Arcadi Espada: "Aitor aún se limó la sucia uñita con otra advertencia al PP"

El Mundo

"Escalada de tensión entre el PP y el PNV: "Han alquilado su partido al PSOE y borrado su identidad"". Al torta limpia, andan los antiguos socios. Dice Arcadi Espada que "el dedito levantado del Pnv es un repulsivo clásico de la política española. El martes lo levantó Aitor, el tabernero, cuando negándose a que el presidente compareciera por Venezuela, declaró que al Pp el drama no le importa una higa [ecsic] y solo quiere erosionar al Gobierno". Como si al PNV le importara algo que no sean las perrillas que le da Sánchez. "Aitor aún se limó la sucia uñita con otra advertencia al Pp: «Si queréis lograr el voto del Pnv a futuro... Torpe, que eres un torpe», le endilgó al portavoz Tellado". Y este es el parlamentario moderado y elegante.

"A futuro... No por chocarrero le faltaba razón. El Pp, y ya no digamos su líder, sigue sin descartar tajantemente el entendimiento con el nacionalismo vasco. Una fantasía a la que se ha sumado últimamente la exótica voluntad de entendimiento con el prófugo y lo que queda de su partido. Un gobierno del Pp con Junts y el Pnv es una fantasía. Técnica, porque esa suma solo sería posible añadiendo a Vox y ni Vox ni el resto de los nacionalistas la aceptarían. Pero también debería ser una fantasía moral. A Vox y a los nacionalistas catalanes y vascos les une la xenofobia e idealmente ningún partido democrático debería llegar a acuerdos con ellos. La izquierda fue la primera que incumplió esta premisa, añadiendo a su falta de escrúpulos la de pactar con delincuentes. Por supuesto que el motivo fue el poder". En eso, a Sánchez no le gana nadie.

"Pero hay otra manera realpolitik de explicarlo: y es que es un dato inapelable de la realidad el que una parte considerable de los votantes sean xenófobos. El dato emplaza igualmente al Pp. Y como no podrá gobernar sin apoyos es hora de que elija abiertamente y sin complejos a sus xenófobos, tan incompatibles entre sí". Entre los votantes xenófobos y los descerebrados sanchistas vamos listos.

"El PP exige una "disculpa" al Gobierno por defender ahora las devoluciones de migrantes y Moncloa responde: "Hay que cumplir la ley"". Los cambios de opinión de Sánchez, por más que nos tenga acostumbrados, no dejan de asombrar. En Mauritania deben estar a cuadros.

En cuanto a Venezuela, el editorial insiste. "Transcurrido un mes desde las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro ha dejado aún más claras sus intenciones de perpetuarse ilegítimamente en el poder, con un cambio de gabinete que refuerza a pesos pesados del chavismo en puestos clave". Algún ingenuo creyó que Maduro se iría por voluntad propia. "Pese al complicadísimo contexto, la oposición democrática sigue manteniendo el pulso al régimen con nuevas concentraciones en las calles, pero la voluntad de la población, duramente oprimida y hambrienta, no bastará para derrocar la dictadura si la comunidad internacional no se involucra de manera decisiva y aumenta su presión sobre la dictadura". Que implica la intervención militar en territorio venezolano y detener a Maduro por la fuerza.

"Por su parte, el Gobierno español, que se ha mantenido firme en su petición de que se hagan públicas las actas del recuento electoral, aún tiene pendiente aclarar qué papel está desempeñando José Luis Rodríguez Zapatero, que fue observador en las elecciones y todavía no se ha pronunciado". "Cabe exigir de una vez al Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y se involucre con determinación en una causa esencial para el futuro democrático de América Latina". Les animo a buscar un buen sillón para esperar sentados.

El País

"Gobierno y PP se enzarzan por la política migratoria y se acusan mutuamente de "irresponsabilidad". Los populares interpretan la referencia de Sánchez a las repatriaciones como una "rectificación" que la Moncloa niega". Es un cambio de posición política. Estos del PP aún no han aprendido el idioma sanchistés. Que ha sido de un día para otro, vale, pero es lo que caracteriza al indecente que habita en Moncloa.

