Ignacio Vidal-Folch: los madrileños "reposan bien sus cojones" y sus mujeres son unas "fulanas"

El Mundo

"El Tribunal Supremo de Justicia avala el fraude electoral de Maduro en Venezuela". Sorpresón. Es como si aquí le preguntaras al fiscal general o al Constitucional si le mola Sánchez. El Supremo de Venezuela es a Maduro lo que Álvaro García y Conde Pumpido a Pedro Sánchez. Perros a su servicio. No avanzamos nada en Venezuela y Maduro no se irá.

"La mayor crisis migratoria pulveriza récords en Canarias: 50.000 llegadas este año sin plan B de Sánchez". No hay plan B para nada. A Sánchez solo le interesa que ERC no se moleste mucho con las bobadas de la Chusa Montero. "La concatenación de falsedades y medias verdades con la que el Gobierno pretende sostener el concierto fiscal que ha decidido entregar a Cataluña a cambio de los votos de ERC a Salvador Illa no solo desnudan la debilidad del presidente, sino que anticipan el escenario de alta inestabilidad al que se ve abocada la política española a partir de septiembre", dice el editorial.

"Preocupado por la oposición interna que el pacto ha despertado en las federaciones socialistas, con Emiliano García-Page pero también Adrián Barbón a la cabeza, el Ejecutivo se ha lanzado a una indisimulable operación de confusión para negar lo innegable y, al mismo tiempo, retener a Esquerra. Si el miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el acuerdo no implica ningún «concierto económico» y acusó al PP de «mentir», la dura respuesta de ERC, amenazando con retirar su apoyo parlamentario al Gobierno y a la Generalitat, empujó ayer a los socialistas a dar marcha atrás asegurando que cumplirán «al 100%» lo pactado".

"Tras las agónicas negociaciones con Junts sobre la amnistía, el curso político arrancará con un Ejecutivo deliberadamente dependiente de los siete votos de ERC, y que se verá forzado a una nueva maratón de cesiones -Compromís, CHA y BNG exigen un trato fiscal similar- si quiere lograr la mayoría necesaria para aprobar la reforma en el Congreso. La incógnita fundamental estriba en la batalla real que plantará el PSOE ante un mercadeo tan injusto". Ninguna. Si los pobres venezolanos tienen que tragar con lo que no han votado, aquí, tenemos que tragar con lo que Sánchez ha comprado en el Congreso por unos pocos irresponsables que le votaron el 23 -J y a los que el presidente orina en la cara.

El País

"La Justicia chavista avala la cuestionada victoria de Maduro". No comprendo que algo tan obvio abra periódicos. El País no ha cambiado su línea editorial dura contra el chavismo. Es curioso que en este asunto, Sánchez no les haya obligado a cambiar de opinión y avalar a Maduro. "El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un órgano controlado por el chavismo y que carece de independencia, consumó este jueves la argucia con la que el presidente, Nicolás Maduro, quería revestir de legalidad el supuesto triunfo electoral que obtuvo el pasado 28 de julio y del que aún no ha mostrado una sola prueba. El Supremo no solo validó la victoria del líder chavista, pese a la falta notable de transparencia, sino que pidió responsabilidades al candidato opositor, Edmundo González, y a quienes publicaron las actas que están en poder de la oposición, que contradicen la versión oficial y muestran una victoria de González. La decisión apunta a un recrudecimiento de la represión en Venezuela". Uf, los venezolanos deberían armarse. Y los auténticos ganadores esfumarse o los matarán. Y que se olviden de la comunidad internacional, mucho piar pero poco actuar.

"La paradoja trágica de la senda hacia el autoritarismo se produce cuando quienes atentan contra la democracia utilizan las propias instituciones de manera sutil e incluso legal para liquidarla. En Venezuela no hay sutileza y es dudoso que haya legalidad con maniobras como esta". Aplicaos el cuento con el fiscal general y Conde Pumpido.

"El Supremo de Venezuela, un tribunal que imparte justicia a la medida de Nicolás Maduro". Como aquí la Fiscalía General y el TC. ¿Lo estará haciendo aposta El País?

ABC

"Sánchez apura el veraneo con el drama migratorio a las puertas de palacio". Desde allí, contempla sin inmutarse la avalancha de cayucos, a los trabajadores con la lengua fuera, gente que muere en la misma playa y grita: "Bego, cariño, ponme un vermú con una aceituna, que esto es de lo más entretenido".

Ignacio Camacho resume el tema del cupo catalán. "Esto no va del dinero a recibir por cada autonomía sino de algo mucho más importante: la igualdad entre los ciudadanos. En otras palabras: se trata de cambiar el modelo constitucional por el portillo trasero para convertir España en un Estado confederal –no federal– y por tanto asimétrico en recursos, en servicios y sobre todo en derechos. Aceptar que el problema está en el ámbito fiscal es un enfoque incorrecto que conduce a que cada comunidad pugne por su propio papel en el reparto financiero: justo lo que pretende el Gobierno. La cuestión esencial del debate es el marco mental del independentismo, para el que la recaudación y gestión de los impuestos supone un paso más, y muy serio, en la construcción de estructuras institucionales soberanas que alejen –separen–a Cataluña del resto. Y un proyecto de esta clase no se puede combatir discutiendo sobre el señuelo de unos miles de millones de más o de menos. Es la idea misma de nación la que está en juego bajo este aparente pulso de privilegios". A ver si esta vez el PP da en el clavo.

