tan flaco de escaños que no puede aprobar una sola ley y pretende romper la caja común para seguir en el poder, dijo allí: «Vamos a gobernar con el concurso o no del poder legislativo» y «el Parlamento tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». ¿Más constructivo que Armengol? ¡Qué ingrato! Lo que restringe sus ocurrencias no es el Parlamento, son las matemáticas". "A los ajenos, Sánchez nos trata fatal. Pero hay que reconocer que a los suyos no les ahorra coces y escupitajos. Claro que ellos cobran. Nosotros, pagamos".

El País

"España acoge a Edmundo González y le concede asilo". "La oposición venezolana trata de recomponerse tras el exilio de Edmundo González: "En enero regresa como presidente". "El entorno de Maduro empieza a asumir que la situación es insostenible, pero él se niega a abandonar el poder, según fuentes venezolanas implicadas en las negociaciones". A Maduro no le sacan del poder si no es por la fuerza. Y como no espabilemos, nos pasará lo mismo con Sánchez.

"La inhabilitación, la cárcel o el exilio es lo único que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a conceder a sus rivales políticos para permanecer en el poder", dice el editorial. "El gesto de España era el único camino viable para proteger la integridad del líder antichavista —al que Sánchez calificó de "héroe" durante el Comité Federal del PSOE el pasado sábado— pero refleja la enorme gravedad de la crisis política venezolana. Por eso es de lamentar que algunos en Madrid parezcan más interesados en polarizar en torno a Venezuela que en buscar la salida menos dramática a la deriva autoritaria de Maduro". Ay, Pepa, mira que ibas por el buen camino, pero el odio a Ayuso te puede.

"En las horas previas a la salida de González Urrutia, las fuerzas de seguridad venezolanas cercaron la Embajada argentina, donde se encuentran refugiados seis asesores de su campaña. Prueba evidente de que ningún opositor está a salvo dentro del país. El mensaje lanzado por Maduro es muy grave y una vez más demuestra su desprecio hacia las reglas de juego en una democracia. El exilio de Edmundo González no es el fin de nada. La presión internacional para que pare la represión debe continuar, así como la exigencia al chavismo de que muestra la prueba verificable del resultado electoral". No servirá de nada.

En cuanto al PSOE de Sánchez, Anabel Díez dice que está todo tranqui, borreguil. "La ausencia de conflicto público y sonoro en el comité federal del PSOE celebrado este sábado es explicado con naturalidad por miembros de su máximo órgano de dirección. Las discrepancias fueron expuestas con rotundidad por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y por el líder del PSOE de Aragón y expresidente de la región, Javier Lambán. Hay mucho interés en destacar que las formas de ambos fueron muy correctas en sus intervenciones a puerta cerrada. Se da por supuesto que Sánchez será reelegido secretario general del PSOE por votación directa y secreta de los delegados al congreso. Ningún partido cuestiona a su máximo líder cuando es el presidente del Gobierno; tampoco a su presidente autonómico". Sánchez es el caudillo y seguirá siéndolo. Y punto.

ABC

"Edmundo González se refugia en España para huir de Maduro". "Como señaló acertadamente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la partida de Edmundo González representa un día triste para los venezolanos, a los que con este gesto se les viene a señalar claramente que el exilio es el único camino que les queda para alcanzar la libertad", dice el editorial. O eso o la muerte, es lo que hay. "La esencia de esta crisis está en el comportamiento timorato y casi irresponsable de la comunidad internacional, que se ha mostrado incapaz de proteger a González y al conjunto de los venezolanos de los manejos de un dictador que se ha burlado de todo el mundo a la luz del día y que solo ha recibido como respuesta reproches casi corteses sin mayores consecuencias reales". La comunidad internacional siempre se comporta igual, menuda novedad.

"El gesto humanitario de conceder a González el asilo en España –con la mediación de Zapatero, que presta así un nuevo servicio al chavismo– libra a corto plazo a la dictadura de un problema para el que no tenía otra receta que la represión. Y la tesis del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según la cual el camino es la negociación entre el régimen tiránico y los demócratas venezolanos, es decir, entre los verdugos y sus víctimas, constituye una aberración moral". Y además, un imposible.

