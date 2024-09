Sánchez dicta un fatwa contra su partido

El Mundo

"Sánchez coloniza también el Banco de España". "La designación de José Luis Escrivá, hasta ahora, ministro de Transformación Digital, como gobernador del Banco de España hasta 2030 supone otro obsceno ejercicio de colonización institucional por parte del Gobierno. De otra forma no puede calificarse una decisión que aboca al PP a la menor cuota de poder del principal partido de la oposición en el supervisor en tres décadas", dice el editorial. "Aunque será Carlos Cuerpo, ministro de Economía, el encargado de comunicarlo hoy en el Congreso, el nombramiento de Escrivá obedece a una decisión personal de Pedro Sánchez. Lo deseable hubiera sido, como marca la tradición no escrita, que el Gobierno hubiera elegido junto al PP un nuevo perfil profesional y de consenso". Pero con Sánchez, ya se sabe, todo es nuevo. O viejo, volvemos al franquismo.

Federico Jiménez Losantos cuenta que "Mora de Rubielos es un pueblo muy bonito de la provincia de Teruel, con 1.600 habitantes. Es posible que, a esta hora, ya estén el Hotel Mora los 120 ilegales de Mali que Interior ha adjudicado al pueblo, sin avisar a su alcalde ni a la población. Eso equivale al desembarco en Madrid de 50.000 tíos sin identificar, negros, musulmanes, fuertes y que no hablan español".

"Los medios, en perpetua exhibición sensiblera, nos meterán por los ojos al moisés morenito y a la embarazada que se echó al mar de ocho meses. Lo que no seguirán investigando, saciada su buenísima conciencia, es si a esa embarazada la echó al mar la mafia que después la prostituye. Y seguro que este invierno ningún medio contará las peleas de los ilegales con los mozos de Mora. Los socialistas, comunistas y titiriteros progres que predican solidaridaz no se llevan nunca a casa a los ilegales. Ni Sánchez instaló en la Moncloa a los del Aquarius ni Almodóvar a cien subsaharianos en Panamá, donde no pagaba impuestos, como el hermano de Sánchez. Era un pobre refugiado político que huía del «discurso del odio» de la derecha; por eso no pagaba. La aristocracia de la sensibilidaz desprecia el vil metal".

"A esta gente le da igual que en muchos pueblos españoles se instale la violencia propia de la trata: drogas, prostitución, robos al por mayor y clima social irrespirable. Y a esa mafia le entrega Mora de Rubielos el Ministerio del Interior, convertido en un eslabón más del negocio. El del hotel trató con el de Marlaska llenarlo de menas, a cambio de un dinero y de ocupar el hotel todo el año".

El País

"El nuevo Poder Judicial echa a andar con su primera presidenta"." La financiación singular de Cataluña enfrenta por primera vez al Gobierno y la oposición en el Senado". "El Gobierno replica al PP que el acuerdo para investir a Illa ha permitido recuperar la "normalidad institucional"". Y vuelta la burra al trigo. Es que cuando nos sueltan un argumentario no se salen de él ni una línea, como si fuéramos todos tontos.

El editorial se deshace en elogios a la nueva presidenta del CGPJ. "Con una trayectoria marcada por la solidez, la discreción y la independencia, Perelló será la primera mujer que presida el CGPJ en sus 44 años de existencia, un hito que hace de esta designación una de las mejores noticias de los últimos tiempos en el turbulento mundo judicial. Su elección llega además cuando las mujeres son ya una mayoría consolidada en la carrera: suponen un 57% y alcanzan el 73% en la última promoción. Que esa presencia en la base permee a todos los estamentos judiciales es la tarea pendiente. Ayer se dio un paso histórico por el que muchas juristas han trabajado en casi 50 años de democracia". Vamos, que lo más importante es que es una mujer.

ABC

"La progresista propuesta por los conservadores presidirá el CGPJ". "El nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ expresa un retorno a la normalidad institucional y añade una dosis de esperanza razonable al funcionamiento del órgano que rige el gobierno de los jueces. Que sean los vocales quienes designen libremente y sin injerencias a su presidencia es un precedente que invita a un moderado optimismo", dice ABC. "Es, además, la primera mujer que presidirá el CGPJ y este hecho constituye un síntoma de normalidad que también debe saludarse". ¡Una mujer!

Teodoro León Gross dice que "el Gobierno, siempre obsesionado con el control del relato, ha dictado una primera fatwa al partido, a la espera de uniformar a todo el PSOE bajo un pensamiento único en el próximo Congreso de noviembre: «El concierto no es un concierto». Marisú Montero, la clériga de Hacienda, dio forma a la 'fatwa' desde el púlpito. Confían, en plan Groucho, que su electorado esté más dispuesto a creerles a ellos antes que a sus propios ojos".

"Hoy Montero volverá a colocar la 'fatwa' en el Senado, con el brío estupefaciente de quien cree que los decibelios de sus gritos y los 'newtons' de sus aspavientos son unidades de medidas de la razón. Con naturalidad, negará lo obvio: están rompiendo el régimen común y forzando un cambio de modelo sin pasar por el Congreso, sin hablar con otros partidos y excluyendo a las demás comunidades, como pago a un partido independentista a cambio de una investidura. Pero la verdad ya no es un requisito". Más bien es una molestia para el sanchismo.

La Razón

"Génova y los barones pactan el «no» al «cupo catalán»". "La «pedagogía» de Sánchez sobre el cupo solivianta a los barones". "Crece el malestar por la justificación del pacto catalán. Lambán lo considera un «insulto a la inteligencia» y en Castilla-La Mancha se revuelven: «Nos toman por tontos»". Al final pasarán todos por el aro. El amo es el amo.

A Marhuenda también le gusta la nueva presidenta del CGPJ." Los sanchistas no han conseguido su objetivo y Conde-Pumpido no ha logrado imponer a Ana Ferrer o Pilar Teso en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Es una gran noticia, porque se garantiza su independencia". "La realidad es que es una jurista de reconocido prestigio, no como algunas magistradas del TC, e independiente. No será la marioneta de Conde-Pumpido en el CGPJ para extender la red clientelar del sanchismo. Me es igual si Perelló es o no progresista. Lo único que me interesa es que tengo la certeza de que es jurista e independiente". "Con Perelló tenemos la certeza de que el CGPJ regresa a la normalidad y que actuará con total independencia, porque es una magistrada que respeta la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes". Y es una mujer, Marhuenda, no lo olvides.

En Vozpopuli, José Antonio Vera explica en que consiste el congreso de Sánchez. "Primero que le besen los pies y procederá luego a la degollina. El congreso federal del PSOE (que alguien dijo 'confederal' a la vista de lo que viene), será una ceremonia de sometimiento y aclamación al caudillo como antesala de la gran purga. A estos autócratas les encanta protagonizar estas exhibiciones de fuerza y poderío, a ser posible con el acompañamiento de la correspondiente limpia de esos semovientes escépticos o tibios que no se identifican con los sagrados mandamientos del sumo conductor". "Para camuflar el incendio del concierto catalán -más oro para los golpistas y desprecio para las regiones preteridas- se le ha ocurrido el juego de las sillitas. Primero, ceremonia de clamor general en honor al tótem del progreso y luego que rueden las cabezas". Muy estilo Sánchez, ese gran depredador.