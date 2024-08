El Mundo

"Juan Bravo: "Lo que Sánchez le ha regalado a los independentistas equivale a 150.000 médicos o 260.000 profesores". El vicesecretario general de Economía del PP considera que el acuerdo del PSOE con ERC lleva a una «España confederal, asimétrica y con ciudadanos de primera y de segunda»". Tiene narices. El cupo catalán fue lo que exigió Artur Mas a Rajoy y como Rajoy se lo negó comenzó la movida del procés. Y ahora viene el traidor de Sánchez y se lo da a cambio del sillón de la Moncloa. Para este viaje no necesitábamos alforjas. "Montero niega que Cataluña vaya a disponer de un "concierto económico" y ERC amenaza con retirar el apoyo a Sánchez". Tranquilos, lo que quiere decir Montero es que hay que llamarlo de otra forma.

Y seguimos con la discusión absurda sobre el niño asesinado. Mucho criticar a Alvise y Vox, pero hay que ver la bola que les dan. Dice Leyre Iglesias que "hay una serie de gente, básicamente de extrema derecha, interesada en que usted crea que el asesino siempre es un inmigrante (moro, mena). Y que los medios se lo ocultamos. Ocurre en EEUU o el Reino Unido y ahora se ha visto en España con el asesinato del pequeño Mateo. Los mensajes, sin fuente, sin enlace adjunto, se extienden por redes como la antigua Twitter y de móvil en móvil, por Telegram o WhatsApp, hasta que le llegan a cualquiera. Cada vez sucede más, o así se percibe. Quizá la diferencia esté en que por primera vez tenemos a un antipolítico puro, sin máscara ni estructura de partido, en la Eurocámara. Porque en esto de mentir para agitar la xenofobia Abascal, al lado de Alvise, parece Kamala". Esta gente siempre anda buscando bronca.

"Anonimato y delitos de odio: el viejo debate que no alcanza el consenso". Para intentar atajar esta ola de racismo, "la Fiscalía propone que los usuarios de redes sociales deban identificarse realmente al crear sus perfiles". "El asesinato del niño Mateo en Mocejón (Toledo) ha puesto de nuevo el foco en el anonimato en las redes sociales y en la complejidad que la falta de verificación de las identidades tiene a la hora de perseguir delitos de odio como los que se investiga que podrían haberse cometido a raíz de la difusión de mensajes «falsos» que vinculaban la muerte violenta del chico de 11 años con la presencia de 50 menores migrantes en un hotel del pueblo. Esa difusión de bulos desató comentarios racistas y violentos que la Fiscalía especializada en delitos de odio está analizando ahora por si pudiera emprender acciones penales contra sus responsables".

Leyre Iglesias nombra a unos cuantos que no se han ocultado. Alvise, Abascal, la ex diputada de Vox Cristina Seguí, el líder de Desokupa, Dani Esteve, Daniel Pinto, concejal de Vox en Tarrasa, Adrián Trashorras, edil de Vox en Dos Hermanas. No se ocultan, se enorgullecen de su racismo.

El País

"Montero rechaza que el acuerdo con ERC sea un concierto económico: "Quien diga lo contrario, miente"". La que miente es ella y lo sabemos todos. Ya no engañan a nadie, otra cosas es que haya españolitos descerebrados a los que no les importa que les mientan y les voten. "La vicepresidenta pide "tranquilidad" a las comunidades y acusa al PP de buscar la "confrontación" con Cataluña". Menuda sinvergüenza está hecha la Chiqui y El País de Viva la Pepa, como llama Arcadi a esta basura de pseudomedio. ERC no ha tardado en responderla. "ERC amenaza a Montero con tumbar los Presupuestos si incumple el pacto para investir a Illa". Y el pacto se llama cupo catalán.

Como siempre, Daniel Gascón se revuelve. "Ya explicó Bertrand Russell que una proposición falsa implica cualquier proposición: así, uno empieza con que uno más uno son tres y acaba con que yo soy el Papa de Roma, y a partir de la mentira de la infrafinanciación se sostiene que el concierto fiscal es una oportunidad, un debate necesario (que se abre y cierra cuando conviene: para lograr una investidura en una comunidad autónoma se firman cambios que afectan a todas las demás), el problema son las bajadas de impuestos de las autonomías que gobierna el PP (esas bajadas, criticables por otras razones, no afectan a la solidaridad entre autonomías sino a los servicios en esa comunidad, pero qué más da), tampoco hay que exagerar (ni recordar la posición histórica del PSOE, hasta hace un cuarto de hora), es un concierto fiscal solidario (¿acaso puedes dudarlo? ¡si lo dice el nombre!), no debemos preocuparnos porque la cuota de solidaridad la pactarán gobiernos del PSC y el PSOE (¿?), todo el mundo saldrá ganando (como aquel hijo de terrateniente que fue a casa de su padre a celebrar la revolución: Entre la tierra que ya tenemos y la que van a colectivizar nos va a quedar un montón), no te alarmes: es imposible que salga. La próxima vez que un defensor del concierto manifieste su preocupación por el negacionismo científico, por los bulos o por la desigualdad, tendrás que hacer esfuerzo para no echarte a reír. O a llorar".

