Lucía Méndez ante las amenazas de Sánchez: vuelve con "las pilas cargadas"

El Mundo

"Sánchez cambia a su núcleo duro de Moncloa tras sentirse "desprotegido" en pleno 'caso Begoña'". Ha vuelto de vacaciones con el hacha bien afilada, el tirano. Lucía Méndez, gran admiradora del caudillo, lo advierte. "El presidente del Gobierno empieza el curso con "las pilas cargadas" y anuncia que vuelve de vacaciones con "nuevas ideas". Preparémonos. Lo ha comunicado en el Instituto Cervantes a todos sus fieles -que lo saben de sobra porque lo sufren- y a todos los ciudadanos, para avisarnos de lo que se viene". ¿Es el momento de huir de España, Lucía? "Nos quiere decir que desde La Moncloa seguirá descargando emociones fuertes sobre los que le aman, sobre los que le insultan, sobre los que dependen de él, sobre los que viven y respiran de la lucha contra él, y sobre los que están por el medio". Osea, que no se libra ni Dios.

"Al frente de un Gobierno débil y contestado dentro de su propio partido, Pedro Sánchez enmarcó ayer los términos en los que pretende conducir la conversación pública en el nuevo curso político. La receta fue, una vez más, la confección de un enemigo", dice el editorial. "El presidente quiere justificar el concierto catalán entregado a ERC -contrario a la idea solidaria de España que tradicionalmente ha defendido el PSOE- anatemizando las políticas fiscales del PP, especialmente las de la Comunidad de Madrid. El argumento no soporta el mínimo contraste con la realidad y añade un escalón más a la retórica de confrontación que distingue al Gobierno". Vamos, que busca bronca con Ayuso.

"Desviar la atención hacia la cobertura de los servicios, con Madrid en la diana de La Moncloa, vuelve a agitar el miedo a la derecha mientras Junts amenaza con abortar la legislatura. Pero es Sánchez, y no los presidentes autonómicos que cumplen las reglas fiscales, quien parece dispuesto a acabar con la solidaridad regional". Y le importan un carajo las críticas.

Raúl del Pozo advierte a los socialistas. "El Congreso es un intento a la búlgara para controlar la poca disidencia que queda en el PSOE y ser líder indiscutible del partido. Sin ganar las elecciones controla hasta el Banco de España. Ha convertido las puertas giratorias en puertas grandes para salir a hombros y controlar los poderes del Estado". "Mientras más se jibariza y se divide el PSOE más fuerte es Pedro Sánchez. No sabemos dónde nos puede llevar la España Plural. Una nación de naciones enfrentadas puede terminar en una confederación disparatada. Se está rifando España, se están pisando todas las líneas rojas en una ola de autofobia y ataques a la Constitución desde el Gobierno. La España plural solo es una conspiración para deshacer una de las naciones de la civilización con el segundo idioma del mundo". Tenemos lo que merecemos

El País

El diario de Sánchez le sigue el rollo a Sánchez. "Sánchez ofrece más financiación para todas las comunidades". Comprobado, nos toman por idiotas. Pero ahí está el pseudoperiodista al servicio del caudillo Carlos Cué para intentar tomarnos el pelo. "El presidente entra al combate ideológico con Ayuso: "Usa el dinero que da el Gobierno para rebajar impuestos a los ricos. Nosotros queremos más autobuses públicos y menos Lamborghinis"", dice el señor del Falcon.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezaron este miércoles la labor pedagógica que exigía el contenido fiscal del acuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat", dice el editorial. Montero y pedagogía son incompatibles, querida Pepa. En fin, no les aburro, escuchen a Sánchez y estarán leyendo a El País.

Daniel Gascón aclara las cosas. Es una "versión disléxica de Robin Hood: creemos una agencia tributaria propia para el 20% más rico de cualquier parte del territorio estatal, y que luego den una limosna para el resto, pero dentro de un orden, porque los que más pagan deben ser los que más prestaciones reciban: a ver si un pobre va a recibir más que un millonario. Que hubiera elegido mejor a sus padres. Café para todos los ricos y achicoria para los pobres".