Como no podía ser de otra manera, ahí está el periódico ultra para defender al autócrata. Claudi Pérez dice que el que cambia de opinión es Feijóo. En serio, no se rían. "El presidente del Gobierno, básicamente, se ciñe al Pacto Migratorio de la UE y ofrece a esos países, poco más o menos, lo que dice el programa electoral del PP para tratar de aumentar la migración regular y reducir la irregular. El PP votó en su día a favor de la regularización de migrantes, pero da un poco igual: si la estrategia es decir frases con pegada, la migración es uno de los mejores muñecos de pimpampum. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, es quien más lejos ha llegado, al plantear incluso "deportaciones masivas" de migrantes, algo que no han conseguido hacer ni los Gobiernos ultras de Europa, empezando por el italiano de Giorgia Meloni". Una política que, por cierto, ha sido todo un éxito, algo que el periódico ultra nunca reconocerá.

ABC

"El PP celebra que Sánchez hable ahora de devoluciones de inmigrantes y le exige una disculpa". "En los primeros siete meses de este año, las llegadas de inmigrantes a las costas italianas cayeron un 62,36%. Los datos de la gestión del Gobierno de Giorgia Meloni demuestran que es posible desarrollar políticas eficaces para combatir las mafias que convierten la inmigración irregular en un negocio lucrativo y peligroso para miles de personas vulnerables. El Ejecutivo italiano ha demostrado solvencia en la custodia de sus fronteras y ha establecido convenios en los países de origen que han sido determinantes para frenar los flujos migratorios no planificados", defiende el editorial.

"La gestión realista de Italia o Alemania contrasta con la ligereza con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aborda la cuestión migratoria. Para el presidente, cualquier disidencia con respecto al discurso oficial se considera una falta de solidaridad o, incluso, intenta desacreditarse como una posición ultra o de extrema derecha". Es el único discurso que le queda. Que si la ultraderecha, que si la fachosfera.

"Es evidente que España necesita una nueva ley de extranjería y crear un marco de planificación migratoria ordenado. La llegada espontánea y caótica de personas a través de mafias jamás podrá convertirse en una política migratoria razonable ni puede sustituir a medidas responsables como las que empiezan a ejecutar otros países de nuestro entorno. Un pacto de Estado sobre la ley de extranjería sería deseable, pero solo se alcanzará si el Gobierno negocia con lealtad y muestra disposición para ceder a algunas de las exigencias razonables de la oposición". Un imposible con este tirano en Moncloa y su discurso de odio a todo el que no le sobe el lomo.

La Razón

"El PP espera una disculpa de Sánchez tras su giro: ahora habla de la "necesidad de expulsar" a inmigrantes irregulares". Y dale molinos. Que no es un giro, que es un cambio de posición política. Marhuenda se queja del deporte de la izquierda política y mediática de insultar al PP y a más de media España. "La deriva de la izquierda política y mediática en España es realmente asombrosa. No hay día en que no insulten al PP que es el principal partido de nuestro país y que gobierna un gran número de comunidades autónomas y ciudades. El despropósito no puede ser mayor. Entre los ministros y dirigentes del PSOE parece que hay una competición para ver quién dice la mayor barbaridad con el fin de hacer méritos, supongo, con el jefe". Y porque les va la marcha.

"No es fácil para el PP dialogar con aquellos que les llaman miserables, ultraderecha, irresponsables, indignos y otras muchas descalificaciones que producen vergüenza ajena cuando son realizadas por ministros a los que cabe suponerles una razonable formación. El sanchismo ha abrazado hace demasiado tiempo el pensamiento único y el autoritarismo, ya que considera que Sánchez es infalible y está en posesión de la verdad absoluta. No se puede discrepar de sus decisiones u ofrecer alternativas a sus políticas". ¿Y te das cuenta ahora, Marhuenda? Llevamos 6 años así y no aprovechamos la ocasión de echar a patadas a estos impresentables hace un año.