Un editorial contra los delitos de odio por el tema del niño asesinado denuncia que "al espantoso asesinato el domingo de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo) le siguió un torrente de bulos y desinformación que buscaba relacionar el crimen con los migrantes". Meciona las barbaridades del tal Alvise, Twitter o Telegram. "La Fiscalía investiga si los mensajes publicados sobre el crimen de Mocejón, con un propósito deliberado de despertar odio y discriminación, pueden ser delito. Es un primer paso para que los autores no salgan indemnes de una irresponsabilidad de este calibre y sentar un precedente disuasorio". Y hasta aquí. El periódico del odio no puede resistir insultar al PP. "Sería deseable que viniera acompañado de la condena de todos los grupos políticos. Pero la tentación de criminalizar a los inmigrantes para sacar rédito político parece demasiado grande para un sector de la derecha, como demostró el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con un tuit abiertamente racista en plena polémica". Albiol dijo verdades como puños. A lo mejor el fiscal debería incluir a El País en sus investigaciones por delitos de odio.

ABC

"Montero niega ahora el cupo catalán pero pide al resto que se inspiren en él". " Junts acusa a ERC de «engañar» con el concierto económico para investir a Illa". "La abrasiva reacción de ERC a las palabras de la vicepresidenta, amenazando con tumbar la legislatura, hará que el Gobierno vuelva a ceder y, con unas palabras u otras en otro laberinto terminológico, acabe por conceder la 'independencia fiscal' a los separatistas, pues ese ha sido el 'modus operandi' del sanchismo", dice el editorial.

"La calculada ambigüedad o indefinición de Montero a la hora de hablar de la nueva «financiación singular» para Cataluña no sólo ha sido criticada por las regiones del PP sino que, además de coincidir en los efectos negativos que señalan los dirigentes populares, los barones socialistas vaticinan todo tipo de catástrofes electorales en sus territorios en el instante en que Sánchez vuele uno de los pilares sobre el que se sostiene el modelo de solidaridad que tantos beneficios ha procurado al conjunto de España. A estas alturas, pedir transparencia, sinceridad y claridad a Sánchez resulta una quimera. Que no anteponga su interés personal a la solidaridad e igualdad entre españoles, también". Pero vamos, a nadie se le ocurre semejante chorrada.

Pero... Como dice Ignacio Camacho "una de las características más llamativas del sanchismo es su estatus de inmunidad política. Sus partidarios no sólo absuelven sus contradicciones, piruetas y mentiras, sino que aceptan y asumen sin rechistar los que les digan, y sus terminales de opinión divulgan y defienden con entusiasmo sus consignas por mucho que rechinen en cualquier conciencia intelectiva. Liberado así de cualquier límite moral o de coherencia, sólo tiene que responder por ahora ante la justicia, y ya veremos cuánto tarda en procurarse unos tribunales a su medida. Es preciso reconocer el mérito que implica la obtención de esa obsequiosa voluntad asertiva, lograda gracias al hipnotismo social que suscita la mágica palabra 'progresista'". Es una manera de decir que a sus votantes les faltan varios hervores, pero vale.

La Razón

"ERC deja en vilo la legislatura por el cupo catalán". Estos de La Razón son unos pardillos. Que no, hombre, que no. "La nueva variable es la interpretación con la que la vicepresidenta pretende alimentar de cierta congruencia el discurso de un gobierno que unas semanas atrás renegaba del cupo catalán por insolidario e injusto con una lectura singular de lo suscrito. El novedoso argumentario, que replicarán en breve el resto de ministros y el orfeón mediático, habrá que explicárselo con detalle a los barones socialistas que se habían escandalizado por un convenio que define lo que define". Y ya está. Y toda la izquierda se tragará con gusto lo que les echen. "El sanchismo ya no es que mienta con descaro a los españoles, es que se burla de ellos, en un ejercicio inmoral y corrupto del poder que lo inhabilita. Atravesamos una emergencia democrática con un ataque desde el poder contra el régimen de libertades sin precedentes". Pero la izquierda en España es Maduro.