"Edmundo González ha podido escapar de Maduro, pero eso mismo nos arroja una realidad tenebrosa; una noticia feliz en un día triste. Su asilo es la prueba palpable de que la dictadura deriva en tiranía, de que ha logrado arrinconar a los demócratas y de que el mundo mira para otro lado. Lo dijo nuestra Karina Sainz Borgo cuando empezó todo esto: los venezolanos estamos solos. Algo sabía", dice Julián Quirós. Pero más solos que la una. Venezuela no le importa a nadie.

Chapu Apaolaza está sorprendido con Page, el rebelde socialista. "Por la tele se ha aparecido Emiliano García-Page en el comité de Ferraz a decir que el cupo catalán es un concierto y que le parece mal. Cualquier día, Emiliano coge la puerta y se queda". "A Sánchez, chamán guapo, la disidencia de Page y los demás le viene como a mí una mañana de sanfermines. El pagismo actual hace posible la ensoñación voluntariosa del votante de mi Españita según la cual existe un socialismo de Estado y razonable que no se ha lanzado aún definitivamente en brazos de los enemigos del país y se aguarda su advenimiento. Page llevando la contraria hace posible el desastre, pues permite que el que vota a Sánchez se refugie en la idea de que confía en un partido que contiene a Page". Sí, votar al PSOE, eso que ya no existe.

"El sanchismo es una máquina de hacer pasar hombres cada vez más grandes por agujeros cada vez más pequeños. El líder disfruta viendo a los hombres elegir el poder contra sus principios y permaneciendo a costa de desprenderse de su universo ético ya desarbolado. Asiste con un deleite característico a su destrucción, como aquel tipo al que atrapó una piedra en una sima en Colorado y tuvo que cortarse el brazo a sí mismo para sobrevivir". Es así de psicópata, pero al menos no se miente a sí mismo.

"El pedrismo es un ejercicio de sadismo que se hace con paciencia y saliva y así, poco a poco, amansa a los hombres, los erosiona, los aboca a la peculiar deriva de la destrucción moral mediante ejercicios en los que los deben cruzar sus propias líneas rojas, contradecirse y, al fin y al cabo, elegir deshonra una y otra vez. Estos espectáculos resultan los más duros de ver por la crueldad que supone la contemplación de un hombre rendido, una bestia domada y desprovista de su rabia, de su fuerza, de su altanería y de cualquier recurso que lo pueda hacer revolverse. Así como un león de circo cuyo domador ha dejado la puerta de la jaula abierta y el león se queda". La próxima, Pedro, oblígale a que te lama la suela del zapato ante las cámaras.

La Razón

"La «alternativa» de Génova: medidas para dejar a Sánchez en minoría en el Congreso". Preocupado, está Sánchez. Mientras no le echen de Moncloa, y eso no va a pasar, a él se la trae floja. Carmen Morodo que el PP y el PNV han roto definitivamente. La traición de los vascos es difícil de digerir. "Con Junts sí hay un miembro del comité de dirección del PP, de la cúpula de notables, que actúa de «tapado» para mantener una vía directa y continúa de comunicación con ellos. Pero este diálogo es mucho más incómodo de manejar para la dirección por la división que genera. Hay un sector del PP que cree que deberían romper todos los tabúes y reconocer que están dispuestos a buscar fórmulas de acuerdo en el Congreso con la formación de Carles Puigdemont en temas económicos y sociales". "Ahora bien, al mismo tiempo hay dirigentes de mucho peso que se oponen a normalizar al partido de Puigdemont: la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así lo declaraba hace una semana en una entrevista con este periódico". Aquí lo importante es acabar con Sánchez. Es el objetivo.

"Es tentador el hecho de que con Junts el PP podría diseñar una estrategia parlamentaria en la que el problema de Sánchez no fuera solo que no puede aprobar nada, sino que acumula derrotas en el Congreso. Pero a los que mandan les puede el miedo al qué dirán algunos de los satélites mediáticos de la derecha que ambicionan dictar la línea editorial a Génova, y que tienen influencia en la parte más conservadora de sus votantes". Satélites mediáticos. ¿De quién hablará Morodo?