ABC

"Montero oculta al Senado el acuerdo del concierto catalán". "La intervención de la ministra Montero en el Senado no hizo otra cosa que mantener la política de opacidad sobre el acuerdo con Esquerra Republicana, aun a costa de hacer el ridículo de invocar un artículo del Estatuto de Cataluña derogado por el Tribunal Constitucional en una de sus partes fundamentales. Montero se inmola cada vez que habla", dice el editorial. "Las mismas referencias que hizo Sánchez a Cataluña expresan una sólida voluntad de engañar al mayor número de españoles durante el mayor tiempo posible". Y lo conisgue.

Cuenta Mariano Calleja una noticia curiosa." Lobato dará la batalla si Sánchez impulsa a un barón alternativo para Madrid". Lobato, corazón, pregunta a Tomás Gómez qué le pasó cuando intentó hacer lo mismo. Todavía está intentando recuperar su colección de motos.

Julián Quirós le anima a hacer frente a Sánchez. Pobre. "Lobato, el líder socialista madrileño, debe conservar algo de pundonor puesto que ha anunciado que piensa resistir y presentar batalla, antes que dejarse liquidar sin lucha por Sánchez. Veremos llegado el momento. Si lo hace, esa será su honra; no acobardarse, no ceder a la avalancha, no dejarse comprar a cambio de una bagatela o un destino miserable en cualquier dirección general. Lobato es consciente de que el PSOE lo quiere destituir por su falta de sumisión al líder, no porque sea un perdedor. Sánchez es capaz de ser generoso con fracasados reincidentes si a cambio ofrecen una fidelidad a prueba de bomba". Hoy Tomás Gómez escribe en La Razón. Parece que el futuro de Lobato es una columna en ABC.

Ignacio Camacho dice, sobre el escándalo del nombramiento de Escrivá, que "lo extraño es que aún quede gente capaz de llamarse a escándalo. No se atreverá a dar ese paso, piensan una vez tras otra esas almitas de cántaro. No sólo se atreve: le divierte esa forma de ejercer el liderazgo exhibiendo su falta de límites y de reparos". Se lo pasa pipa. ¿Qué os creeís? Aquí mando yo y hago lo que me sale de mis genitales. "Los espíritus cándidos deberían dar gracias de que el P… Amo no tenga por ahora un caballo al que premiar, como Calígula, con un alto cargo". No des ideas.

La Razón

"El PSOE ve a Sánchez en modo electoral en un año". Tampoco hay que fiarse mucho del ojo del PSOE con su puto amo. Sergio Alonso les avisa. "En plena efervescencia de protestas contra la financiación singular, el cupo particular o la ventaja fiscal para Cataluña, como se le quiera llamar, el presidente Pedro Sánchez ha decidido adelantar a otoño la celebración del Congreso Federal del Partido, el máximo órgano del PSOE. Aunque la venta de este cónclave es el apuntalamiento del partido para concurrir con garantías a comicios venideros, es vox populi entre los socialistas que se avecina una gran purga en la que federaciones contestatarias y barones discrepantes con la línea oficial pueden resultar laminados sin ninguna contemplación. Algunos, como le ha sucedido a Ábalos, tienen las horas contadas. El Politburó no les mandará a Siberia. Simplemente acabarán en las estepas de la irrelevancia".

El Debate

"Escrivá oculta dos mansiones y un ático de lujo valorados en 2,7 millones: solo declara 398.000 € en inmuebles". Córcholis. Y el jefe hablando de ricos con lamborghinis. Luis Ventoso se ríe del discursito de ayer del caudillo. "Uno de los momentazos llegó cuando nos explicó que en España, en contra de lo que sostiene la malévola fachosfera, no existe polarización alguna en la sociedad. ¿Y cómo lo sabe Sánchez? Pues por su experiencia personal de este verano, por lo «vivido y respirado en las terrazas, en las playas, en las montañas o en los restaurantes». Pero Querido Líder, guárdate un poco, hombre, que te estás lanzando en plancha a la piscina del ridi… Es del dominio público que no puedes pisar una tasca, una terraza o un restaurante en ningún lugar de España, salvo que se cierre para ti previamente el local".

"En un rapto de jerga chavista, Sánchez dejó además otra perla, elaborada por el laboratorio de la Moncloa. Anunció otra vuelta al torniquete fiscal bajo el lema de que quiere «más autobuses públicos y menos laborghinis». Demagogia zafia, pero que al menos refleja muy bien lo que es el socialismo que nos está imponiendo. Sánchez aspira a hacernos más pobres, en lugar de ofrecernos la posibilidad de prosperar y llegar a ricos". Eso sí, él y su familia se están forrando.