La Razón

"Sánchez se reúne con Clavijo en Canarias con el doble de llegadas que en 2023". "Abordará el drama migratorio tras más de diez días en Lanzarote de vacaciones y antes de su gira por tres países africanos". Que en realidad son otras vacaciones, porque a ver qué les va a decir. No vengan ustedes a España en cayucos, que no tenemos sitio. "La inquietud del presidente por la presión desbocada que se padece y el estado de los profesionales y de las instalaciones de acogida ha resultado digamos que relativa. Lo han refrendado sus actos. Días de descanso en Lanzarote y su desasosiego y su ansiedad por las consecuencias del colapso han sido insuficientes para que se decidiera a revisar y conocer en persona el estado de los medios materiales y humanos del dispositivo de atención. Si por sus actos los conoceréis, cualquiera podría pensar que Sánchez, más que gestionar la emergencia y desarrollar políticas que den salidas a un problema que ya es crónico, lo instrumentaliza en su interés contra el PP como tantos otros de la agenda pública", dice el editorial. En resumen, a mi plin, ande yo caliente, ríase la gente. Muy sanchista.

Marhuenda se ocupa del otro tema de la semana: el cupo catalán. "El líder del PSOE consiguió su objetivo que era colocar a Illa como presidente con un gobierno monocolor y tiene, además, la capital catalana en iguales circunstancias con Collboni de alcalde, aunque en este caso gracias al PP. Y luego dirán que no es un político listo y hábil. Los de ERC han hecho el canelo, porque pase lo que pase no pueden hacer una moción de censura ni en la Generalitat ni en el ayuntamiento. Al final, quien gestiona es el socialismo catalán que utilizará ambas instituciones al servicio de sus intereses partidistas. En primer lugar, se pone en funcionamiento la agencia de colocación. A esto hay que añadir que podrá favorecer a su red clientelar, así como a los empresarios que se porten bien y numerosas asociaciones y entidades que viven del pesebre autonómico y municipal. Sánchez nos tiene acostumbrados a esta estrategia de gobernar sin que exista una mayoría alternativa, aunque tenga que sufrir algún que otro sobresalto. Lo único importante es sobrevivir y gestionar el día a día. Y los de ERC y Junts han caído en sus redes sin que puedan hacer nada". Que se los ha camelado, vaya.

Y del otro tema del verano, la madrileñofobia, da buena cuenta un supremacista catalán en The Objective, el periódico MyTo. Su nombre es Ignacio Vidal - Folch (hermano del otro supremacista Vidal-Folch de El País). El artículo, lleno de desprecio y asco, no tiene desperdicio.

"La serpiente de este verano, que yo también he visto, asomando su feo cuello de las plácidas aguas, es el fastidio que provocan los turistas madrileños, no todos, claro, sino algunos prepotentes, herederos del chulo de toda la vida, que en la capital saben ser comedidos —porque saben que aquí siempre hay un pistolero más rápido y se exponen a ser expulsados bajo la invocación al derecho de admisión que asiste a todo restaurador, e incluso, en caso de contumacia, a un guantazo—, pero en cuanto salen del foro se comportan con prepotencia, como los paletos sin remedio que son". Lo de "no todos" es para disimular. Ese señorito de Barcelona se cree muy por encima de cualquier madrileño. Confiesa que vive en Madrid desde hace siete años. Debe sufrir mucho con los madrileños "altivos, exigentes, a menudo xenófobos". ¡Y esto lo dice un catalán!

Pone ejemplos de esa "prepotencia y ordinariez" de los madrileños que, al parecer, sufrió en Portugal. Pero su verano ha sido fructífero. "El otro día, almorzando en el chiringuito de la playa de Frejulfe, en Asturias, asistí a la llegada de un grupito de chulos madrileños. Tres hombres canosos, de buen aspecto, y sus mujeres. "El camarero les pidió que aguardasen unos minutos, pero los chulos, clamando que habían reservado por teléfono, que aquella era la hora convenida y que «si no sabéis gestionar es problema vuestro», se apoderaron de la única mesa vacía, haciendo signo a las mujeres de que ni escuchasen las razones del camarero, que la cosa la solventaban ellos, y se sentaron, con las piernas bien separadas para que reposasen bien cómodos sus cojones, sin duda de tamaño descomunal". Y este tipo habla de ordinariez.

"Y a partir de ahí todo fue desdén para el servicio, palmadas para reclamar más prontitud, cerveza y vino, pescado fresco y risotadas con las tres fulanas, encantadas de tener unos machotes que saben imponerse para defender sus derechos, porque ellas lo valen". Fulanas. O sea, que Vidal-Folch además de prepotente, supremacista, xenófobo y maleducado es un machirulo.

Porque, según él, los catalanes son diferentes. "Siendo yo catalán de nacimiento y madrileño desde hace siete años, he estado inmejorablemente situado para observar que estos paletos con ínfulas constituyen un fenómeno específicamente castellano, y en concreto, madrileño. La manera catalana de ser basto y prepotente es muy distinta", dice sobre un tema que domina. "El supremacista catalán rezongará por lo bajinis, pondrá morritos, sonreirá conejil y sarcásticamente, se quejará lastimero, y al salir hará, cuidando de no ser oído, algún comentario xenófobo en su lengua vernácula. Vale, pero por lo menos su vulgaridad mental no es tan ostentosa". Caramba, pues conozco a muy pocos madrileños tan bastos, prepotentes, maleducados y vulgares como Ignacio Vidal-Folch. Igualito que su hermano. Supongo que saldrá corriendo de Madrid.